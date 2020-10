Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Ein Leben ohne Straftaten möglich machen – das ist das Ziel des Strafvollzugs. Für besonders schwere Fälle gibt es hierzulande den sozialtherapeutischen Strafvollzug. Welche Erfolgschancen, aber auch welche Risiken und Grenzen dieser Ansatz mit sich bringt, war die zentrale Frage einer Diskussion, zu der die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit am Dienstagabend ins Palais Mittermeier in die Heidelberger Altstadt eingeladen hatte.

Sozialtherapeutischer Strafvollzug – was ist das? Der sozialtherapeutische Strafvollzug hat vor allem rückfallgefährdete Straftäter im Blick. Früher habe der Strafvollzug allein die Verwahrung von Straftätern bedeutet, sagt Herbert Mertin (FDP), Justizminister von Rheinland-Pfalz. Erst mit dem 1977 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz entwickelte sich die Resozialisierung der Gefangenen zum primären Vollzugsziel. Durch das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten (1998) wurden auch die Möglichkeiten einer sozialtherapeutischen Behandlung von Straftätern ausgeweitet.

"Sozialtherapie ist keine Psychotherapie hinter Gittern", sagt Michael Händel. Er leitet die Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen, die einzige Vollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz, die eine vollständig sozialtherapeutische Einrichtung ist. Bei der Sozialtherapie handele es sich um ein Bündel von Behandlungsmaßnahmen aus Psychotherapie, Sozialpädagogik und Arbeitstherapie, erklärt Händel. Besonders wichtig: das Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft. Die Straftäter wohnen etwa gemeinsam in Wohngruppen und können sich zu bestimmten Zeiten begegnen.

Ziel der Sozialtherapie ist es einerseits, zu verhindern, dass Straftäter rückfällig werden – oder dieses Risiko zumindest zu verringern. Andererseits soll sie Gefangenen später ein normales strafloses Leben ermöglichen. Um dorthin zu kommen, müssten sich die Insassen auch mit ihren Straftaten auseinandersetzen, darüber sprechen, sagt Händel. Es sei wichtig, eigene Verhaltensdefizite zu erkennen und anzugehen. Bequem sei das nicht, sagt Mertin. "Das ist kein Kuschelstrafvollzug."

Was bringt die Sozialtherapie? Die wissenschaftliche Überprüfung, wie wirksam der Ansatz ist, sei komplex, sagt Händel. Je nach Untersuchung liegt das Ergebnis bei zwölf bis 30 Prozent weniger Rückfälligen im Vergleich zu nicht therapierten Straftätern. Doch selbst wenn man nur von zwölf Prozent weniger Rückfällen ausginge, lohne sich die Therapie volkswirtschaftlich. Laut Forschung würden die Kosten der Behandlung schon bei acht Prozent weniger Rückfälligen aufgewogen.

"Es kostet Geld. Aber es ist eine lohnenswerte Investition", sagt Mertin. Schon bei nur einem Prozent weniger Rückfälle sei es ein Gewinn. Zudem sei die Sozialtherapie im Strafvollzug vom Verfassungsgericht vorgegeben und demnach einklagbar. "Man kann sie also nicht nur nach ökonomischen Kriterien bewerten", so Mertin.

Wo liegen die Grenzen? "Es wird immer Behandlungsversuche geben, die scheitern", sagt Händel. Sozialtherapie könne viel bewirken, sei aber keine Superwaffe. "Circa 70 Prozent der Leute werden Sie nicht so erreichen, wie Sie es eigentlich wollen." Die Akzeptanz der Bevölkerung für den sozialtherapeutischen Strafvollzug sei grundsätzlich da, sagt Mertin. Doch natürlich sei der Ansatz immer auch mit einem Risiko verbunden. Wenn sozialtherapeutische behandelte Straftäter etwa rückfällig würden, könne die gesellschaftliche Akzeptanz schnell abnehmen.

Geht es nach Nico Weinmann, Stellvertretender Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion in Stuttgart, sollten auch andere Aspekte in der Diskussion berücksichtigt werden. So gebe es in Baden-Württemberg etwa zu wenige Bedienstete pro Gefangenem. Und er betont: "Es kann nur ein Verständnis für Strafgefangene geben, wenn es auch ein Verständnis für die Opfer gibt."