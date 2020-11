Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Heilbronner Gemeinderates war es schon angeklungen: Die CDU-Fraktion trägt die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung mit, die Heilbronn nach den Vorgaben des Landes vollständig übernommen hat, nicht aber den Umgang mit den Folgen der Pandemie.

Die Inzidenz in der Stadt liegt im Landesvergleich seit Wochen im obersten Bereich, gelegentlich auch an der Spitze. Das erfordere schnelles und entschlossenes Handeln von der Verwaltung und auch von der größten Ratsfraktion, also der CDU. Im Klartext: Oberbürgermeister Harry Mergel tut aus Sicht der CDU noch zu wenig.

Thomas Randeckers erster Vorschlag: Um Kontaktketten zu verfolgen, solle man nicht nur junge und unerfahrene Soldaten einsetzen, sondern auch weiteres städtisches Personal, unter anderem von Theater, Museen, Kulturinstitutionen und Vereinen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende fragte: "Warum schaffen wir es nicht, die hohe Übertragungsrate zu stoppen?" Zusammen mit den Fraktionsmitgliedern Thomas Aurich, Andreas Heinrich, Dr. Albrecht Merkt und Christoph Troßbach legte er eine Reihe von Nachfragen, Vorschlägen und Anträgen vor, mit der die Situation in der Gastronomie, in Altenheimen und den Schulen verbessert, entspannt und vor allem auch "ein normales Leben vor Weihnachten" erreicht werden soll. Dazu gehöre etwa den Zugang zur Test-Stelle auf der Theresienwiese niedrigschwelliger und allzeit zugänglich zu machen sowie stundenlanges Warten in der Hotline und eine "Telefon-Odyssee" zu verhindern. Randecker regte zudem an, die Stabsstelle für Integration einzubeziehen, wenn es um Sprachbarrieren gehe.

Zugleich macht sich die CDU-Fraktion aber auch zum Sprachrohr der gebeutelten Gastronomie. Thomas Aurich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ist selbst Gastronom, Geschäftsführer der Neckarmeile, der größten Gastromeile am Fluss in Süddeutschland, Dehoga-Funktionär und Hochschuldozent. Er sagt, er habe in den vergangenen Monaten etwa 10.000 Stunden ehrenamtliches Engagement erbracht, sich auch im Ausland informiert, wo man besser mit der Gastronomie verfahre. Umsatzeinbrüche von bis zu hundert Prozent seien auch in Heilbronn keine Seltenheit.

Was aber nicht nur Aurich wegen des neuerlichen "Lockdowns" aufbringt: Die Gastronomie sei keine Infektionsquelle. Er zitiert dazu eine Studie des Robert-Koch-Institutes vom Sommer, nach der 0,58 Prozent aller Infektionen ihren Ursprung in der Gastronomie hatten, nach anderen Quellen noch weniger. Im CDU-Papier zur Pressekonferenz heißt es dazu: "Die Verwaltung wird um Stellungnahme gebeten, ob es in Heilbronn bereits zu vermehrten Übertragungen innerhalb von Gastronomiebetrieben gekommen ist." Man möchte auch geprüft haben, wie sie die Hygienevorschriften umgesetzt haben. Ein bedenkenswerter Vorschlag dazu: Hotelzimmer für Homeoffice-Nutzung bei steuerlicher Absetzbarkeit zu vermieten. Die meisten Hotels hätten Internet-Anschlüsse, hier könne man ungestört arbeiten, Videokonferenzen abhalten, die Infektionsgefahr innerhalb von Familien minimieren und den Hotels eine Einnahmequelle verschaffen.

Zur "Teststation" zum Infektionsschutz für Risikogruppen will die CDU das städtische Altersheim Katharinenstift machen. Hier soll der Einsatz von Raumluftreinigern geprüft werden – unter Einbeziehung von Corona-Schnelltests für Bewohner, Besucher und Mitarbeiter. Die Besuchsvorschriften sind im derzeitigen "Lockdown" kaum gelockert worden. Christoph Troßbach sagt dazu, man werde mit dem Virus noch lange leben müssen, Filter könnten da mehr menschliche Nähe ermöglichen. Der Test solle auch dazu dienen, in weiteren Einrichtungen Schnelltests und Filterkapazitäten anzubieten und die dabei gemachten Erfahrungen auch im Schulalltag umzusetzen.

Für das Homeschooling beantragt die CDU zudem eine Förderung für Kinder, die in schlechten wirtschaftlichen Familienverhältnissen leben. Dafür solle die Stadt den konkreten technischen Bedarf und die Zuschussmöglichkeiten ermitteln. Dieser Forderung folgte auch eine kaum verklausulierte Aufforderung an Spender.

Während die CDU-Pressekonferenz im gut gelüfteten Archiv-Saal des Rathauses begann, kontrollierten zeitgleich auf dem Parkplatz beim Rathaus zwei junge, gesunde Männer vom kommunalen Ordnungsdienst, ob auch jeder brav einen Parkschein gelöst hat. Randecker hielt es da für angezeigter, die Einhaltung von Quarantäne-Verordnungen zu kontrollieren und dabei Bußgelder zu verhängen.