„Ich kannte hier keinen", sagt Karl A. Lamers über die 70er, in denen er nach Heidelberg kam. Inzwischen ist er längst selbst ein „Urgestein" in seinem Heimatstadtteil Ziegelhausen – dem er jüngst am „Kanzlerblick" eine Sitzbank spendierte.

Heidelberg. (sös) Nein, Karl Lamers lädt nicht in sein Arbeitszimmer ein. Nicht dorthin, wo sich unzählige Fotos von ihm finden müssten in prominentester Begleitung: mit dem Dalai Lama, mit Papst Franziskus, mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama, mit dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow. Denn die hat er alle in seinen 27 Jahren als Bundestagsabgeordneter getroffen – und noch viele mehr. Ob er die unzähligen Promi-Fotos mal gezählt hat? "Müsste ich eigentlich mal machen", schmunzelt er.

Treffpunkt an diesem Septembermorgen ist eine sonnige Bank oberhalb von Heidelberg-Ziegelhausen. Im Tal der Neckar. Das Stift Neuburg. Eine ruhige Ecke in der Natur. "Hier vor Ort sind die Menschen, die ich liebe", sagt Lamers. Und tatsächlich hält immer wieder jemand an, grüßt aus dem Autofenster, während der 70-Jährige von seinen politischen Abenteuern auf der ganzen Welt erzählt ("Eine geile Story ist das.")

Einerseits Washington, Moskau, Neu-Delhi, andererseits der Wahlkreis: Das beschreibt ganz gut den Spagat, in dem Lamers seine politische Karriere erlebte. 1994 wurde er erstmals für die CDU der direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Heidelberg. Seitdem durfte er die Region in der Hauptstadt vertreten – die zunächst Bonn, später Berlin hieß. Verpasste aber gleichzeitig kaum ein Fest, kaum eine Fastnachtssitzung im Wahlkreis.

Eine vorgezeichnete Karriere? Lamers überlegt. Geboren 1951 in Hamborn (Duisburg) wuchs er in einem Arzthaushalt auf. "Politisch war vor mir noch keiner". "Ich gehe aber davon aus, dass die alle CDU gewählt haben – das kann ich mir nicht anders vorstellen."

Ihn selbst trieb, er hat es schon oft erzählt, eigentlich US-Präsident John F. Kennedy in die Politik. Dessen Rede 1963 ("Ich bin ein Berliner"), dann das Attentat. "Diese Person hat mich so fasziniert", sagt Lamers. "Die Rede kann ich auswendig." Ein weiteres prägendes Erlebnis: Eine Wahlkampfveranstaltung mit Konrad Adenauer. Er holte sich ein Autogramm des ersten Kanzlers der Bundesrepublik – obwohl die Sicherheitsleute den Zwölfjährigen eigentlich stoppen wollten. "Geht nicht, gibt’s nicht" – dieses Lebensmotto zeigte sich offenbar früh.

Zunächst aber ging es ins Jura-Studium in Münster. Der Arztberuf seines Vaters, erzählte Lamers früher einmal der RNZ, hätte ihn auch gereizt. Nur: "Ich kann kein Blut sehen."

Nach Heidelberg führte schließlich die Promotion, für die es ans Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ging. "Ich kannte hier keinen", so Lamers. "Was will denn der aus dem Rheinland hier", hätten die Leute früher gefragt. Bis irgendwann mal ein Ziegelhäuser Urgestein, wo er eine Bleibe gefunden hatte, sich resolut für ihn eingesetzt habe. "Das ist unser Dr.", so die Ansage. Spätestens da gehörte er dazu.

Die Sache mit der Juristerei allerdings – die wurde immer weniger wichtig. "Ich habe mit Freude studiert, aber ich bin politisch, ich wollte in die Politik."

1975 tritt er in die Junge Union und die CDU ein ("Das war immer klar"), wird später stellvertretender JU-Landesvorsitzender. In Heidelberg wird er CDU-Kreisvorsitzender und ab 1985 Stadtrat. Beruflich zieht es ihn nach Stuttgart, als Ministerialrat und Büroleiter des Landtagspräsidenten. Ziegelhäuser bleibt er trotzdem – ein Umzug kam für ihn nie in Frage, lieber pendelte er.

