Heilbronn/Brackenheim. (pol/rl) Eine am Montagmittag in Heilbronn gestartete Verfolgungsfahrt endete am Nachmittag im Brackenheimer Ortsteil Neipperg. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.

Gegen 11.45 Uhr fiel ein silberner 3er BMW-Kombi in der Theresienstraße auf, der sehr riskant und gefährdend unterwegs war. In dem Wagen waren neben dem 19-jährigen Fahrer aus dem Zabergäu noch ein 19-Jähriger und eine 16-Jährige unterwegs.

Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmiert hatten, entdeckte eine Streife den BMW auf der Neckartalstraße und forderte den Fahrer per Blaulicht, Martinshorn und LED-Schriftzug auf, anzuhalten.

Der 19-Jährige gab jedoch Gas und versuchte über die Römerstraße und die Heidelberger Straße zu entkommen. Die Streife verfolgte den BMW, der es mit seiner riskanten und gefährdenden Fahrweise schaffte, die Polizei vorerst abzuhängen.

Im Bereich Heilbronn-Böckingen hielt der BMW an und die beiden Beifahrer stiegen aus. Sie meldeten sich kurze Zeit später bei der Polizei. Kurze Zeit später wurde der BMW dann in Brackenheim-Neipperg entdeckt. Der 19-jährige Fahrer flüchtete im Bereich Neipperg in den Wald.

Es kam zu einer großangelegte Suchaktion, an der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Hund im Einsatz waren. Der 19-Jährige wurde bis zum Montagabend noch nicht gefunden. Möglicherweise war der 19-Jährige vor der Kontrolle geflüchtet, weil am BMW ungültige Kennzeichen angebracht waren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmern, die von dem rasenden BMW gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der 07134/5130 zu melden.