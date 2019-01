Heilbronn-Böckingen. (pol/rl) Beamten des Böckinger Reviers wurden am frühen Samstagmorgen zu einem Streit in die Großgartacher Straße gerufen. Als die alarmierten Beamten gegen 3 Uhr das Treppenhaus des Hauses betraten, roch es dort stark nach Cannabis. In der Erdgeschosswohnung wurden danach zunächst die Streitigkeiten geschlichtet. Dabei beschlagnahmten die Beamten auch mehr als 20 Gramm Marihuana.

Als die Beteiligten vernommen wurden, riss ein 31-Jähriger einer Beamtin das Marihuana aus den Händen und sprang kopfüber aus dem Erdgeschossfenster. Die Polizisten sprangen hinterher und brachten den Mann vor dem Haus kurz darauf zu Boden. Als die Beamten ihm das Marihuana wieder abnehmen wollten, wehrte sich der 31-Jährige vehement dagegen. Letztendlich brachten die Beamten ihn unter Kontrolle und brachten ihn auf das Polizeirevier.

Drei der eingesetzten Beamten und der Randalierer erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz droht dem 31-Jährigen nun auch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. Er musste eine Blutprobe abgeben.