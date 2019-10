Die neue Bibliothek auf dem Campus hat acht Stockwerke und ein lichtdurchflutetes Atrium, verfügt über 460 Regalmeter Bücher, freie Lernzonen, Medienlabore, Relax- und Lesezonen und ein Café. Sie ist eine der modernsten in Europa; ihr Name "LIV" steht für "Lernen-Informieren-Vernetzen". Fotos: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn leuchtete, nicht nur Dieter Schwarz strahlte, und der Ministerpräsident schwärmte: Die Einweihung des "Bildungscampus Nord" der Dieter-Schwarz-Stiftung kam ohne Superlative nicht aus. Während draußen alles für die "Nacht der Wissenschaft" vorbereitet wurde, die dann weit über 1000 vor allem junge Menschen anzog, durften sich in der Aula rund 400 geladene Gästen von Tagesschau-Moderatorin Susanne Holst durchs Programm führen und eben diese Superlative vorführen lassen.

Im Zentrum der neuerlichen Bautätigkeit stand die achtstöckige Bibliothek, die - als bislang "einmaliges Modell" - von vier akademischen Einrichtungen betrieben wird (Hochschule Heilbronn, TU München, DHBW Heilbronn und GGS Heilbronn), gleichzeitig aber auch der Bevölkerung offensteht. Hier leuchtet das Wissen, die Glasfassade, der Bau als solcher mit seiner Transparenz, bildet, auch architektonisch, zusammen mit dem TUM-Turm (hier befindet sich Dependancen der TU München und des Fraunhofer-Institutes) einen schönen Kontrast zu einer Landschaft aus den Kuben der anderen Lehrgebäude.

Hintergrund > Unter den Gästen der Eröffnung waren unter anderem Unternehmer Reinhold Würth, Klaus Gehrig, Chef der Schwarz-Gruppe, Ministerin Theresia Bauer ("Von diesem finanziellen Engagement profitiert die Stadt, die Region, das Land und die Gesellschaft als Ganzes"), der Präsident der TU München Thomas Hofmann ("Chancen aufnehmen, Stolz drauf sein und mit voller Kraft hinter der Entwicklung stehen" wünschte er dem Bildungscampus), der frühere Rektor der Uni Mannheim und Wissenschaftsminister Peter Frankenberg, jetzt Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Schwarz-Stiftung und viele Wegbegleiter. Dieter Schwarz selbst stand, mitunter gar nicht "kamerascheu", beim Feiern sogar in der ersten Reihe. (bfk)

Wie man Architektur komponiert, zeigt auch die Mensa, der "grüne Hügel": zwei Etagen unter der Erde angelegt, jetzt schon bewachsen und ab Frühjahr in Betrieb. Architekt Achim Söding ist damit durchaus ein Meisterstück gelungen. Und jetzt schon laufen Planungen und Wettbewerbe für den weiteren Ausbau des Bildungscampus.

Wen wundert es da noch, dass selbst Ministerpräsident Winfried Kretsch-mann ins Schwärmen und ins Philosophieren geriet, und sich sicher war, dass er - nun zum dritten Mal nach 2011 und 2014 - auch zu weiteren Einweihungen nach Heilbronn kommen wird. Den Bildungscampus bezeichnete er als "ein Juwel des Landes" und überbrachte der Stiftung dafür "den Dank des Landes im Ganzen". Seine Theorien zu Freiheit, entlang Karl Jaspers Philosophie, als Zentrum und Voraussetzung für Weiterentwicklung und Wandel, lässt sich auch in der Praxis so darstellen, wie es Kretsch-mann nicht nur "spaßig" meinte: Wenn die Schwarz-Stiftung weiter so baue und investiere, dann habe die TU München in Heilbronn keine Dependance mehr, sondern werde eine Dependance von Heilbronn sein.

Ernsthaft untermauert das auch ein einzelner Satz, den Stiftungsgeschäftsführer Reinhold Geilsdörfer in seine Rede einflocht. Nach der Ansiedlung der TU München und der Zusammenarbeit mit der Universität Stanford in den USA (die Stiftung finanziert ein Austauschprogramm von Postdoktoranden mit der Uni Heidelberg und dem Tumorzentrum der SLK-Kliniken Heilbronn, das bereits angelaufen ist) wird es demnächst Kooperationen mit Oxford und mit der Pariser "École des Hautes Études Commerciales" geben, einer der bedeutendsten Universitäten für die Heranbildung von Eliten. Auch das muss Kretschmann gefallen haben. Sichtlich genoss er die Feststellung, das Baden-Württemberg vier, Bayern aber nur zwei Exzellenz-Universitäten habe, eine davon ist die TU München.

Neun Institutionen sind auf dem Campus jetzt etabliert, immer mehr liegen Schwergewicht und künftige Ausrichtung auf "Life Sciences", auf Forschung, Entwicklung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Jetzt schon angesiedelt sind die "Campus Founders", die unter anderem dabei helfen werden, Forschungsergebnisse zu realisieren.

Stiftungsgeschäftsführer Reinhold Geilsdörfer, Architekt Achim Söding (Auer Weber, Stuttgart), Rektor Oliver Lenzen und Susanne Holst (v.l.) bei der Schlüsselübergabe. Fotos: Armin Guzy

Ihr Leiter, Oliver Hanisch, hat gerade 14 Jahre Silicon Valley hinter sich. Zusammen mit Sven J. Kröner, der am Karlsruher Institut für Technologie begann und inzwischen mit seinem Start-up "Thingsthinking" Furore macht, gab er in einer Talkrunde mit Susanne Holst einen Ausblick auf das, was sich künftig im Bereich IT auf dem Campus alles tun wird. Kröners Kernaussage: Deutschland muss sich ranhalten, um den Anschluss zu halten, aber: "Wir haben die Leute dafür!"

Der Bildungscampus bietet Strukturen, die die künftigen Wissenschaftler, Unternehmer und Mitarbeiter geradezu "pampern", gleichzeitig aber auch Horizonte öffnen, wie sie in staatlichen Einrichtungen nicht unbedingt Standard sind. Entsprechend groß ist jetzt schon der Andrang. Nach dem Zuzug von mehr als 3300 Studenten der HHN auf den Campus, wird 2020 die magische Marke von 10.000 Studenten überschritten sein. Der Lieblingsausspruch von Oberbürgermeister Harry Mergel dazu: "Der Bildungscampus, das ist erst der Anfang."