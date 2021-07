Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Freiburg. Da ist sich Abdel-Hakim Ourghi sicher: "Man will mich zum Schweigen bringen", sagt er gegenüber unserer Zeitung. Dem Freiburger Autor und Islamwissenschaftler, prominente Stimme des liberalen Islam, droht, dass er die Zulassung der Stiftung Sunnitischer Schulrat für die Ausbildung von Lehrern für islamischen Religionsunterricht nicht bekommt. Seit zehn Jahren unterrichtet er als Abteilungsleiter des Fachbereichs Islamische Theologie an der Pädagogischen Hochschule (PH) Freiburg. Trotz akademischer Qualifikationen sind bisher drei Berufungsverfahren auf eine Professorenstelle gescheitert. Unterstützer Ourghis sehen eine Folge der Einflussnahme konservativ-muslimischer Verbände.

Mit der Nichterteilung der Lehrerlaubnis sieht Ourghi eine Grenze überschritten. Und er beklagt, dass nicht mit offenem Visier gekämpft wird. "Die Hetze gegen meine Person findet in den sozialen Netzwerken statt". Die islamischen Dachverbände trauten sich nicht, offen über ihn oder mit ihm zu sprechen, sagt er. Der Fall liegt nun vor der Schiedskommission der Stiftung.

Die Vorgeschichte: Die Landesregierung gründete 2019 die Stiftung Sunnitischer Schulrat. Sie soll den islamischen Religionsunterricht verantworten und über die Lehrbefugnis entscheiden. Vertreten in ihr sind der türkische Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken. Im Gegensatz zu den Kirchen gibt es auf sunnitischer oder schiitischer Seite keine anerkannte Gemeinschaft. Seither erteilt die Stiftung die Lehrerlaubnis. Ende 2020 wurde Ourghi aufgefordert, einen Antrag zu stellen – was er tat. Die Lehrerlaubnis wurde ihm im Mai 2021 verweigert mit dem Hinweis, er habe kein Lehramtsstudium im Fach Islamische Theologie/Religionspädagogik oder einen "gleichwertigen Abschluss". Ourghi hat Widerspruch eingelegt, kontert dies, dass er vergleichbar mit anderen Hochschullehrern in diesem Bereich kein abgeschlossenes Lehramtsstudium haben könne, weil es islamische Religionspädagogik früher nicht gegeben hat. Er kündigt an, vor Gericht zu gehen, sollte ihm die Erlaubnis verweigert werden.

"Das Kultusministerium steht nach wie vor vorbehaltlos zur Stiftung Sunnitischer Schulrat", sagte ein Ministeriumssprecher. Ohne diese wäre weder der Ausbau des islamischen Religionsunterrichtes noch die Fortführung überhaupt möglich gewesen. "Es gibt keinerlei Anlass zur Besorgnis, dass im Vorstand radikale, extremistische oder in sonstiger Weise problematische Ansichten vorhanden wären. Das Gleiche gilt für die Geschäftsstelle und die Schiedskommission", sagt der Sprecher. Die Stiftung selbst reagierte nicht auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Von Algerien in den Breisgau

Ourghi, 1968 in Algerien geboren und 2006 an der Universität Freiburg mit einer Doktorarbeit im Fach Islamwissenschaft promoviert, streitet seit Jahren für einen liberalen Islam. Nur ein aufgeklärter, humanistischer Islam gehöre zur westlichen Welt, eben nicht der "politische Islam".

In seinem Buch "Reform des Islam. 40 Thesen" fordert er eine Rundumerneuerung: Vom Koran bis zum Kopftuch fasst er fast alle heißen Eisen an. Aus den Reihen der von ihm attackierten konservativen Verbände wird er scharf kritisiert, schon vor Jahren gab es Aufforderungen an den PH-Rektor in Freiburg, ihn zu entlassen – was dieser klar zurückwies. Auch persönlich wurde der Dozent schon bedroht, Vortragsreisen meldet er der Polizei an.

Vor Ort mischt er sich ein – wenn er gefragt wird. So bezog er vor zwei Jahren Position gegen Ditib vor Stadträten von CDU, FDP und Freien Wählern, als man in Karlsruhe um den Neubau einer Ditib-Moschee stritt. "Der Islam benötigt eine kritische Debatte." Verhindert wird dies seiner Ansicht nach von den Dachverbänden. Sie verträten eine "archaische Islamvorstellung – damit sind sie ein Integrationshindernis", so sein Urteil.

Was Ourghi nun passiert ist, ist kein Einzelfall im Land. Auch der Stelleninhaber der Islamischen Theologie an der PH Weingarten, Abdel-Hafiez Massud, Arabist, promovierter Islamwissenschaftler und habilitierter Pädagoge, wurde abgelehnt. Auch sein Verfahren liegt vor dem Schiedsgericht der Stiftung. Auf deren Homepage wird auf die PH Weingarten und die PH Freiburg hingewiesen: "Die Ausbildung dort wird derzeit von der Stiftung nicht anerkannt. Absolventen müssen sich voraussichtlich einem Interview bei der Stiftung unterziehen, bevor sie zum Vorbereitungsdienst zugelassen werden."

Das Kultusministerium verweist darauf, dass es sich bei dieser Regelung um ein "Kennenlernen" handele. Die Vergabe der Lehrbefugnisse orientiere sich an den Regelungen der christlichen Kirchen.

Der schiitischen Freiburger Lehrerin Eloha Muzafferiy hat die Stiftung nach sechs Jahren Schulunterricht die Lehrbefugnis entzogen. Ourghi kennt die junge Frau gut. "Sie hat bei mir studiert – und hat in ihrer Schule eine herausragende Integrationsarbeit geleistet", sagt Ourghi bitter.