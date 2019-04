Stuttgart. (dpa) Die Polizei in Baden-Württemberg nimmt beim 24-stündigen Blitzmarathon Raser ins Visier. Ziel des Verkehrspräventionstages ist es, Autofahrern die Gefahren eines zu hohen Tempos bewusster zu machen. Einige der Kontrollen begannen in der Nacht zum Mittwoch bereits ab Mitternacht, beziehungsweise am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Das entschieden laut einem Sprecher des Innenministeriums die einzelnen Polizeipräsidien.

Auch in anderen Bundesländern machen die Beamten in dieser Zeit verstärkt Jagd auf Raser. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen wollte nach eigenen Angaben "im Rahmen der Alltagsarbeit" kontrollieren. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz war nach Angaben des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien (Tispol) die Aufstellung von insgesamt neun Blitzern geplant. Das Polizeipräsidium Westpfalz stellte drei Radarfallen auf, unter anderem an einem Kindergarten in Landstuhl. Auch in Koblenz wurden mehrere Messpunkte ausgewählt, an denen laut Polizei typischerweise zu schnell gefahren wird.

In Hessen wird an rund 260 Standorten bis 22 Uhr geblitzt. Nach Angaben der hessischen Polizei sollen etwa 700 Beamte und Mitarbeiter von Städten und Gemeinden im Einsatz sein. Im vergangenen Jahr gab es in Hessen 239 Verkehrstote. Ein Drittel dieser tödlichen Unfälle sei auf die Geschwindigkeit zurückzuführen.

Die Maßnahme wird von Tispol europaweit koordiniert. Im Verlauf des Mittwochnachmittags wollte die hessische Polizei ein erstes Fazit des "Speed-Marathons" ziehen, Ergebnisse für Baden-Württemberg sollen am Donnerstag vorliegen.