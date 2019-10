Heilbronn. (dpa-lsw) Nach knapp sechs Monaten hat die Bundesgartenschau Heilbronn am Sonntag zum letzten Mal ihre Tore geöffnet. Die erwartete Besucherzahl hat die Buga in dieser Zeit nach Angaben der Veranstalter mit mehr als 2,3 Millionen Gästen übertroffen, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Seit Mitte April wurde auf 40 Hektar einstigem Brachland Gartenbau in Verbindung mit nachhaltiger Architektur präsentiert.

Für die Bundesgartenschau wurden rund 144 Millionen Euro in die dauerhafte Entwicklung des Geländes investiert, 51 weitere Millionen Euro kostete die eigentliche Gartenschau. Auf dem Areal soll innerhalb der nächsten fünf Jahre ein neues Stadtquartier entstehen mit Wohnungen für 3500 Menschen sowie 1000 Arbeitsplätzen. Die nächste Bundesgartenschau wird 2021 in Erfurt stattfinden.

Heilbronn. (RNZ) Die Bundesgartenschau Heilbronn neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag öffnet sie zum letzten Mal wie gewohnt um 9 Uhr und schließt ab mit einem feierlichen Finale, das um 18 Uhr beginnt. Nach der Abschlussveranstaltung wird das Gelände um 21.30 Uhr geschlossen. Besucher werden gebeten, das Areal zu verlassen. Die individuellen Öffnungszeiten der Gastronomie werden über Infotafeln an den Eingängen und in den Gastronomiebereichen bekanntgegeben.

Für die Öffentlichkeit bleibt das Buga-Gelände nach dem Finaltag am 6. Oktober komplett geschlossen, um die temporären Ausstellungsbereiche abzubauen. Ab Donnerstag, 10. Oktober, sind der Bereich der Häuser der Stadtausstellung und der Neckaruferpark am Neckarbogen wieder frei zugänglich. Das übrige Gelände ist weiterhin umzäunt und bis auf weiteres nicht zugänglich (siehe Plan). Wie es im Neckarbogen weitergeht, darüber informiert die Stadt Heilbronn bei einer Bürgerversammlung am Dienstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in der Heilbronner Harmonie.

Der Plan illustriert den bereits fertiggestellten Teil des Stadtquartiers Neckarbogen und die geplante Umzäunung des bisherigen Buga-Geländes ab dem 10. Oktober. Visualisierung: Buga

Bewohner des Neckarbogens gelangen von Montag, 7. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 9. Oktober, mit ihrem Bewohnerausweis über den Eingang "Campuspark" auf das eingezäunte Gelände. Für die Nutzung von Bewohner-Fahrzeugen gelten dieselben Regelungen wie während der Buga: Fahrzeuge müssen vor 9 Uhr aus dem Gelände ausfahren und können erst nach 19 Uhr wieder einfahren.

Ab dem 10. Oktober können Bewohner mit ihren Fahrzeugen ganztägig ein- und ausfahren. Personen, die nicht im Neckarbogen wohnen, haben vom 7. bis einschließlich 9. Oktober keinen Zutritt auf das eingezäunte Buga-Gelände. Ausgenommen sind Personen, die bereits abgestimmte Tätigkeiten wie beispielsweise Technikabbauten ausführen. Dafür sind allerdings besondere Genehmigungen erforderlich. Ab Donnerstag, 10. Oktober, sind die bisher genutzten Dauerarbeits- beziehungsweise Tagesarbeitskarten wieder gültig. Weitere Tagesarbeitskarten können wie bisher bei der Geschäftsstelle der Bundesgartenschau GmbH beantragt werden.