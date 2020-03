Von Sören S. Sgries

Eberbach. Drohen Engpässe bei der Herstellung und Lieferung von Handdesinfektionsmitteln die medizinische Versorgung lahmzulegen? Diese Befürchtung haben einzelne niedergelassene Ärzte, die in den vergangenen Tagen Probleme hatten, entsprechende Mittel nachzubestellen. Auch bei den Apotheken, die für die industriellen Hersteller einspringen sollten, gab es offenbar Lieferschwierigkeiten.

Warum fehlen Desinfektionsmittel? Aufgrund gesetzlicher Vorgaben gab es in Deutschland zuletzt nur noch wenige Spezialfirmen, die Desinfektionsmittel produzieren und in Verkehr bringen durften. Die erhöhte Nachfrage im professionellen Bereich, aber vor allem bei Privatleuten aufgrund der Corona-Krise führte dort zu Lieferengpässen. Die Branche konnte nicht schnell genug die Produktionsmengen erhöhen.

Wie können Apotheken helfen? Die Herstellung von Händedesinfektionsmittel ist eigentlich relativ einfach, wie ein Sprecher des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg auf RNZ-Anfrage erklärt. Gemischt wird reiner Alkohol (Ethanol oder Isopropanol) mit Wasserstoffperoxid und Glyzerin. Verdünnt wird das ganze mit destilliertem Wasser. "Technisch kein Hexenwerk", so der Sprecher. Allerdings musste dafür erst die Biozid-Verordnung gelockert werden, die den Apotheken zuvor Herstellung und Verkauf der Mittel untersagte. Seit 4. März gibt es in den Ländern aber Rechtssicherheit.

Warum funktioniert das nicht immer? Einige Ärzte mussten erleben, dass "ihre" Apotheker sie dennoch nicht versorgen konnten. Der Grund: Ethanol bzw. Isopropanol, also der reine Alkohol, fehlte. Der Landesapothekerverband bestätigte der RNZ, dass es da noch Engpässe gebe. Aber nicht, weil es auf dem Markt keinen Alkohol gebe – sondern weil dieser nur in so großen Mengen abgegeben werde, dass die einzelne Apotheke damit nichts anfangen könne. Man organisiere derzeit, dass auch kleinere Gebindegrößen bereitgestellt werden, so die Auskunft. Eine weitere Engstelle könnten die Flaschen für das fertige Mittel sein – üblicherweise 100 ml als "Kittelflasche" für die Handdesinfektion.

Wer bekommt Desinfektionsmittel aus der Apotheke? Die Apotheker sind frei im Verkauf. Allerdings gibt es die mahnende Empfehlung, in erster Linie für den professionellen Bedarf zu produzieren – also für Arztpraxen oder ambulante Pflegedienste. "Für Privatleute reicht Händewaschen mit Seife", betont der Sprecher des Apothekerverbands.

Wer produziert außerdem Desinfektionsmittel? Verschiedene Firmen haben angekündigt, ihre Produktion umstellen zu wollen, um die wichtigen Mittel herzustellen. In Deutschland verspricht beispielsweise die Ludwigshafener BASF, in Kürze den Krankenhäusern in der Metropolregion kostenlos beizuspringen. In Frankreich will der Luxuskonzern LVMH ebenfalls die Gesundheitsbranche gratis versorgen.

Mussten schon Arztpraxen deshalb schließen? Seitens des Hausärzteverbands Baden-Württemberg hieß es auf RNZ-Anfrage, es sei bisher nicht bekannt, das Praxen wegen fehlender Desinfektionsmittel geschlossen bleiben mussten.