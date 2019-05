Heilbronn. (RNZ) Perfektes Wetter und ein bunter Strauß an Veranstaltungen hat am vergangenen Wochenende für einen Besucherrekord auf der Heilbronner Bundesgartenschau gesorgt. Zum Blaulichttag am Sonntag kamen erstmals mehr als 30.000 Besucher auf das Gelände. Bereits am Samstag hatte die Buga knapp 20.000 Gäste gezählt. Damit kann die Schau schon jetzt insgesamt 500.000 Besucher vermelden.

"Das vielfältige Programm am Wochenende und dazu das tolle Wetter hat uns ein perfektes Buga-Wochenende beschert", sagte Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn GmbH. "Wir freuen uns, die 500.000 er-Marke geknackt zu haben."

Der nächste Veranstaltungshöhepunkt steht schon vor der Tür. Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, findet in Heilbronn das 41. Chorfest des Schwäbischen Chorverbandes statt. Rund 7000 Sängerinnen und Sänger, Orchester- und Bandmitglieder werden erwartet. Sie singen und musizieren an den vier Tagen in rund 300 Einzelveranstaltungen in der Innenstadt und auf der Bundesgartenschau.

In diesem Jahr steht das Chorfest unter dem Motto "Stadt.Chor.Natur". Die Stadt Heilbronn, die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, und die Heilbronn Marketing GmbH sind Kooperationspartner des Chorfestes.

Info: Das Programm zum Chorfest ist unter www.chorfest-heilbronn.de zu finden, die Liste der Buga-Veranstaltungen unter www.buga2019.de