Stuttgart/Heilbronn. (rnz) Zu einem Brand an einer Regionalbahn zwischen Stuttgart und Heilbronn ist es am heutigen Donnerstag gegen 11 Uhr gekommen. Reisende hatten im Heilbronner Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei darüber informiert, dass an einem Zug auf Gleis 2 Feuer ausgebrochen sei. Bundespolizisten sowie Bahnmitarbeiter versuchten sofort, den Brand mithilfe von Feuerlöschern einzudämmen. Der alarmierten Berufsfeuerwehr Heilbronn, die mit vier Löschfahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelang es kurze Zeit später, das Feuer zu löschen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer an zwei Drehgestellen auf eine angezogene Feststellbremse zurückzuführen. Laut Angaben der Bundespolizei kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Bremse von einem unbekannten Täter betätigt wurde. Aufgrund des Vorfalls musste der gesamte Bahnverkehr im Hauptbahnhof bis 11.45 Uhr eingestellt und der Bahnsteig 2 evakuiert werden. Das vom Brand betroffene Gleis 2 bleibt längere Zeit gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand klagten drei Reisende über Reizungen der Atemwege, weshalb sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung gaben.

Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07131/8882600 entgegen.