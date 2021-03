Da hängt er zwischen den Greifzähnen: Ein alter Blitzableiter hat in Heilbronn den Metalldetektor zum Zucken gebracht und für einigen Wirbel gesorgt. „Dass so ein kleiner Stab so starke Signale aussendet“, wundert sich ein Polizist bei der Bergungsaktion. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Heilbronn-Böckingen. Schnelle Rückkehr zur Normalität – das, wonach sich momentan jeder sehnt, ist am Bombenbaggerloch in Böckingen am Freitag in einer guten Stunde geschafft. Was der Spezialist eines Thüringer Bergungsunternehmens da mit dem schweren Baggergreifer aus dem Loch zupft, ist auf den ersten Blick erkennbar nicht die befürchtete Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg – es ähnelt eher einer zweieinhalb Meter langen Spaghetti mit etwas Erdbolognese. "Das war’s." Die Bombenexperten vom Regierungspräsidium Stuttgart deaktivieren das Metallsuchgerät und packen zusammen.

"Definitiv erledigt", meldet auch Einsatzleiter Joachim Ebel, Leiter des Polizeireviers Böckingen, umgehend an die Zentrale, und die Mitarbeiter von Stadt, Feuerwehr und der Heilbronner Verkehrsbetriebe zücken ebenfalls ihre Handys und geben Entwarnung. Im dicht bebauten Wohnquartier Schanz kehrt wieder Ruhe ein. Eine Anwohnerin, die die Bergung von ihrem wenige Meter entfernt liegenden Balkon aus mitverfolgt hat, nippt nun deutlich entspannter an ihrer Kaffeetasse. Sie hätte sonst bei ihrer Mutter Unterschlupf suchen müssen, verrät sie.

"Ein rein routinemäßiger Vorgang", sagt Feuerwerker Christoph Rottner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Er hat zuvor das rätselhafte Objekt in der fünf Meter tiefen Grube nach und nach freigelegt – auch in vorsichtiger Handarbeit mit dem Spaten. Dabei verwandelt sich die vermeintliche Bombe letztlich in einen Blitzableiter, der hier vermutlich schon seit Jahrzehnten in der Erde vor sich hin rostet und nun den wohl einzigen spektakulären Auftritt seiner Existenz hat – wenn auch nicht in seiner eigentlichen Funktion.

Bei einer Probeerkundung für ein großen Bauprojekt hatte der Blitzableiter, der zu dieser Zeit noch ein "unbekanntes Objekt" war, am Mittwoch den Zeiger des Metalldetektors heftig zucken lassen und damit für einige Aufregung gesorgt, die nun, punkt 9.21 Uhr, verpufft.

Polizei und Stadtverwaltung hatten zwar bereits zuvor anklingen lassen, dass es sich bei dem Fund sehr wahrscheinlich um harmloses Altmetall handelt, aber weil eben auch ein gefährlicher Blindgänger – im schlimmsten Fall gar mit einem korrodierten Säurezünder – im einst heftig bombardierten Heilbronn nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das notwendige und in Corona-Zeiten noch umfangreichere Prozedere für eine Evakuierung im 400-Meter-Umkreis in Gang gesetzt. Der Verdachtsfall sei einfach zu schnell bekannt gegeben worden, zeigt sich Feuerwerker Rottner nach seinem Einsatz ob des unerwartet großen Medienandrangs erstaunt und auch ein wenig verärgert.

Etwa 3500 Menschen wohnen im 400-Meter-Umkreis um den Verdachtsfall, zwei Schulen liegen hier und ein Seniorenheim. Das wegen der Abstands- und Hygieneregeln zusätzlich erschwerte Bomben-Szenario ist deshalb: Alle Gebäude werden evakuiert und die Bewohner in mehrere Sporthallen in der Umgebung gebracht. Die Heilbronner Verkehrsbetriebe haben sechs Busse für den Fall der Evakuierung reserviert und weitere in Bereitschaft, sagt Mitarbeiter Martin Hüner vor Ort, und auch das Seniorenheim ist auf den Ernstfall vorbereitet, wobei dessen Räumung dann wohl dennoch einige Probleme bereiten würde. Und da das ominöse Objekt nur wenige Meter neben dem Fundament eines siebenstöckigen Wohnhauses in der Erde liegt, würde die Entschärfung einer Bombe auch den Kampfmittelspezialisten einiges abverlangen.

So aber ist es am Ende ein Morgen, auf den nicht nur Hüner zu Beginn der Bergung gehofft hat. "Wenn sie nix finden, war’s ein entspannter Vormittag mit ein bisschen Achterbahnfahrt."