Heilbronn. (rnz) Mit einer Sonderausstellung aus dem renommierten "American Museum of Natural History" in New York lädt die Heilbronner "Experimenta" noch bis zum 7. November ein, in die faszinierende Welt der Ozeane einzutauchen und die Lebensräume unter Wasser zu erkunden. Die rund 800 Quadratmeter große Sonderausstellung ist erstmals in Deutschland zu sehen. Die Reise in verborgene Tiefen ermöglicht Begegnungen mit erstaunlichen Lebewesen und eindrucksvollen Landschaften. Die multimediale Ausstellung zeigt aber auch, wie der Einsatz neuer Technologien die Erforschung dieser bislang noch weitgehend unbekannten Regionen ermöglicht, und welche Gefahren der Tiefsee drohen.

Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche und verbergen eine spektakuläre Topografie aus Gebirgen und Gräben. Sie bieten einer Vielzahl von Lebewesen einen über Jahrmillionen gewachsenen Lebensraum – vom mikroskopisch kleinen Plankton bis zum größten lebenden Tier der Erde, dem Blauwal.

Die erste Themeninsel stellt den Bereich direkt unterhalb der Wasseroberfläche vor. Dort, wo das Sonnenlicht noch das Geschehen beleuchtet, sind die kleinsten Meeresbewohner unterwegs, das Plankton. Das pflanzliche Phytoplankton ist auf das Licht der Sonne angewiesen, um wachsen zu können, und so zahlreich, dass seine Blüten aus dem Weltraum gesehen werden können. Und: Phytoplankton produziert den Großteil des Sauerstoffs auf der Erde.

Mit dem Themenbereich "Geheimes Leben" beginnt der Abstieg in tiefere Gewässer. Dort, wo kaum noch Sonnenlicht hineinreicht, verschwinden scheinbar alle Farben, und das für die Ozeane typische Blau beherrscht die Szenerie. Oder trügt dieser Eindruck einer dunklen Welt? Die Antwort darauf liefert eine zufällige Entdeckung des Biologen und Meeresforschers Dr. John Sparks, der zugleich Kurator der Ozean-Ausstellung ist. Bei nächtlichen Tauchgängen mit speziell entwickelten "Ultra-Low-Light"-Kameras fand er eine Vielzahl Fische und anderer Meerestiere, die fluoreszieren und in überraschenden Farbtönen leuchten, wenn sie zuvor mit energiereichem blauen Licht in Kontakt kamen. Einigen davon, wie Drachenköpfen, Aalen, Seepferdchen und Haien, begegnen die Besucher in der Ausstellung.

Der dritte Themenbereich zieht die Besucher mit einem 180-Grad-Panorama-Blick in seinen Bann: In einer hochauflösenden Projektion schwimmen Wale, Kalmare und Riesenhaie lebensgroß vorbei. Direkt daneben zeigen Fossilien von Urzeitwesen, dass die Meere schon immer belebt waren – auch im süddeutschen Jura-Meer vor 180 Millionen Jahren.

Der vierte Themenbereich zeigt wissenschaftlich genaue Nachbildungen einiger Unterwasserregionen. Einmal in diese versunkenen Welten der Tiefsee hinabzutauchen – lang haben Menschen davon geträumt. 1934 erreichte der amerikanische Unterwasserforscher William Beebe mehr als 900 Meter, 1960 schaffte es der Schweizer Ozeanograf Jacques Piccard an Bord der "Trieste" fast bis in elf Kilometer Tiefe. Auf den Spuren dieser Pioniere geht es in der Sonderausstellung auf Tauchstation: Die virtuelle Reise führt bis auf den Meeresboden, vorbei an vielfältigen Lebewesen und zu ganz unterschiedlichen Lebensräumen.

So faszinierend die Welt unterhalb der Wasserlinie ist, so bedeutsam sind Maßnahmen zu ihrem Erhalt. Die Schau des "American Museum of Natural History" widmet sich daher auch Aktivitäten rund um den Globus, die sich für den Schutz dieses einzigartigen Lebensraums einsetzen und stellt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Forschern vor, die sich in kleinen lokalen bis hin zu internationalen Projekten engagieren. Gezeigt wird auch, welchen Einfluss der Mensch auf die Meere hat und wie er zu ihrem Schutz beitragen kann. Denn die Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre bleibt selbst für die Ozeane nicht ohne Folgen. Welch schöne Natur dabei auf dem Spiel steht, erleben Besucher an Bord eines virtuellen Tauchboots.

Thematisch begleitet wird die Schau von Laborkursen für Schulklassen und 360-Grad-Filmen im "Science Dome". Sie ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Sonderausstellung ist im Eintrittspreis für die "Experimenta" enthalten, kann aber auch einzeln gebucht werden. Infos unter www.experimenta.science/de/