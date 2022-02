Heilbronn. (bfk) Berthold Stückle, Prokurist und Technischer Leiter bei der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn, ist überraschend im Alter von 57 Jahren gestorben. Die Betroffenheit in Heilbronn ist groß, ebenso auch an seinem derzeitigen Wirkungsort. Er war nach der Buga 2019 vom Neckar an den Rhein gegangen, vor gut einem Jahr war er zum Geschäftsführer der Bundesgartenschau 2029 Oberes Mittelrheintal gGmbH bestellt worden. Der gebürtige Ulmer, der über 32 Jahre Erfahrung mit Gartenschauen verfügte, hätte dort sicher so etwas wie die Krönung seines Lebenswerkes gefunden.

In Heilbronn hatte Stückle bereits vor 2015 zum Kernteam der Buga-Macher gehört. Und er hat hier Spuren hinterlassen. In seiner Verantwortung als "Macher" setzte er die Planungen auf dem gesamten Gelände um: von der Kampfmittelbeseitigung bis zu den Naturschutzmaßnahmen, von der Anlage der Seen bis zum ersten Bauabschnitt des Neckarbogens – und das immer auch fristgerecht. Oberbürgermeister Harry Mergel würdige den Familienvater als einen "außergewöhnlichen Menschen", der "lebensfroh, voller Energie, Ideen und Ziele" war, und: "Er war ein begeisterter Netzwerker, der auf sympathische Art auf Menschen zuging, sie mitnehmen und zusammenführen konnte, gerade auch im beruflichen Umfeld. Als Prokurist und Technischer Leiter der Buga hat er mit dem Bau des Geländes Bleibendes in unserer Stadt hinterlassen. Mir persönlich ist Berthold über die Jahre unserer Zusammenarbeit ein wertvoller und geschätzter Freund geworden."

Stückle hatte seinen Job von der Pike auf gelernt: Nach einer Gärtnerlehre machte er seinen Meister im Garten- und Landschaftsbau, bildete sich dann weiter zum Landschaftsarchitekten, war als Bauleiter unter anderem für das renommierte Münchener Architekturbüro Latz und Partner tätig und ab den 1980er-Jahren dann für Gartenschauen, angefangen bei der Landesgartenschau 1992 in Pforzheim, dann in Heidenheim 2006, Neu-Ulm 2008 und bei der Buga 2001 in Potsdam, schließlich dann auch 2011 in Koblenz und in Heilbronn.

Anlässlich seiner Berufung zum Geschäftsführer der Buga 2029 Oberes Mittelrheintal lobte ihn der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz – er kannte Stückle schon von seiner Tätigkeit in Koblenz – mit diesen Worten: "Wir wollen mit der Buga in die Champions-League der touristischen Reiseziele in Europa aufsteigen. Dazu brauchen wir einen guten Macher, Anpacker und Ideengeber. Und ich denke, die Gesellschafter der Buga 2029 GmbH haben genau den richtigen Mann dafür ausgewählt."

Zu seinem Tod hieß es nun von dort: "Die Nachricht macht uns tieftraurig. Berthold Stückle wird mit seiner Erfahrung und seinem Ideenschatz sehr fehlen." Und Jochen Sander von der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft sagte zu seinem "Freund und langjährigen Weggefährten", man werde seinen Rat und seine Durchsetzungsfähigkeit vermissen.