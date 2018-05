Freiburg. (dpa/lsw) Im Missbrauchsfall Freiburg wird der Prozess gegen einen 50 Jahre alten Soldaten der Bundeswehr am Mittwoch, 8.30 Uhr, fortgesetzt. Am nunmehr zweiten Verhandlungstag vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Freiburg sollen Polizeibeamte als Zeugen gehört werden, die in dem Fall ermittelt haben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den in Staufen bei Freiburg lebenden Jungen im vergangenen Jahr zweimal vergewaltigt zu haben. Er soll die Taten gefilmt und die Aufnahmen an andere weitergeleitet haben. Für seine Aussagen zum Prozessauftakt am Montag war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Ein Urteil soll es Mitte Mai geben.

Der heute neun Jahre alte Junge war den Angaben zufolge mehr als zwei Jahre lang von Männern aus dem In- und Ausland vergewaltigt worden. Die 48 Jahre alte Mutter des Jungen und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte hätten ihn hierfür im Internet angeboten. Es gibt insgesamt acht Verdächtige. Der Soldat ist der zweite von ihnen, der in Freiburg vor Gericht steht.