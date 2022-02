Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Den Antrag des grünen Landesvorstands, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, aus der Partei auszuschließen, weist dessen Anwalt Rezzo Schlauch als "vollumfänglich unbegründet" zurück. Wie der Landesvorstand seine Behauptung, Palmer schade der Partei, aufrechterhalten wolle, "bleibt schlichtweg unerfindlich", schließt Schlauch seine 55-seitige Erwiderung für das Landesschiedsgericht der Grünen, bei dem der Fall anhängig ist. Sowohl die persönlichen Zustimmungswerte für den Tübinger OB als auch die von ihm erzielten Wahlergebnisse führten vielmehr zu dem Umkehrschluss, dass der 49-Jährige "für die Partei ein außergewöhnlicher Aktivposten ist".

Im November 2021 hat der Landesvorstand der Grünen über eine Kölner Anwaltskanzlei den Parteiausschluss des bundesweit bekannten Tübinger OB in einem 30-seitigen Schriftsatz beantragt, in dem Palmer 24 Äußerungen vornehmlich zu Themen aus dem Bereich Migrations- und Ausländerpolitik zur Last gelegt werden. Ziel sei es, heißt es dort, die Grünen "von einem hartnäckigen Störer der innerparteilichen Ordnung und Verletzer der Grundsätze der Partei zu befreien". Nun versucht Schlauch, den Spieß umzudrehen: Es gebe bei den Grünen eine "neue Unkultur der Verhinderung von Diskussionen über Themen, die kontrovers auf dem Tisch liegen und eine Auseinandersetzung nahelegen". Das Ergebnis sei das Gegenteil der ehemals diskussionsfreudigen, streitbaren Partei – nämlich eine "verordnete Friedhofsruhe".

Das erste Drittel seines Schriftsatzes nutzt der 74-jährige Parteiveteran, einst wortgewaltiger Grünen-Fraktionschef im Bundestag, für einen historischen Exkurs. Erst danach geht Schlauch Punkt für Punkt auf die 24 Anklagepunkte ein. Der Rückblick soll seine zentrale These stützen, dass der Ausschlussantrag die Folge eines zunehmenden Konformitätsdrucks innerhalb der Grünen, aber eigentlich weder mit deren Gründungsidee noch mit dem aktuellen Programm vereinbar, sondern "ahistorisch" sei.

Die Leitlinie "Einheit in der Vielfalt", schreibt Schlauch, selbst ein Super-Realo alter Schule, sei konstitutives Element des Gründungsgeschehens des grünen Landesverbands gewesen. Ein "breit politisch gefächertes Spektrum, von ökologisch-konservativ bis emanzipatorisch-links" sei die Garantie für die sich über die Jahre hinweg steigernden Wahlerfolge gewesen. Zur "DNA der Partei" habe gleichermaßen eine "parteiinterne Diskussionsleidenschaft und eine Streitbarkeit" gehört, "die teilweise bis an den Rand der Erschöpfung reichte".

Schlauch vergisst auch nicht auf einen Antrag des Kreisverbands Böblingen aus dem Jahr 1990 zu verweisen, der den Ausschluss des damaligen Abgeordneten und heutigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann infolge einer heftigen Kontroverse um den Bau von Müllverbrennungsanlage zum Ziel hatte. Diesen Antrag habe der damalige Landesvorstand zurückgewiesen und die streitenden Parteien dazu verpflichtet, ihre Kontroverse politisch auszutragen. Dieser Vorgang, findet Palmers Anwalt, "wäre eine gute Blaupause für die vorliegende Auseinandersetzung".

Schuldig bekennt sich Palmer in keinem der 24 Anklagepunkte. Stellenweise ist der von Schlauch verfasste Schriftsatz mehr Angriff als Verteidigung. Nachdem die Schriftsätze nun ausgetauscht sind, soll die mündliche Anhörung vor dem Landesschiedsgericht der Grünen nach Ostern stattfinden.