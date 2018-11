Freiburg. (dpa/lsw) Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg sucht die Polizei noch immer nach weiteren Verdächtigen. Zwei gesicherte DNA-Spuren hätten bislang noch nicht zugeordnet werden können, sagte ein Polizeisprecherin am Montag in Freiburg.

Mitte Oktober soll eine 18 Jahre alte Studentin in Freiburg nach einem Disco-Besuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft - sieben Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher. Zwei der insgesamt acht Verhafteten waren durch DNA-Spuren überführt worden, die anderen waren laut Polizei durch Zeugenaussagen belastet worden.