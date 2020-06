Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Nein, die Latzhose hat er nicht an. Wie auch? Erst hatte Holger Heimann sie seinem Sohn "vererbt", dann verstaubte das gute Stück aus robustem Jeansstoff in irgendeinem Schrank auf dem Dachboden – und seit 2013 gehört sie dem Stuttgarter "Haus der Geschichte". Und da gehört sie auch hin, findet Heimann, als er an diesem Juni-Tag in Heidelberg zum Gespräch kommt. "Sie ist ja jetzt eine Art grüne Reliquie – wie Joschka Fischers Turnschuhe", sagt der 69-Jährige. Und überhaupt: "Im Parlament habe ich sie nur einen Tag getragen."

Dieser Tag, der 4. Juni 1980, findet sich in den Geschichtsbüchern – mitsamt dem Foto, wie ein 29-jähriger, langhaariger, bärtiger Holger Heimann dem frisch wiedergewählten CDU-Ministerpräsidenten Lothar Späth gratuliert. In Karo-Hemd, Latzhose – und mit einem Kaktus in der Hand. Dieser stand für die Grünen als "Stachel im Fleisch der Etablierten". Die Latzhose sollte eine Botschaft an die "Basis" sein, erinnert sich Heimann – stand sie doch für den Protest, den Kampf gegen Atomkraft und Nato-Doppelbeschluss.

Heimann selbst war damals eher zufällig in den Landtag gerutscht, als Kandidat im Wahlkreis Heidelberg. "Ich war der Frankfurter Sponti, in Heidelberg ein unbeschriebenes Blatt", erinnert er sich. "Die alten K-Genossen konnten sich alle gegenseitig nicht leiden – und das war der Grund, warum man mich aufgestellt hat."

Ein Bild für die Geschichtsbücher: Am 6. Juni 1980 gratulierte Heimann (l.) CDU-Ministerpräsident Späth zur Wiederwahl. Foto: Dick

Insbesondere für seine Frau war das eine eher unerfreuliche Überraschung. "An ihr ist viel hängen geblieben", gibt Heimann zu. "Das war nicht so geplant." Nur einen Monat vor der Landtagswahl 1980 war die gemeinsame Tochter zur Welt gekommen. Jetzt ging es für den jungen Familienvater regelmäßig nach Stuttgart. Und der "Teilzeitabgeordnete" ging ja auch noch einem regulären Beruf nach. In den ersten anderthalb Jahren als Abgeordneter, erinnert er sich, führte er auch noch eine 9. Klasse in Neckarsteinach zum Hauptschulabschluss.

Doch einfach nur so im Parlament sitzen, für ein paar "Aktionen", aber ohne ernsthafte Arbeit – das konnt er sich nicht vorstellen. "Man will ja keine peinliche Figur abgeben", sagt er mit einem Lachen. Und: "Wir waren allseits bemüht."

Konkret bedeutete das, dass die sechsköpfige Grünen-Fraktion – unter anderem mit dem heutigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann – richtig ackerte. Persönlich erinnert er sich, dass er in jeder Landtagsdebatte gleich mehrfach "in die Bütt" musste.

Nicht nur um Umwelt-Themen kümmerte man sich. "Uns war der Vorwurf gemacht worden, wir seinen eine Ein-Punkte-Partei – das wollten wir widerlegen", so Heimann. "Wir hätten auch nur Anti-AKW-Truppe bleiben können. Aber wir haben eben auch den Krankenhausbedarfsplan gelesen – was ein hartes Brot ist."

Hilfreich war dabei vor allem das "glückliche Händchen" bei der Personalauswahl. Zu den Mitarbeitern der Fraktion gehörte Rezzo Schlauch, später Fraktionsvorsitzender zu grün-roten Regierungszeiten im Bundestag. Fritz Kuhn, der heutige Stuttgarter Oberbürgermeister. Franz Untersteller, Umweltminister in den Kabinetten Kretschmanns. Oder Matthias Höpfner, der später als Botschafter nach Kanada ging. "Die hatten durchaus eine lange Geschichte vor sich", sagt Heimann anerkennend.

Für ihn selbst endete die Zeit im Parlament aber nach nur einer Legislatur. Keiner der sechs Abgeordneten schaffte den direkten Wiedereinzug. "Viele haben das Handtuch geschmissen oder wurden nicht wieder aufgestellt – wie ich übrigens auch." Wegen persönlicher Reibereien an der Heidelberger Partei-Basis wollte Heimann eigentlich in einem anderen Wahlkreis kandidieren – doch der Ortsverband verpasste eine Frist, um ihn offiziell zu melden. "Das war Dödeligkeit", sagt Heimann ohne Groll. "Demjenigen, der das versaubeutelt hat, hat meine Frau hinterher einen Blumenstrauß geschickt." Schließlich endete damit seine politische Karriere. "Meine Frau würde mir da zustimmen: Gottseidank, dass ich da rechtzeitig den Absprung geschafft habe."

Bis zum Ruhestand war er dann leidenschaftlicher Lehrer – unter anderem in Litauen und Rumänien. Die Grünen wählte er zwar noch, aber er verließ 1987 sogar die Partei. Ohne das an die große Glocke zu hängen. "Ich war den Grünen nie fern", sagt er. Aber nur Karteileiche sein – das fand er, der einst aus der Gewerkschaftsarbeit kommend erst in Schriesheim der Partei beitrat und dann gewissermaßen Gründungsmitglied in Heidelberg war, irgendwie sinnlos.

Seit diesem Jahr, und das ist der Grund, warum er auch das Gespräch sucht, ist er aber wieder dabei: Grünen-Mitglied Holger Heimann. Warum? "Als Zeitzeuge hat man eine gewisse Verantwortung gegenüber den Neumitgliedern, die in vielen Dingen ziemlich ahnungslos sind", ist der Ruheständler überzeugt.

Auch die aktuelle Politik kommentiert er – aber sicher niemals auf Twitter. "Das ist mir zu kindisch". Lieber will er ab und an mal eine "Argumentationsanalysen" beisteuern. Vielleicht zur Fridays-for-Future-Bewegung? Er nennt sie "mutig und beachtenswert" – warnt aber in Erinnerung an Gründungsmitglied Petra Kelly davor, dass großer Elan allein nicht reicht, um etwas zu bewegen. Und in Richtung Stuttgart sagt er: "Kretschmann hat zum ersten Mal eine Opposition – eine grüne Opposition."

Apropos Kretschmann: Kontakt zum einstigen Fraktionskollegen hat er derzeit nicht mehr so viel. Die Wahl 2011 habe ihn sehr gefreut. Kretschmann habe den Erfolg verdient, sei "über Jahre hinweg gereift", "ein Glücksfall für die Grünen". Allerdings habe er ihn seitdem lieber in Ruhe gelassen – "weil ich denke, er hat so viel zu tun". Ein Wiedersehen soll es aber geben, und das nicht nur am Rande von Stuttgarter Empfängen. "Wenn er mal pensioniert ist, dann gehen wir mal wieder einen trinken", verspricht Heimann.