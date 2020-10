Von Falk-Stéphane Dezort

Gundelsheim. Nach einem Jahr Planung und drei Jahren Bauzeit konnte jetzt das Hotel im Schloss Horneck in Gundelsheim seinen Betrieb aufnehmen. Zwar wird im südlichen Flügel noch an vier Zimmern gewerkelt, doch auch diese sollen in den nächsten Wochen für Besucher freigegeben werden. Insgesamt verfügt das Hotel dann über 32 frisch renovierte Zimmer, drei Seminarräume, einen Speisesaal, eine Veranda zwei Festsäle mit Platz für bis zu 120 Gäste sowie einem Besucherzentrum. Ebenfalls im Schloss untergebracht sind die 90.000 Medieneinheiten und 1500 Regalmeter Archiv umfassende Bibliothek des Siebenbürgen-Instituts sowie das Siebenbürgische Museum mit 22.000 Exponaten.

Hintergrund Die Siebenbürger Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit im heutigen Rumänien, die die Reliktmundart Siebenbürgisch-Sächsisch sprechen. Sie sind seit dem 12. Jahrhundert in dem Landesteil Siebenbürgen ansässig und sind damit die älteste noch existierende deutsche Siedlergruppe in Osteuropa. Ihr Siedlungsgebiet liegt außerhalb des zusammenhängenden deutschen Sprachraums und hatte nie Anschluss an reichsdeutsches Territorium. Während 1930 etwa 300.000 Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen lebten, waren es im Jahr 2007 nur noch knapp 15.000. (fsd)

Die Pächter des neuen Hotels sind Michel Pietralla und sein Vater Andreas. In der Branche sind sie keine Unbekannten. Als Familienbetrieb betreiben sie schon seit 30 Jahren die mittelalterliche Erlebnisgastronomie auf Schloss Auerbach. Vor fünf Jahren haben sie auch die Burggastronomie von Burg Guttenberg in Haßmersheim übernommen und führten dort das Konzept fort und bauten es weiter aus. In beiden Betrieben sind Rittermahle und Teamveranstaltung genauso gefragt wie Tagungen, Hochzeits- und Familienfeiern. Schloss Auerbach wurde bereits mehrfach für seine Erlebnisgastronomie ausgezeichnet, zuletzt 2014 mit dem Gastronomiepreis Hessen. Auf Burg Guttenberg konnte Andreas Pietralla seinen Gästen oft nicht genügend Übernachtungsplätze anbieten. Dies war mit ein Grund dafür, sich nun mit dem Hotel im Schloss Horneck zu erweitern, erklärt Michel Pietralla bei einer Führung durch das Gebäude.

Eigentümer des Schlosses bleibt aber nach wie vor der Verein "Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck". 2015 hatten 1450 Siebenbürger Sachsen innerhalb von drei Monaten 1,4 Millionen Euro gespendet und so den Kauf des historischen Gebäudes mit Blick auf Weinberg und Neckar ermöglicht. Insgesamt hat der Verein rund 5,5 Millionen Euro in die Renovierung investiert. Jedoch musste das Kulturzentrum das Geld nicht allein aufbringen. So wurde das Projekt vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit 2,78 Millionen, vom Landesdenkmalamt mit 250.000 Euro und von der Stadtentwicklungs GmbH "die Steg" mit 40.000 Euro gefördert. Weitere Spenden gab es von Siebenbürger Sachsen, die die Möglichkeit bekamen, für eine gewisse Zuwendung die Namenspartnerschaft eines Hotelzimmers zu übernehmen. Hierbei kamen nochmals 385.000 Euro zusammen, mit denen die Einrichtung für die Übernachtungszimmer und die Funktionsräume angeschafft werden konnte.

"Es geht hier nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern es sollte auch etwas Bleibendes entstehen", betonte Dr. Axel Froese, stellvertretender Vereinsvorsitzender. "Wir wollten etwas Neues in das Alte bringen. Wir sind ein herausragendes Kulturgut." Im Rahmen der Eröffnung sparte er auch nicht mit Zahlen. So wurden rund 20.000 Kubikmeter Raum umbaut. Währen der Arbeiten haben sich 100 Tonnen Bauschutt angesammelt. Darüber hinaus wurden 40 Kilometer Elektrokabel und in den Fluren 500 Quadratmeter Teppich verlegt. Zudem seien 185 Fenstern und 80 Türen saniert und 80 neue Türen eingebaut worden. Insgesamt wurde eine Fläche von 14500 Quadratmeter an Wänden, Decken und auf Holz neu gestrichen.

Zuvor wurde das Schloss als Altenheim genutzt. Stadtführungen durch Gundelsheim endeten vor den Toren der historischen Anlage. Doch das soll sich in Zukunft ändern und Horneck "ein Schloss für alle" sein. So gibt es im Erdgeschoss im ehemaligen Lesesaal, das nun im 1. Stock zu finden ist, ein Besucherzentrum in dem Interessierte und auch Nicht-Hotelgäste zu den Öffnungszeiten der Rezeption Wissenswertes über die Schlossgeschichte und die Siebenbürger Sachsen erfahren. Darüber hinaus wolle man mit abwechslungsreichen Kulturveranstaltungen die Besucher auf das Gelände locken. Beispielsweise ist für die Zeit nach Corona geplant unter dem Motto "aufgeSCHLOSSen" im Schlossgraben in Zusammenarbeit mit den örtlichen Unternehmen eine Freiluft-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. "Das Konzept steht. Wir freuen uns, wenn es losgehen kann", sagt Michel Pietralla.

Ungewiss ist indes noch, wie es mit dem Schlossturm weiter geht. Die dort und im Dachstuhl beheimatete Fledermauskolonie habe den Baulärm gut überstanden, sagte Hoteldirektor Philipp Hundt. Man wolle den Turm zwar nutzen, wisse aber noch nicht in welcher Form.