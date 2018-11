Heidelberg. (hol) Die Initiatorinnen der Petition "G9 jetzt! Baden-Württemberg" bekommen Zuspruch aus der SPD. Nach einem Treffen in Stuttgart hat Generalsekretärin Luisa Boos ihre "grundsätzliche Unterstützung" für das Anliegen zugesagt. "Unser Ziel muss es sein, dass alle Kinder und Eltern zwischen G8 und G9 wählen können", teilte Boos mit. Diese Wahlfreiheit müsse "auch am allgemeinbildenden Gymnasium gewährleistet sein."

In Baden-Württemberg bieten 44 Gymnasien das neunjährige Abitur als Schulversuch an, der bis 2025 läuft. Die grün-schwarze Landesregierung lehnte zusätzliche neunjährige Gymnasien zuletzt ab. In der SPD ist das Thema umstritten. "Wir prüfen derzeit im Auftrag unseres Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch die Ergebnisse des G9-Modellversuchs", sagte Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. Als Kultusminister in der Vorgängerregierung hatte Stoch eine Ausweitung abgelehnt. Im Wahlprogramm 2016 bezeichnete die SPD eine pauschale Rückkehr zu G9 als "nicht sinnvoll". Folglich haben viele SPD-Abgeordnete skeptisch bis ablehnend auf die Petition reagiert, die eine sofortige, flächendeckende Umstellung fordert.

Unterdessen haben die Initiatorinnen die Frist zur Unterzeichnung verlängert. "Wir wollen den Druck auf die Politik weiter erhöhen", sagte Anja Plesch-Krubner am Freitag gegenüber der RNZ. Die Heidelbergerin hat die Petition im März 2018 mit einer Mitstreiterin aus Amtzell gestartet. Bis Freitag hatten sich 30.743 Baden-Württemberger angeschlossen. Nun ist es bis 21. März 2019 möglich, die Petition zu unterstützen.

Die stärkste Unterstützung kommt laut Daten des Portals openpetition.de aus dem Rhein-Neckar-Kreis. "Das zeigt, dass viel über direkte Kontakte geht", so Plesch-Krubner. Über die Arbeitsgemeinschaften der Elternbeiräte wolle sie auch in anderen Regionen Kontakte knüpfen. Auch suchen die Initiatorinnen einen prominenten Schirmherren oder Paten. "Aber das ist wahnsinnig schwer", so Plesch-Krubner. "Wir sind weiterhin eine Zwei-Mütter-Initiative."

Am Freitagabend waren Unterstützer der Initiative mit einem Stand beim Auftritt des Kabarettisten Sebastian Pufpaff in Stuttgart vertreten, der sich in seinem Programm kritisch mit G8 auseinandersetzt.

Info: www.g9-jetzt-bw.de