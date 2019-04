Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Eigentlich dürfte es an der Arbeit der "Baden-Württemberg Stiftung" wenig zu meckern geben. Rund 40 Millionen Euro schüttet die Landesstiftung aktuell im Jahr aus. Ganz nach dem selbstgesetzten Motto "Wir stiften Zukunft" profitieren zahlreiche Projekte von den Millionen. Als "Impuls- und Ideengeber" lobt der Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der qua Amt Aufsichtsratsvorsitzender ist, die BW-Stiftung. "Sie ist aus unserem Land deshalb nicht mehr wegzudenken."

Christoph Dahl. Foto: Marijan Murat

Stimmt das so? "Früher wurden wir von der Opposition als ,schwarze Kasse‘ angegriffen", gibt Geschäftsführer Christoph Dahl im Gespräch mit der RNZ zu. Aber, behauptet er: "Das hat sich gelegt, seit SPD und Grüne regiert haben." Heute gebe es fraktionsübergreifend eine große Akzeptanz für die Arbeit.

Tatsächlich hatten SPD und Grüne, bevor sie 2011 in die Regierung eintraten, noch den festen Vorsatz, diese schwarz-gelbe Erfindung wieder abzuwickeln. Zu sehr hatte es sie geärgert, dass die Landesregierung aus CDU und FDP die 2,4 Milliarden Euro, die aus dem Verkauf von EnBW-Anteilen stammten, mittels Stiftungsgründung steuergünstig "parkte". Erst 2012 gab SPD-Finanzminister Nils Schmid dann vorerst eine Bestandsgarantie. Er beuge sich der "Macht des Faktischen", erklärte er damals. Aus steuerlichen Gründen sei eine Auflösung nicht sinnvoll.

Fragt man heute bei den Sozialdemokraten nach, jetzt erneut in der Opposition, wird die Kritik wieder lauter. "Wir haben bereits vor einigen Jahren unseren Frieden mit der Landesstiftung geschlossen", sagt zwar Reinhold Gall, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. "Doch wir stehen der Stiftung nicht in allen Punkten kritikfrei gegenüber." So werde zu einem großen Teil das Geld genutzt, um "originäre Aufgaben einiger Ministerien abzudecken", kritisiert Gall gegenüber der RNZ.

"Mir drängt sich zunehmend der Eindruck auf, dass hier insbesondere Spielwiesen der Grünen die entsprechende Unterstützung erfahren", so sein Vorwurf. "Ein detaillierter Blick in die Förderprojekte zeigt, wie die viel gerühmte Überparteilichkeit der Stiftung an so manchen Stellen in Schieflage geraten ist." Gall selbst gehört zum Aufsichtsrat der Stiftung.

Hintergrund Die "BW Stiftung" in der Region Die "Baden-Württemberg Stiftung" unterstützt auch verschiedene Projekte in der Rhein-Neckar-Region. Ein paar ausgewählte Beispiele: "Baden-Württemberg Stipendium": Im Stipendienjahrgang 2018/19 profitieren insgesamt 406 Studierende in der Region zwischen Mannheim und Mosbach von einem Stipendium. 202 Studierende [+] Lesen Sie mehr Die "BW Stiftung" in der Region Die "Baden-Württemberg Stiftung" unterstützt auch verschiedene Projekte in der Rhein-Neckar-Region. Ein paar ausgewählte Beispiele: "Baden-Württemberg Stipendium": Im Stipendienjahrgang 2018/19 profitieren insgesamt 406 Studierende in der Region zwischen Mannheim und Mosbach von einem Stipendium. 202 Studierende sind aus dem Ausland in die Region gekommen, 204 Studierende sind mit Fördergeldern im Ausland. Allein an der Uni Heidelberg profitieren 46 ausländische Studierende. 57 sind im Auslandsjahr. "Talent im Land": Schüler, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft Unterstützung brauchen, werden mit dem "Talent im Land"-Stipendium unterstützt. In der Region gibt es derzeit 7 Schüler-Stipendiaten. Mobbingprävention: An insgesamt 29 Schulen in Baden-Württemberg wird mit dem "Olweus-Mobbing-Präventionsprogramm" gearbeitet. Und das offenbar erfolgreich: Ein Rückgang entsprechender Konflikte um 15 bis 20 Prozent wurde gemessen. In der Region war die Realschule Waibstadt "Pilotschule". Auch in Schriesheim (Heinrich-Sigmund-Gymnasium) und in Neckargemünd (SRH Viktor-Kenel-Schule) wird das Programm genutzt. JVA Adelsheim: Gleich drei verschiedene Einzelprogramme werden "hinter Gittern", in der JVA Adelsheim, unterstützt. Unter anderem mit "Theater hinter Gittern" sollen Häftlinge positive Impulse bekomme. "Internationale Spitzenforschung": In verschiedenen Projekten fördert die BW-Stiftung die Zusammenarbeit mit internationalen Spitzenforschern. Fünf Projekte sind allein aus dem Umfeld der Uni Heidelberg gelistet. So wird beispielsweise mit der University of Toronto daran geforscht, welchen Einfluss das Gehirn bei chronischen Schmerzen hat. Und zusammen mit dem Birkbeck-College (London) wird an einer potenziellen Parkinson-Therapie getüftelt.

