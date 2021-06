Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Es ist "nur" ein Antrag" aber der hat es doch in sich. Alle Fraktionen des Heilbronner Gemeinderates und die Gruppe der Linken, nur mit Ausnahme der AfD, haben ihn gestellt – und das kommt eher selten vor. Der Vorgang kann deshalb auch als ein Zeugnis von Verärgerung und Frust darüber gelesen werden, wie in der Vergangenheit Bauprojekte, vor allem solche von Bedeutung, in der Verwaltung behandelt und gehandhabt wurden.

Einer der Unterzeichner des Antrags, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rainer Hinder, bringt es auf den Punkt: Man wolle eben vorher über das "Wer, Was, Wann und Wo" Bescheid wissen. Dass der Antrag zu einem Zeitpunkt gestellt wird, an dem die Amtszeit von Baubürgermeister Wilfried Hajek aus Altersgründen dem Ende zugeht, kann, muss aber kein Zufall sein. Mit Sicherheit aber gaben Großprojekte der letzten Zeit und die Abläufe dazu den Ausschlag. Das unterstreicht schon Punkt 1 des Antrags: "Die Verwaltung unterrichtet den Bau- und Umweltausschuss frühzeitig über alle städtebaulich relevanten Bauvorhaben, bei denen die Stadt, ein Eigenbetrieb, eine städtische Gesellschaft oder ein privater Investor Bauherr ist, und bei denen im weiteren Verfahren ein Vergabewettbewerb vorgesehen ist oder ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden soll."

Als Begründung für den Antrag werden Bauvorhaben wie das "Kulturzentrum Weinsberger Straße" (also der Moscheebau) ebenso angeführt wie das "Soziokulturelle Zentrum" in dem historischen Fabrikbau in der Olgastraße oder das Parkhaus im Neckarbogen. Ein weiteres Beispiel ist, wie die Stadt das Projekt der riesig dimensionierten Josef-Schwarz-Schule vom Grundstückskauf an behandelt hat. Sie wird den Neckarbogen auch optisch dominieren.

Ziemlich offen, das gibt es nicht oft, heißt es dann noch dazu: "Hintergrund der Initiative ist, dass in der Vergangenheit immer wieder Wettbewerbe ausgeschrieben wurden, bei denen die Stadträte vor ,vollendete Tatsachen‘ gestellt wurden. Und unisono erklären die Fraktionsvorsitzenden: "Wir sind uns sicher, dass eine frühzeitige Beteiligung des Gemeinderats Vertrauen schafft und die Akzeptanz von städtebaulich relevanten Bauvorhaben steigert." Sie möchten, dass der Antrag noch im Herbst behandelt wird und dass in dessen Ergebnis dann, wenn der Gemeinderat als Gremium nicht beteiligt ist, der Bau- und Umweltausschuss oder eine "vorgesehene Auswahlkommission" des Gemeinderates mit einbezogen wird. Diese Vorschläge zeigen aber auch eines: Man will eine "wasserdichte" Regelung, um die künftig nicht mehr herumzukommen ist.