Neckarsulm. (guz) Nach dem Insolvenzantrag der Greensill Bank, durch die die Stadt Neckarsulm möglicherweise bis zu fünf Millionen Euro verloren hat, will die Kämmerei nochmals alle Geldanlagen eingehend überprüfen und neu bewerten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gab Stadtkämmerer Jürgen Kaufmann dem Gremium nun einen Überblick über sämtliche Geldanlagen.

Neckarsulm verfügt über rund 139 Millionen Euro an liquiden Mitteln, die in unterschiedlichen Beträgen bei verschiedenen Banken und Versicherungen angelegt sind. Der überwiegende Teil des angelegten Geldes ist über Einlagensicherungssysteme der jeweiligen Institute abgesichert. Knapp 19 Prozent der liquiden Mittel, also rund 26,4 Millionen Euro, sind Kaufmann zufolge allerdings bei zwei großen deutschen Privatbanken geparkt, die nicht über eine entsprechende Einlagensicherung verfügen. Im Gemeinderat soll daher in Kürze erörtert werden, wie mit der städtischen Richtlinie für Geldanlagen künftig verfahren werden soll und welchen Rahmen der Gemeinderat dafür vorgibt.

Bei der Anlage von Finanzmitteln stehen liquide Kommunen wie die Stadt Neckarsulm vor einem Dilemma. Einerseits gilt es, Negativzinsen auf Einlagen zu vermeiden, also Geld zu verlieren, andererseits wird eine größtmögliche Einlagensicherung angestrebt. Beide Ziele sind nicht miteinander vereinbar. Öffentliche Geldinstitute nehmen Finanzeinlagen von Kommunen nicht mehr entgegen. Auf der anderen Seite sind solche Einlagen bei Privatbanken seit einigen Jahren nicht mehr gesichert.

Anfang November 2020 hatte die Stadt Neckarsulm fünf Millionen Euro in zwei Tranchen bei der Greensill Bank angelegt, einmal zu einem Zinssatz von 0,4 Prozent, das andere Mal zu einem Zinssatz von 0,1 Prozent. Die Greensill Bank war zum damaligen Zeitpunkt von Analysten mit dem Rating "A minus" und damit als "gut" bewertet worden. Die Bremer Bank wurde Anfang März jedoch bekanntlich von der Finanzaufsicht Bafin geschlossen und hat inzwischen einen Insolvenzantrag gestellt. Damit kann die Stadt Neckarsulm auf die dort angelegten Gelder derzeit nicht zugreifen.

Wie hoch der Verlust tatsächlich ausfällt, wird sich voraussichtlich erst in mehreren Monaten zeigen – im schlimmsten Fall sind aber die gesamten fünf Millionen Euro futsch. Für den laufenden Haushalt ist das fehlende Geld kein Problem, da die Stadt eine Gewerbesteuernachzahlung in niedriger zweistelliger Millionenhöhe erhalten hat und daher auch kein Nachtragshaushalt nötig wird. Sollte es zu einem Totalverlust kommen, würden die fünf Millionen Euro aber bei mittelfristig geplanten Bauvorhaben fehlen. Die städtische Anlage bei der Greensill Bank entsprach den geltenden Geldanlage-Richtlinien der Stadt Neckarsulm, das hat jetzt auch eine von Oberbürgermeister Steffen Hertwig beauftragte interne Sonderprüfung des Rechnungsprüfungsamtes bestätigt.

Von der Insolvenz der Greensill Bank sind 35 Kommunen in ganz Deutschland betroffen. Alle geschädigten Kommunen haben sich zu einer Interessensgemeinschaft auf Bundes- und Landesebene zusammengeschlossen, um alle geeigneten Rechtsmittel einzulegen und Schadensersatzansprüche zu prüfen. Die Stadt Neckarsulm hat sich dieser Interessensgemeinschaft auf Landesebene angeschlossen. Zu den geschädigten Kommunen in Baden-Württemberg gehören Bad Dürrheim, Bötzingen, Heidenheim, Hüfingen, Mengen, Sachsenheim und Weissach.