Heilbronn. An die "Goldenen Zeiten" des VfR Heilbronn, es gab sie, an die mitunter heftigen Auswüchse der Konkurrenz zwischen ihm und "der Union" (Böckingen) erinnern sich nur die noch die älteren Heilbronner – jetzt dürfen sie sich, zusammen mit den jungen Fußball-Fans, endlich wieder einmal richtig freuen – vorausgesetzt es klappt: Heilbronn bewirbt sich als Standort für ein "Team Base Camp" der vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindenden Fußball-Europameisterschaft der Herren.

Eines der 24 teilnehmenden Nationalteams könnte dann im Frankenstadion trainieren und im Parkhotel logieren. Die Stadt und das Hotel haben sich "auf Aufforderung des Deutschen Fußball Bunds" und in Gesprächen mit dem DFB-Reisebüro für die Ausrichtung eines der Camps beworben. "Mit unserer sportlichen Infrastruktur" und dem Hotel "können wir allen Teams beste Bedingungen für die Vorbereitung auf die Spiele bieten", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel, selber begeisterter Fußballer. "Heilbronn freut sich darauf, sich als guter Gastgeber zu beweisen." Was immer dazu verholfen hat, was sich jetzt abzeichnet, geschadet hat es sicher nicht, dass ein guter Kumpel von Oliver Kahn in Heilbronn lebt. Als zuständige Bürgermeisterin sagt Agnes Christner, man sei sich schnell einig gewesen, "dass Heilbronn alle hohen Erwartungen des DFB, aber auch der UEFA im Rahmen der Europameisterschaft erfüllen kann."

Ein Stück Stadiongeschichte: Nach dem Krieg qualifizierte sich der VfR Heilbronn 1951 für die 1. Amateurliga Württemberg und wurde 1956 württembergischer Meister. Dem Aufstieg in die 2. Liga Süd folgten dann aber gleich wieder der Abstieg. 1963 stieg man als Meister erneut in die 2. Liga Süd auf,bis man wieder abstieg und 1969 schließlich zum dritten Mal als Meister in die süddeutsche Regionalliga aufstieg. Damals kamen regelmäßig bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion, knapp 15.000 Menschen sahen in der Saison 1970/71 einen 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den damaligen Pokalsieger Kickers Offenbach, im Achtelfinale allerdings schickte Schalke 04 die Heilbronner nach Hause. Bis 1974 spielte der VfR Heilbronn in der Regionalliga Süd. (bfk)

Zehn Orte, beziehungsweise Stadien werden Austragsorte sein, fest stehen schon Stuttgart und Frankfurt. Das DFB-Reisebüro verteilt die Camps im ganzen Bundesgebiet nach seinen Kriterien für optimale Bedingungen für Spieler, Trainer sowie Mitarbeiter auf einer "von der Öffentlichkeit abgeschirmten Sportanlage. Das Frankenstadion Heilbronn fungiert als Fußball- und Leichtathletikstadion aber auch als Veranstaltungsort für Großveranstaltungen (siehe Artikel unten). Die Anlage fasst rund 17.000 Zuschauer, 972 Plätze auf der Haupttribüne sind überdacht. Es wurde 1954 erbaut, 1988 für fast 14 Millionen Euro wieder aufgebaut und zuletzt 2009 saniert.

Fast vier Millionen kostete es die Stadt, das Stadion so weit zu ertüchtigen, dass es der Versammlungsstättenverordnung entsprach. Sollte die Stadt den Zuschlag bekommen, werden sicher weitere Investitionen notwendig werden, dies auch, um dem Anspruch von Nachhaltigkeit im internationalen Fußballgeschäft zu erfüllen. Deshalb sollen für die EM auch keine neuen Stadien gebaut, sondern vorhandene bespielt werden.

Für das weitere Bewerbungsverfahren werden das Frankenstadion wie auch das Parkhotel Teil eines Kataloges werden, der den teilnehmenden Nationalverbänden noch im Mai vorgelegt wird, der über die Standorte und deren Angebot in Wort und Bild informiert. Es steht dann den Nationalverbänden offen, für welche Stadt beziehungsweise welche Anlagen sie sich entscheiden. Zuvor, schon im Sommer, werden die dafür Verantwortlichen zu ersten Besuchen vor Ort erwartet, die endgültige Zuschlag soll dann ab Ende 2023 erfolgen.

Als ein Pluspunkt für Nachhaltigkeit gilt in Heilbronn der kurze Weg vom Hotel zum Stadion, obgleich er durch die Stadt erfolgt, denn mit Wein wird man diese Profis kaum anlocken können.