Freiburg. (lsw) Ein Kind hat an der Spülmittelflasche genuckelt oder nach der Pilzpfanne stellen sich Bauschmerzen ein - mit solchen Fällen hat die Vergiftungs-Informations-Zentrale in Freiburg regelmäßig zu tun. Die Anfragen nehmen von Jahr zu Jahr zu, wie ein Sprecher mitteilte. In 2018 stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr um rund 1200 auf 27.050 Anfragen. Vor allem bei Verdacht auf Vergiftungen durch Arzneimittel, chemische Produkte - etwa Waschmittel, Lösungsmittel, Tinte - oder Pflanzen wählen Menschen den Giftnotruf. In jedem zweiten Fall waren Kinder und Jugendliche betroffen.

Rund um die Uhr beraten speziell geschulte Ärzte und Apotheker Anrufer. "Bei vielen Erstmaßnahmen ist es wichtig, schnell zu reagieren", sagte der stellvertretende Leiter der Zentrale, Uwe Stedtler. Gehe es dem Patienten nicht sehr schlecht, sei zunächst ein Anruf bei ihnen sinnvoll. Die Berater bewerten das Risiko, fragen genau nach. In vielen Fällen sei es nicht unbedingt nötig, einen Arzt aufzusuchen, so Stedtler.

Info: Die Vergiftungs-Informations-Zentrale ist unter Telefon 0761-19240 erreichbar.