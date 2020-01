Stuttgart/Sinsheim/Wiesloch. (pol/make) Gleich vier Polizeikräfte sind nach einer spektakulären Verfolgungsjagd am Mittwochmorgen auf der A6 Richtung in Richtung Mannheim verletzt worden.

Schon um etwa 6.30 Uhr meldeten Zeugen auf der A81 in Höhe Stuttgart-Zuffenhausen, einen Fahrer, der mit auffällig hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung Heilbronn raste. Das Auto mit niederländischem Kennzeichen überholte zudem auf dem Standstreifen. Die Polizei nahm die Verfolgung des Citroen Berlingo auf, der weiter bis zum Weinsberger Kreuz und von dort auf die A6 in Richtung Mannheim fuhr.

Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch konnten zwei Streifen den Flüchtenden stoppen. Da dieser seinen Wagen quer zur Fahrbahn anhielt, musste die A6 sogar zeitweise gesperrt werden musste.

Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der 33-jährige Niederländer massiv zur Wehr. Dabei erlitten vier Polizeibeamte leichte Verletzungen.

Die Motivation hinter der Raser-Tour blieb zunächst unklar. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit durch Drogenkonsum auffiel, gehen die Beamten davon aus, dass er nicht nüchtern unterwegs war.