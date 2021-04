Heilbronn. (zy) Die Maskenpflicht in der Stadt Heilbronn bleibt unverändert in Kraft. Darauf wiest die Stadtverwaltung ausdrücklich hin, nachdem über die Sozialen Medien anderslautende, aber falsche Meldungen verbreitet wurden. Auslöser ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart. Diese noch nicht rechtskräftige Entscheidung vom 31. März war in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren getroffen worden und wirkt nur für den Antragstellenden, indem das Gericht die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen die Allgemeinverfügung angeordnet hat. Die Allgemeinverfügung gilt laut Stadt daher für alle anderen Person weiter und ist ihnen gegenüber auch sofort vollziehbar.

Stadt will Allgemeinverfügung nun nachbessern

Der beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingereichte Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz richtete sich gegen die Allgemeinverfügung, mit der die Stadt Heilbronn seit 2. Februar die Maskenpflicht anordnet. Sie gilt in den Fußgängerzonen in der Heilbronner Innenstadt montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr, außerdem im gesamten Stadtgebiet in Warteschlangen vor Gaststätten, Cafés und sonstigen Verkaufsstellen und Betrieben, auf öffentlichen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet für Begleitpersonen ab 14 Jahren sowie auf den Recyclinghöfen der Stadt Heilbronn.

Der Antragstellende begründete seinen Antrag unter anderem damit, dass die Ansteckung mit Corona-Viren im Wesentlichen in Innenräumen stattfinde und die Inzidenz zur Begründung der Maskenpflicht im Freien keine relevante Größe darstelle. Tragender Grund für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts war indessen, dass die Regelungen der Allgemeinverfügung nicht mit einer zeitlichen Befristung oder auflösenden Bedingung versehen sind. Die Stadt Heilbronn prüft laut eigenen Angaben nun eine Anpassung der Allgemeinverfügung in diesem Punkt.