Von Sören S. Sgries

Heidelberg. An diesem Samstag treffen sich die Südwest-Grünen zum digitalen Landesparteitag. Ein Thema werden die Koalitionsverhandlungen in Stuttgart sein. Und die Landesliste für die Bundestagswahl wird aufgestellt. Um den Spitzenplatz konkurrieren die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (36) und ihre Heidelberger Kollegin Franziska Brantner (41).

Frau Brantner, Sie kandidieren an diesem Samstag für den Listenplatz 1 der Südwest-Grünen bei der Bundestagswahl. Warum? In den Bundestag kämen Sie doch ziemlich sicher auch mit einem zweistelligen Listenplatz.

Ich möchte meinen größtmöglichen Beitrag dafür leisten, dass wir ein sehr sehr gutes Ergebnis auch aus Baden-Württemberg liefern. Wir wollen im Bund so stark werden, dass wir wirklich etwas erreichen können für das Klima, für Soziale Gerechtigkeit, für unsere Demokratie und Europa. An der Spitze kann ich meinen Beitrag leisten, weil ich in vielen Themenfeldern fit bin, weil ich unser ganzes Bundesland gut kenne, Brücken bauen kann, gerne Menschen im Dialog überzeuge und dabei auf ihre Situation eingehe.

Das zweite große Thema des Parteitags werden die Koalitionsgespräche mit der CDU sein. Wie zufrieden sind Sie mit einer Neuauflage von Grün-Schwarz?

Ich kann nachvollziehen, dass viele sich gewünscht hatten, die CDU in die Opposition zu schicken. Aber wenn wir uns die Inhalte anschauen – und um die muss es ja gehen -, dann ist klar, dass unser Wahlergebnis mit dem großen Abstand zur CDU es uns ermöglicht, unser gesamtes grünes Klimaschutzpaket umzusetzen. Das ist ein riesiger Schritt nach vorne, eine neue Qualität. Aber natürlich müssen alle Vorkehrungen getroffen werden, dass die CDU diesmal vertragstreu bleibt.

Und der Option Grün-Rot-Gelb, der Ampel, trauern Sie nicht hinterher?

Es geht nicht um Freude oder Trauer, sondern darum, was man umsetzen kann. Wenn ich mir die Äußerungen von Herrn Rülke hinterher anschaue, der von "Kapitulation" spricht, von "Unterwerfung" – das ist eine Sprache, die mir fremd ist zwischen demokratischen Parteien. Das zeigt, dass eine Ampel nicht einfach gewesen wäre.

In 10 Tagen, am 19. April, machen die Grünen öffentlich, wer Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin werden soll. Wie wichtig ist diese Entscheidung?

Ich stelle mich auf einen tollen Wahlkampf ein mit dem Spitzenduo und einem starken Kanzlerkandidaten, einer starken Kanzlerkandidatin. Wir haben die Verantwortung für das Ganze im Blick und werden als Team gemeinsam auftreten.

Stehen Sie weiterhin hinter dem Anspruch, den Robert Habeck ja vor einiger Zeit ausgegeben hat, die Grünen wollten stärkste Kraft werden?

Wir wollen die führende Kraft werden, weil wir die Power dafür haben und den Kompass. In diesen Krisenzeiten sieht man ja auch, wer keine Power, wer keinen Kompass hat – siehe Maskenaffäre der Union. Wir wollen anders und besser regieren im Bund. Darum geht es. Diesen Führungsanspruch, den haben wir weiterhin.

Wie schaffen Sie das? Gerade in Baden-Württemberg war die CDU zumindest in Bundestagswahlen immer noch bärenstark.

Wir werden bis September um jede Stimme kämpfen und werben. Ich bin mir sicher, dass unser baden-württembergischer Politikansatz des Gehörtwerdens, des Brückenbauens einer ist, der auch im Bund helfen wird.

Mit welchen Themen?

Es geht um klimagerechten Wohlstand für alle. Wir können es nur gemeinsam schaffen, dass wir nachhaltig wirtschaften und leben können, aber auch die Digitalisierung damit verknüpfen. Mir geht es auch persönlich darum, dass wir den sozialen Zusammenhalt erneuern, kein Kind dauerhaft zurücklassen, die jetzt besonders unter der Krise leiden. Es ist auch wichtig, dass wir Europa stärken und erneuern.

Sie sagten vorhin, es gehe darum, besser regiert zu werden. Ist das Ihre Absage an eine Union in der Bundesregierung?

Wir Grünen gehen nicht mit Koalitionsaussagen in diesen Wahlkampf, sondern wir kämpfen für starke Grüne. Wir haben es in Baden-Württemberg gemerkt: Je stärker wir sind, desto mehr können wir auch inhaltlich durchsetzen. Besser regieren heißt für mich dieses Kompetenzgerangel auf den Prüfstand zu stellen – zwischen den Ministerien, aber auch zwischen Bund, Land, Kommunen, das am Ende dazu führt, dass sich niemand verantwortlich fühlt. Ich glaube auch nicht, dass ein Minister wie Herr Scheuer die Logistik besser kann als deutsche Logistikunternehmen. Wir wollen die Akteure an einen Tisch bringen, die einen Beitrag zur Lösung leisten können. Das ist unser grüner Ansatz, den Winfried Kretschmann vormacht und den wir in Berlin einbringen wollen.