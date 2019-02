Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Sandra Detzer (38) ist Landesvorsitzende der Südwest-Grünen.

Frau Detzer, in Bayern haben über 1 Million Menschen beim Volksbegehren zur Rettung der Bienen unterschrieben. Macht Sie das ein bisschen neidisch auf die Kampagnenfähigkeit der Parteifreunde im Nachbarland?

Man muss den Grünen in Bayern sehr dankbar sein, dass sie auf dieses wichtige Zukunftsthema aufmerksam machen. Der Erfolg zeigt, dass der Verlust der Artenvielfalt ganz viele Menschen bewegt. Ich glaube, zu Recht. Mit jeder Schmetterlingsart, die verschwindet, stirbt auch ein Stück Heimat. Letzten Endes ist unser natürliches Ökosystem bedroht. In China müssen schon Menschen die Arbeit der Bienen übernehmen und Apfelblüten bestäuben.

In Baden-Württemberg regieren die Grünen mit. Gäbe es hier dennoch gute Gründe, eine vergleichbare Bewegung zu starten?

Man merkt bei uns, dass Grün regiert. Dadurch sind viele Forderungen aus Bayern in Baden-Württemberg schon erfüllt. Wir haben zum Beispiel Biotopverbünde. Wir haben bereits als Ziel verankert, 30 Prozent Öko-Landbau bis 2030 zu erreichen. Wir haben die Mittel für den Naturschutz von 30 auf 90 Millionen Euro erheblich aufgestockt. Darauf können wir stolz sein.

2017 lag der Anteil der ökologisch genutzten landwirtschaftlichen Flächen bei 11,7 Prozent. Da fehlt noch einiges ...

Richtig. Das kann nicht reichen. Wir brauchen mehr Öko-Landbau. Das ist die zentrale Stellschraube für gesunde Ökosysteme. Wenn wir unsere Lebensmittel weiterhin konventionell herstellen, wird die Artenvielfalt weiter sinken.

Riskieren wir dadurch nicht die Versorgungssicherheit?

Nein. Wir können auf Öko-Landwirtschaft umstellen und gleichzeitig Versorgungssicherheit erreichen. Einzelne Maßnahmen können dabei wichtige Zwischenschritte sein. Zum Beispiel wollen wir Grünen eine Pestizid-Reduktionsstrategie in Baden-Württemberg umsetzen. Wir kippen momentan 2300 Tonnen an Giften pro Jahr auf die Äcker in Baden-Württemberg. Da müssen wir uns hinterher nicht wundern, dass die Schmetterlinge und Bienen wegbleiben. Wir müssen runter vom Gifteinsatz - und da als Land mit gutem Beispiel vorangehen.

Wie kann das Land den Pestizideinsatz senken?

Für uns Grüne ist es wichtig, dass demnächst die Landesflächen, also dort, wo das Land die Pächter bestimmt, grundsätzlich ökologisch bewirtschaftet werden. Wichtig ist uns auch die Transparenz: Wir müssen über den Pestizideinsatz besser Bescheid wissen und konkrete Ziele zur Pestizidreduktion vereinbaren.

Macht da der Koalitionspartner mit?

Wir haben uns gemeinsam mit der CDU auf das 30-Prozent-Ziel für den Ökolandbau geeinigt. Das hat uns viel Überzeugungskraft gekostet. Aber es lohnt sich.