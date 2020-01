Von Benjamin Auber

Heidelberg. Noch will sich Bernd Barutta (59) nicht in die Karten schauen lassen. Wer für die Freien Wähler bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2021 antreten wird, lässt der Landessprecher, der aus Hirschberg kommt, noch offen. "Wir wollen vermeiden, dass unsere Kandidaten zu früh im Fokus stehen. Zumal wir uns in intensiven Gesprächen befinden, um politische Gemeinsamkeiten abzuklären", sagt Barutta. In der Rhein-Neckar-Region sei die Partei aber bereits gut aufgestellt. Nur im Nordosten des Landes bestehe Bedarf.

Die Freien Wähler, die sich in Baden-Württemberg bisher als kommunale Alternative verstanden haben und vor allem in Gemeinderäten aktiv sind, wollen alle 70 Wahlkreise besetzen. "Sonst treten wir nicht an", sagt Barutta und fügt hinzu: "Dabei ist uns wichtig, dass wir Kandidaten aufstellen, die auch tatsächlich hinter unseren Konzepten stehen". Die Suche danach laufe auf Hochtouren.

Für kleine Parteien ist die Herausforderung groß, den Landtag zu erobern. Jeder Wähler hat nur eine Stimme und deshalb kommt den Kandidaten eine größere Wichtigkeit zu als anderswo. So haben erst elf Parteien seit 1952 Mandate erhalten. Verantwortung auf Landesebene? Darauf haben die Freien Wähler verzichtet. "Das soll sich aber jetzt ändern, denn wir möchten die grüne Vormachtstellung nicht mehr unwidersprochen akzeptieren", sagt Barutta, der auf eine liberale bürgerliche Mitte hofft.

Die CDU müsse sich entscheiden, ob sie weiterhin die Hoffnung auf eine bürgerliche Mehrheit aufgebe. Nur mit einer klaren Positionierung für eine stärkere Bindung an die Heimat und die damit verknüpften kulturellen Werte ließe sich die AfD in Schach halten, sagt der Landessprecher, der sich eine Regierung mit CDU und FDP vorstellen kann.

Mit Selbstvertrauen gehen die Freien Wähler in den Wahlkampf. Bei der Europawahl erreichte die Partei 3,2 Prozent und in Bayern (2018: 10,7 Prozent) ist man an der Regierung beteiligt. Bei der baden-württembergischen Landtagswahl 2016 reichte es allerdings nur zu 0,09 Prozent der Stimmen – vor allem, weil nur fünf Wahlkreise besetzt wurden. Doch das soll kein Hindernis sein. "Der Schub aus Bayern, vor allem auch durch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, ist auch hier in Baden-Württemberg spürbar. Daran wollen wir anknüpfen", sagt Barutta.

Bei einer von den Freien Wählern in Auftrag gegebenen Insa-Umfrage gaben 38 Prozent der Befragten an, dass Freie Wähler in den Landtagen stärker vertreten sein sollten – für Baden-Württemberg liegt das Wählerpotenzial demnach bei 16 Prozent. "Das hat uns selbst positiv überrascht und bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Barutta. Das ergebe sich vor allem, weil man in den Gemeinden landauf, landab stark vertreten ist.

Die Landesvereinigung will bis September ihre 70 Kandidaten präsentieren und dann auch ein Wahlprogramm vorlegen, dass bei den Themen Energie, Schulpolitik und innerer Sicherheit inklusive Polizei-Konzept klare Angebote schafft. "Wenn wir eine schlagkräftige Truppe beisammen haben, setzen wir auf einen kurzen und engagierten Wahlkampf", sagt Barutta. Dann soll es nicht nur mit dem erstmaligen Einzug in den Landtag klappen, sondern auch mit einem Wechsel an der Spitze – ohne grüne Beteiligung.