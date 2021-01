Stuttgart. (dpa/lsw) Erwischt beim Ladendiebstahl, ertappt beim schnellen Drogendeal im Park oder bei der Schwarzfahrt. Bei vergleichsweise geringen Vergehen landen Kleinkriminelle immer häufiger innerhalb von nur 24 Stunden vor einem deutschen Richter. Kurzer Prozess, sozusagen.

Auch in Baden-Württemberg sind in einem Modellprojekt seit dem vergangenen Juni bereits mehr als 150 Expressurteile gesprochen worden. Corona hat die sogenannten beschleunigten Verfahren zwar ausgebremst. Sie sollen aber nicht nur in Freiburg, Stuttgart und Mannheim fortgesetzt, sondern auch auf andere Städte ausgeweitet werden.

Mit den Urteilen am selben oder teils dem nächsten Tag will die Justiz vor allem den zeitraubenden und kostspieligen Ablauf vergangener Zeiten bei kleineren Delikten umgehen. Denn im Normalfall geht es zunächst ab aufs Revier mit dem Ladendieb, die Personalien müssen festgestellt, eine Ermahnung ausgesprochen oder Anzeige erstattet werden, dann wird der Verdächtige meist nach Hause geschickt.

Diesen Ablauf will man verkürzen. Schnelle Entscheidungen vor Gericht sollen Staatsanwaltschaften, Gerichte, Opfer, Zeugen und selbst die Täter entlasten. Hinzu kommt, dass Täter ohne festen Wohnsitz in Deutschland normalerweise für die Justiz kaum zu greifen sind.

Mit den Urteilen meist innerhalb von 24 Stunden will man ihnen beikommen. Stattdessen heißt es zum Beispiel bei Amtsrichter Alexander Ropertz im Stuttgarter Gericht öffentlichkeitswirksam nur noch Anklage, Beweisaufnahme und Urteil.

Neu ist diese juristische Praxis nicht. Sie ist seit Jahrzehnten unter Paragraf 417 der Strafprozessordnung festgeschrieben bei einfachem Sachverhalt und klarer Beweislage, bei einer zu erwartenden Höchststrafe von einem Jahr und sofern der Beschuldigte einverstanden ist. Vorreiter sind Nordrhein-Westfalen und auch Niedersachsen.

In Hannover und anderen niedersächsischen Amtsgerichten gehören die beschleunigten Verfahren für Kleinkriminelle schon länger zum Justizalltag - mit wachsendem Erfolg. Zwischen 2017 und 2019 hat sich die Zahl auf mehr als 1600 verdoppelt. Ende Februar soll das Projekt auch in Baden-Württemberg evaluiert werden.

Diese Justiz im Zeitraffer hat aber ein Problem, das zumindest ein wenig behoben werden konnte: Es gab bislang kein Personal, das kurzfristig bereitgestellt werden konnte. Denn auch für ein Expressverfahren braucht es einen Staatsanwaltschaft, einen Richter, einen Protokollanten und einen Justizwachtmeister. Und in den Gerichten herrscht auch ohne beschleunigte Verfahren keine Langeweile.

Mit sechs neuen Stellen will das Land dem Personalproblem bei beschleunigten Verfahren entgegenwirken. Beim Blick auf die Statistik scheint das zu funktionieren: Bislang sind in Freiburg 58 Kleinkriminelle in schnellen Verfahren verurteilt worden, 90 Prozent von ihnen bereits am Tag nach der Tat. In Mannheim sind es nach Angaben des Justizministeriums weitere 66 gewesen, in Stuttgart 33.

Durch eine zügige Bearbeitung von Strafverfahren könnten Straftätern frühzeitig Grenzen aufgezeigt werden, sagt der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU). "Die Strafe soll im Idealfall der Tat auf dem Fuße folgen."

Mit den Modellprojekten sei er zufrieden. Gegen mehr als drei Viertel der Urteile seien keine Rechtsmittel eingelegt worden. "Aus Freiburg wurden sogar mehrere Fälle bekannt, in denen das rechtskräftige Urteil wenige Stunden nach der Tat vorlag", sagt Wolf. "Das ist dann abschreckend und zeugt von Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats." Nach seiner Einschätzung haben schnelle Urteile "großes Potenzial". Deshalb werde geprüft, ob die beschleunigten Verfahren auch an weiteren Gerichtsstandorten eingesetzt werden können.

Auch der Rechtswissenschaftler und Autor Holm Putzke kann beschleunigten Verfahren etwas abgewinnen. "Besonders Heranwachsende befinden sich in einer schnelllebigen Entwicklungsphase", sagte der Jurist in Passau. "Wenn sie eine Straftat begehen und die Reaktion erst Monate später folgt, fehlt subjektiv oft jeglicher Bezug zwischen Sanktion und begangenem Unrecht." Dadurch verliere eine Sanktion möglicherweise ihre Wirkung.

Allerdings habe das Gericht eine Freiheit bei der Beweisaufnahme, die Folgen haben könnte: "Das Gericht hat es weitgehend in der Hand, Beweisanträge ohne Begründung abzulehnen", sagt Putzke. Diese weitreichende Befugnis könne missbraucht werden, "indem auch begründete Beweisanträge floskelhaft zurückgewiesen werden".

Der Rechtsexperte macht eine weitere Einschränkung: "Ohne Geständnis sollten beschleunigte Verfahren nicht stattfinden. Aber selbst dann droht Beschuldigten manchmal, dass sie bildlich gesprochen "überfahren werden"". Dieser Eindruck könne vor allem entstehen, wenn etwa ausländische Beschuldigte aufgegriffen und noch am selben Tag abgeurteilt werden. "Ich bezweifle, dass jeder dieser Beschuldigten weiß, was da gerade mit ihm passiert, erst recht ohne Verteidiger." Denn einen Pflichtverteidiger muss das Gericht erst bestellen, wenn es mit einer Strafe von mindestens sechs Monaten Haft rechnet.