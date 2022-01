Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Leute strömen auf die Heilbronner Theresienwiese, nicht so in Massen wie beim Volksfest, dafür aber in vergleichbar guter Stimmung: Impfgegner unter sich. Am Neujahrstag versammelten sich hier mehr als 1000 von ihnen, diese Zahl schätzt die Polizei schon kurz nach 14 Uhr, und mit ihnen kommt auch die "creme de la creme" der Kampagnen-Führer.

Auch das Polizeiaufgebot ist an diesem Tag unübersehbar. In Zweiergruppen bewachen sie vor allem die Zugänge des für die Demo abgesperrten Teils und das Vorhandensein einer Maske. Auf dem Platz selber sieht man diese nicht, die Masse hier bewegt sich einigermaßen locker. Auch einige Ordner stehen an den Eingängen, sie machen von unliebsamen Beobachtern Fotos "für den Veranstalter", wie es heißt.

Frust ablassen, unüberhörbar, auch mal die Presse als "Schmierer" zu bezeichnen, schien für viele der Teilnehmenden die angemessene Beschäftigung für den Neujahrstag zu sein. Richtig losgehen konnte es dann gegen 14.30 Uhr, als Veranstalter und Versammlungsleiter Dirk Scheller verkündete, dass sich jetzt genügend Ordner eingefunden hätten.

Geplant hatten die Veranstalter, Impfgegner und Querdenker, zunächst einen Protestmarsch durch Heilbronn, wie derzeit üblich als "Spaziergang" deklariert. Nach dem von der Stadt erlassenen Verbot bemühten sie noch das Verwaltungsgericht, dieses gab jedoch in einer Eilentscheidung der Stadt Recht. Die Theresienwiese als neuer Ort wurde damit zum zweiten Mal Schauplatz einer dieser Selbstpräsentationen der Impfgegner und gleichzeitig auch zu einem Abbild für die so viel zitierte "gespaltene Gesellschaft": Im zweiten Bereich arbeitete die dort befindliche Impfstation weiter, im Schatten des Theresienturms, dem Wahrzeichen Heilbronns gegen den Krieg.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Roben Fransmann, einer der prominentesten Impfgegner Hollands gestorben war, an Corona, ungeimpft, nachdem er seine Infektion am 3. Dezember noch so auf Twitter bekannt gegeben hatte: "Corona positiv. Es wurde auch mal Zeit."

Veranstaltungsleiter Scheller, ursprünglich aus Neckarsulm stammend, als Reisender in Sachen Impfgegnerschaft und Querdenker in ganz Deutschland unterwegs, hat nun auch einen Wohnsitz in Berlin. Hier war er im Sommer 2020 unter denen, die ein Zeltlager vor dem Bundeskanzleramt aufgeschlagen hatten, es dann aber "wegen Erfolglosigkeit" wie es hieß, aufgaben. Eine weitere Schlappe erlebte er am "Tag der deutschen Einheit", als seinem Aufruf zu einer Menschenkette rund um den Bodensee nur ein Bruchteil der vom ihm erwarteten Menschen folgte, sodass auch diese nicht zustande kam. Die immer wieder beobachtete Vermischung von Impfgegnern, Querdenkern und Rechtsextremisten, die, so wie der einschlägig bekannte Attila Hildmann, der das Grundgesetz abschaffen wollte, konnte indessen Unterstützung in Heilbronn demonstrieren.

Hauptredner war U.P. Tolzin. Auch er ist ein bekannter Deutschland-Reisender in Sachen Corona-Proteste und auch als Verweigerer der GEZ-Gebühren bekannt. Deshalb war er am 9. September 2021 beim Amtsgericht Böblingen vorgeladen. Es ging um 208,11 Euro säumiger Gebühren, beziehungsweise die Abgabe einer Vermögensauskunft, oder Erzwingungshaft, den Eintrag ins Schuldnerverzeichnis und die Pfändung seiner Konten. Tolzin lässt sich als "Medizin-Journalist" bezeichnen, sein erlernter Beruf ist "Milchfachmann". In Heilbronn beschwor er seine "neue Welt". Über die in der "alten Welt" an Corona-Verstorbenen und das, was das Gesundheitswesen und die Gesellschaft für sie und alle anderen Corona-Opfer aufbringt, verlor er kein Wort. Sie standen auch nicht im Fokus der "freien Rede". Am Ende der Veranstaltung war das Mikrofon für alle freigegeben.

Was bei der Veranstaltung an ernst zu nehmenden Befürchtungen geäußert wurde, hätte mit wissenschaftlichen Argumenten begegnet werden können, sie waren aber nicht gefragt. Die Heilbronner Stadträtin Franziska Gminder, frühere AfD-Bundestagsabgeordnete, zitierte das Volkslied "Die Gedanken sind frei". Es ist um 1810 im unfreien Deutschland entstanden, vom Liedermacher Konstantin Wecker stammt eine aktualisierte Version, die so endet: "Dann ist alles vorbei, die Gedanken waren frei."

In seiner Rede zum Jahreswechsel sagte der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel unter anderem: "Das Virus und sonstige Krankheiten kennen keine Feiertage, aber wir Menschen sehnen uns nach Auszeiten und Ruhe. Wem diese an Weihnachten und Neujahr nicht vergönnt waren, dem gilt mein ganz besonderer Dank. Wir sehen die schwierige Lage in den Krankenhäusern aber auch als Verpflichtung, das Virus so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen." Damit ist er wohl kaum der gleichen Meinung wie jene, die sich am Samstag auf der Theresienwiese getroffen haben.