Ähnlich äußert sich die FDP. "Die Landesstiftung muss um ihren guten Ruf fürchten, wenn sie immer mehr zum Erfüllungsgehilfen grüner Regierungspolitik wird", sagt deren finanzpolitischer Sprecher Stephen Brauer. Die Stiftung solle sich endlich wieder bewusst machen, "dass das Anpreisen der Politik des Ministerpräsidenten dem Staatsministerium obliegt und nicht ihr".

"Forschung", "Bildung" und "Gesellschaft & Kultur" sind die drei Schwerpunkte in der Stiftungsarbeit. Ein zentraler Punkt in der Bilanz ist dabei das "Baden-Württemberg Stipendium", mit dem derzeit rund 1400 Studierende im Jahr unterstützt werden. Kosten insgesamt: 8 bis 9 Millionen Euro. Genau diese Stipendien hat SPD-Mann Gall im Blick, wenn er zu viel Unterstützung für die Grünen in der Regierung kritisiert. Als die Zahl der Stipendien zuletzt aufgestockt wurde, sei dadurch die von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer veranlasste Einführung der internationalen Studiengebühren für Studierende aus armen Ländern "abgefedert" worden, so sein Vorwurf.

Die gut 30 festen Mitarbeiter der Stiftung selbst haben - natürlich - einen ganz anderen Blick auf ihre Arbeit. Man stoße "viele wichtige Pilotprojekte" an, sagt Geschäftsführer Dahl. Das seien "Testballons", "die bei Erfolg auch vom Land weitergeführt werden können".

Angela Kalous. Foto: zg

Angela Kalous, verantwortlich für den Fachbereich Forschung, gerät regelrecht ins Schwärmen über die Möglichkeiten der Stiftung. "Wir sind schnell und unbürokratisch, das schätzen die Forscher an uns", sagt die ehemalige Kanzlerin der Uni Heidelberg. "Wir können bei vielem innovativ voranschreiten, ohne es mit fünf Ministerien abstimmen zu müssen." Von der Antragsstellung für eine Förderung bis zur Bereitstellung der Mittel vergingen oft nur wenige Monate. Und: "Wir fördern auch riskante Forschung. Bei uns darf auch mal eine Methode scheitern."

Wer als Wissenschaftler auf Fördergelder hofft, muss einerseits gut sein. "Uns gelingt es, die Top-Forscher zu identifizieren", lobt Kalous das Gutachter-Wesen, mit dem Projekte ausgewählt werden. Und das Projekt sollte zwar zukunftsträchtig, aber doch nicht zu sehr "Mainstream" sein. "Wir suchen eher die Nische", sagt Dahl. Es ergebe wenig Sinn in einem Bereich, in dem schon hunderte Millionen Euro an Forschungsgeldern unterwegs seien, noch ein kleines Extra-Programm aufzulegen. So soll ab Herbst zwar die "Künstliche Intelligenz" (KI) angegangen werden - aber mit Fokus auf rechtliche und ethische Dimensionen.

Blick in die Zukunft also statt Zoff - die politischen Anfeindungen lässt man in der Stiftung mit einer gewissen Routine abperlen. Und eigentlich gab es auch noch keine Partei, die nichts an der Förderpolitik auszusetzen hatte. Selbst die CDU schimpfte schon über den "Selbstbedienungsbasar" - auch wenn mit Dahl, dem Ex-Regierungssprecher unter Ministerpräsident Günther Oettinger, eigentlich "einer der ihren" seit 2010 die Stiftung leitet. 2015 war das. In der kurzen Zeit, als die "schwarze Kasse" von einer grün-roten Regierung beaufsichtigt wurde.