1993 wird er als Bundestagskandidat aufgestellt – sein Vorgänger, Udo Ehrbar, trat nach drei Legislaturperioden nicht mehr an. Lamers ist 43, als er mit 43,2 Prozent der Erststimmen gewählt wird.

"Es war mir immer klar: Wenn ich in den Bundestag komme, will ich in der Welt gestalten", sagt Lamers. Außen- und Sicherheitspolitik habe er machen wollen – und so kommt es. Der Verteidigungsausschuss wird seine Wirkstätte, hier war er zuletzt stellvertretender Vorsitzender. International öffnet ihm dann besonders das Nato-Parlament, dem er 2010 bis 2012 sogar als Präsident vorsteht, viele Türen.

Hat er nie mit dem Gedanken gespielt, ein Regierungsamt einzufordern? "Ich bin Parlamentarier mit Leib und Seele", sagt Lamers. "Ich wollte gar nicht in die Regierung." Auch die Anfälligkeit einiger Parteifreunde für zwielichtige Angebote teilte er offenbar nie. "Das ist nie ernsthaft versucht worden", sagt er, wenn man ihn auf mögliche Avancen ausländischer Regierungen anspricht. "Man muss Politik mit hohem Ethos machen." Sei Vater habe ihm mal gesagt: "Du musst immer in den Spiegel gucken und sagen: Du hast alles gegeben."

Also: Skandale hat er keine im Gepäck, dafür aber – nach 27 Jahren in der "großen" Politik – zahlreiche abenteuerliche Geschichten, die er gerne erzählt. Von Verteidigungsminister Volker Rühe, der 1996 mit dem Bundeswehr-Helikopter auf "Hausbesuch" nach Ziegelhausen kam.

Oder von der Rede des südafrikanischen Nobelpreisträgers Nelson Mandela 1996 im Bundestag. Eine Nachbarin aus Ziegelhausen, eine Südafrikanerin, wollte so gerne mal "ihrem" Präsidenten begegnen. Protokollarisch eigentlich unmöglich. Doch Lamers telefoniert viel, trickste ein wenig – und erfüllt einen Lebenstraum.

Und dann natürlich noch der Besuch in Washington, 1997 bei Bill Clinton. Der Abgeordnete hat sich in den Kopf gesetzt, dem US-Präsidenten unbedingt ein paar echte Heidelberger Studentenküsse zu überreichen, "mein Markenzeichen." Geht nicht, heißt es. "Geht nicht, gibt’s nicht", denkt sich Lamers auch hier – und schmuggelt den Karton in seiner Aktentasche. "Ich habe in mein Sakko alle möglichen Sachen gesteckt, die bei der Sicherheitskontrolle stören", erinnert er sich lachend. Schlüssel. Stifte. Die Schokopralinen rutschen irgendwie durch – und er kann sie Clinton in die Hand drücken. Als der dann später den Karton öffnet, isst: "Ich glaube, die Sicherheitsbeamten hätten mich fast erschossen", freut sich Lamers.

Oder das Treffen mit dem Dalai Lama, dem geistigen Oberhaupt der Tibeter. "Ich sollte sieben Minuten mit ihm haben", erinnert sich Lamers. Es wurden 40 Minuten, weil man sich so angeregt unterhalten habe. "Er wollte gar nicht aufhören".

Nette Anekdoten, die vor allem persönliche Eitelkeit befriedigen? Könnte man denken – doch hinter den einzelnen Geschichten offenbart sich eine tiefere Erkenntnis: Der Abgeordnete Lamers weiß sich durchzusetzen – und das nutzt er. Er kennt die wichtigen Telefonnummern, kennt Botschafter in aller Welt. Wenn es Probleme gibt, dann hängt er sich wirklich rein für seine Wähler.

Deutsche Touristen sind wegen Corona in Indien gestrandet? Lamers hilft. Ein junger Mann aus Benin braucht dringend ein Visum, um bei seiner deutschen Familie bleiben zu können? Lamers hilft. In Afghanistan stecken noch immer Deutsche und ihre Helfer fest? "Tag und Nacht" telefoniere er, erzählt Lamers. "Ich bekomme gerade immer wieder Anrufe von Menschen, die sagen: Hol mich hier raus!" Und man darf ihm glauben: Er wird alles versuchen. Persönlich. "Ich schiebe das nicht auf meine Mitarbeiter ab."

