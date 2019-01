Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Lange hat man ein Geheimnis um den Starttermin der neuen "experimenta" in Heilbronn gemacht, jetzt ist es heraus: Am 31. März öffnet Deutschlands größtes Science Center für die Besucher.

Der Neubau in seiner spektakulären wie auch ästhetisch überzeugenden Architektur von Matthias Sauerbruch aus dem Berliner Büro sauerbruch+hutton bietet auf 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche "eine europaweit einzigartige Wissens- und Erlebniswelt", bestehend aus "Science Dome", Sternwarte und Experimentaltheater - entstanden in knapp vier Jahren Planungs- und Bauzeit.

In der schon über ein Jahrzehnt langen Geschichte der "experimenta" sind von Anfang an Geschäftsführer Wolfgang Hansch und Ausstellungsleiter Christian Sichau dabei. Eine imponierende, junge Mannschaft vom Astrophysiker bis hin zum Mediengestalter arbeitet schon seit mehr als zwei Jahren daran, dem spektakulären Bauwerk ebensolche Inhalte zu geben.

Der Neubau mit seiner Grundidee einer "Raum-Zeit-Spirale" über fünf Etagen ist Skulptur, Bühne und Planetarium in einem. Der von einer Kuppel gekrönte "Science Dome" ist eine "weltweit einzigartige" Kombination aus Planetarium und Theater, hier "reisen" bis zu 150 Zuschauer virtuell in 3 D durch den Weltraum oder das Innere des Menschen, erleben Laser- und Experimentalshows. Speziell konzipierte Wissenschaftstheaterstücke verschiedenster Thematik runden das tägliche Programm im "Science Dome" ab.

Die Besucher nehmen dabei Platz in einem drehbarem Auditorium und unter den Projektionen der Kuppel, erleben multimediale Präsentationen und modernste Bühnentechnik. Wolfgang Hansch sagte dazu: "Mit ihrer außergewöhnlichen Vielfalt an Angeboten steht die neue ’experimenta’ in besonderer Weise für Experimentierfreude, Wissenslust und Innovation. Wir erzählen die Welt der Wissenschaft und des Lernens in einer neuen Form und machen sie mit allen Sinnen erlebbar - und dies für alle Altersgruppen".

Ein Blick ins Innere der "experimenta", auf den "Science Dome". In dieser Kombination aus Planetarium und Theater sollen bis zu 150 Besucher Platz finden. Sie können hier dreidimensional durch den Weltraum oder das Innere des Menschen "reisen". Auch Laser- und Experimentalshows sollen hier angeboten und wissenschaftlich orientierte Theaterstücke aufgeführt werden. Repro: Fritz-Kador

Im Konzept der "experimenta", die sich auch als "außerschulischer Lernort" begreift, werden zwar Schüler besonders angesprochen. Es gibt aber keine definierte Altersgrenze, so gehören auch speziell entwickelte Wissenschaftstheaterstücke für Kinder bis zehn Jahren ebenso zum Programm, wie eigens entwickelte Show-Formate, in denen naturwissenschaftliche Phänomene unterhaltsam und lehrreich vermittelt werden.

Neue Wege schlägt die "experimenta" mit ihren drei Bereichen "Entdeckerwelten", "Erlebniswelten" und "Forscherwelten" ein. Die "Entdeckerwelten" beherbergen auf vier Etagen des Neubaus 275 interaktive Exponate - beginnend mit dem Thema "StoffWechsel", das mit einem einen überraschenden Blick auf Alltag und Umwelt zeigt, was in den Dingen steckt, Unsichtbares sichtbar macht. Danach sind die "KopfSachen" dran. Sie lassen erleben, wie komplex und vielfältig man mit allen Sinnen die Welt wahrnehmen kann. Die Ebene "WeltBlick" erklärt, wie Technik und Wissenschaft die Welt erkennen und gestalten, und in vier gläsernen Kreativstudios lässt sich so ziemlich alles ausprobieren oder Neues gestalten. Mann kann zum Beispiel einen Trickfilm produzieren, ein Musikstück komponieren oder ein eigenes Fahrzeug an der Werk- und Montagebank konstruieren. Das "ForscherLand" schließlich ist ein einzigartiger Abenteuerspielplatz. Hier wird experimentiert, getüftelt und gestaltet.

Einen fantastischen Blick in die Tiefen des Alls und in Millionen von Lichtjahren entfernte Galaxien ermöglichen in der Sternwarte sechs verschiedene Teleskope von höchstem Standard. Am helllichten Tag kann man der Sonne auf diese Weise nahekommen. Man wird in allen Details sehen können, wie es hier brodelt, explodiert und Masse ins Weltall geschleudert wird.

Nachdem das "Geheimnis" des Starttermins gelüftet ist, bleiben immer noch zwei: Das erste, mit welchem Eröffnungsprogramm man alle denkbare mediale Aufmerksamkeit erreichen will. Dazu ist bisher nichts zu erfahren. Das zweite Geheimnis sind die Kosten. Wie immer lässt sich die Dieter-Schwarz-Stiftung, die das ganze Universum "experimenta" komplett finanziert, auch da nicht in die Karten sehen. Bei den Ticketpreisen ist das anders. So sollen Besucher der Bundesgartenschau (Buga) ein kombiniertes Angebot zu Extra-Preisen in Anspruch nehmen können.

Wer eine Buga-Dauerkarte kauft, erhält ein Tagesticket für die "experimenta" dazu. Umgekehrt gilt dieses Angebot genauso. Schließlich liegen beide nur wenige Meter voneinander entfernt. Und nicht nur bei den Eintrittspreisen machen beide Großprojekte gemeinsame Sache. In der "experimenta" sind auch Veranstaltungen zu Themen der Buga geplant. Diese wird in 100 Tagen, also 17. April durch Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier eröffnet. Und das Interesse der Bürger daran ist weiterhin groß: "Wir haben bereits 28.000 Dauerkarten verkauft", sagte am Montag Buga-Sprecherin Suse Bucher-Pinell. Die Arbeiten auf dem Gelände würden zudem im Zeitplan liegen.

Die Buga dauert bis zum 6. Oktober und ist die erste Kombination aus einer klassischen Garten- und einer innovativen Stadtausstellung. Rund 2,2 Millionen Gäste werden zu der 173 Tage dauernden Schau in Heilbronn erwartet. Erstmals in der Geschichte der Buga werden auf dem Gartenschaugelände bis zu 700 Menschen in innovativen Architekturprojekten leben.

Das Buga-Gelände ist mit 40 Hektar vergleichsweise klein. Insgesamt werden hier 145 Millionen Euro investiert, davon trägt das Land den Angaben zufolge bis zu 60 Millionen Euro. Die knapp sechsmonatige Gartenschau selbst wird 47 Millionen Euro kosten. 35 Millionen Euro sollen durch Erlöse aus Pacht oder Eintritt zurückfließen.

Info: Weitere Informationen im Internet unter www.experimenta.science und unter www.buga2019.de