"Wenn der Lamers einen um etwas bittet, erfüllt man es am besten sofort – am Ende muss man ohnehin nachgeben", hatte Bernhard Vogel, der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, kürzlich gesagt. So reden viele über "den Karl" – und meinen das durchaus respektvoll.

Dem scheidenden Abgeordneten selbst sind diese Momente, in denen er konkret helfen kann, besonders wertvoll. Und umso wütender kann er werden, wenn er das Gefühl hat, die Politik lasse Menschen im Stich. Beispiel Afghanistan: So deutliche Worte, wie er sie hier über das Versagen des Westen findet, bekam man von ihm sonst eher seltener zu hören.

Öffentlich auf Konfrontationskurs gehen – das liegt dem 70-Jährigen nämlich eigentlich nicht. Politische Mitstreiter schätzen ihn für seine Loyalität. CDU-Bundesvize und Landes-Chef Thomas Strobl nennt den zehn Jahre älteren Lamers "einen alten Freund", "absolut vertrauenswürdig", "ein Original". "Man muss ihn einfach mögen."

Wenn Lamers doch mal querschießen musste, dann prägte sich ihm das ein. Beispielsweise, als Tierschutz im Grundgesetz verankert werden sollte. "Ich war dafür, meine Fraktion war dagegen", erzählt er. "Sie kriegen ja nie so eine hohe Aufmerksamkeit, wie wenn Sie mal gegen den Stachel bürsten." Richtig Druck sei auf ihn ausgeübt worden, er kam sogar mit einer Reserve-Stimmkarte ins Plenum – falls ihm jemand seine wegnehmen sollte.

Gelitten hat er auch unter den Entwicklungen in den USA, unter dem "Sturm auf das Capitol" in der Endphase der Regierung Trump. "Unvorstellbar, so etwas, im Herzland der Demokratie!"

Der Entschluss, jetzt den Bundestag zu verlassen, war freiwillig, sagt er. "Es ist schwer, Abgeordneter zu werden. Aber es ist genauso schwer, die Entscheidung zu treffen: Ich übergebe jetzt den Staffelstab", gibt er zu. Gedrängt habe ihn aber niemand. Pläne für eine Gegenkandidatur habe es auch nicht gegeben – nie in all den Jahren. Das hätte er mitbekommen, so Lamers: "Ich bin nett und freundlich – aber ich bin nicht blöd." Es sei einfach in ihm das Gefühl gewachsen: "Jetzt ist der Zeitpunkt."

Als das Gespräch in Ziegelhausen geführt wird, hofft er noch, dass Alexander Föhr als sein Nachfolger das Direktmandat holen kann. Er warnt aber auch: "Das hier ist kein Wahlkreis, wo man im Schlafwagen in den Bundestag kommt." Er selbst musste sich 1998 und 2002 dem SPD-Kandidaten Lothar Binding geschlagen geben – schaffte es aber über die Liste trotzdem nach Berlin. "Das stimmt mich natürlich traurig", sagt er jetzt, nach dem Wahlsonntag, zum Scheitern Föhrs. Der Wahlkreis hätte eine weitere starke Stimme im Bundestag verdient gehabt.

Und was kommt jetzt? "Mein Kopf ist ständig am Rattern", verrät Lamers. Dass er künftig einfach auf "seiner" Bank über Ziegelhausen – er spendete seinem Wahlkreis insgesamt zwölf Bänke – nett bei Marmorkuchen sitzt und die Ruhe genießt, dass wird also eher nicht passieren. Dafür wäre der Tag vermutlich auch viel zu lang: Um 6 Uhr aufstehen, nicht vor Mitternacht ins Bett – das war jahrzehntelang sein Alltag.

Kürzlich gründete er bereits eine Friedensstiftung. Ein weiteres Projekt soll folgen – in Kürze. Und Ziegelhausen wird ihn natürlich auch nicht verlieren.