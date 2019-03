Von Daniel Bräuer

Weinheim. Eines wollen sie in der FDP nicht mehr sein: Eine ganz auf den Vorsitzenden ausgerichtete One-Man-Show. "Wir wollen als Kandidaten als Team auftreten", sagt Thorsten Lieb. Der Frankfurter Rechtsanwalt ist Spitzenkandidat der hessischen Liberalen für die Europawahl im Mai. Am Dienstag trat er in Weinheim mit seinen Pendants aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf. Motto: "Europas Chancen nutzen".

"Wir wollen nicht weniger Europa, aber Europa verbessern und verändern", sagt Andreas Glück. Er wechselt aller Voraussicht nach aus dem Stuttgarter Landtag nach Brüssel. Nicht, dass es ihm in der Landespolitik nicht mehr gefalle, betont er vor den rund 50 Zuhörern im Alten Rathaus. Aber im Gemeinderat von Münsingen oder im Landtag höre er immer wieder: "Ha, des kommt aus Europa. Da kannsch nix macha." Er, betont Glück, will machen, nicht motzen.

Die Liberalen stehen vor einer Runderneuerung im Europaparlament. Erfahrene Kräfte wie der baden-württembergische Landesparteichef Michael Theurer sind aus Brüssel nach Berlin gewechselt. Nun rückt eine neue, junge Mannschaft nach, angeführt von Generalsekretärin Nicola Beer. Glück, Listenplatz 3, kommt aus der Landespolitik, Lieb auf Rang 6 aus der Kommunalpolitik. Der Dritte im Bunde, Marcus Scheuren aus Rheinland-Pfalz, kann nach der Wahl praktisch in Brüssel bleiben. "Ich bin Europäer aus Überzeugung und von Beruf", sagt er über sich. Deutsch-britische Eltern, französische Frau, jahrelange Berufserfahrung im EU-Betrieb, zur Zeit als Mitarbeiter im Wirtschaftsausschuss des Parlaments.

Der schwäbelnde Chirurg, der hessische Anwalt, der rheinisch-polyglotte EU-Experte, alle Mitte 40, wollen einen klar pro-europäischen Wahlkampf führen. "Wenn wir Europa kaputtreden, wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung", warnt Scheuren. "Wir müssen es endlich anpacken in Europa", schimpft Lieb auf die Bundesregierung, die jede Führung verweigere. Scheuren schlägt den Bogen zur Brexit-Debatte: "Das einzig Positive daran ist, dass wir uns bewusst werden, was wir an Europa haben: Freihandel, Zollunion - das, was die Briten alles nicht mehr wollen."

Etwas kurz kommt bei dem Dreiertreffen im Drei-Länder-Eck, zu dem die FDP Rhein-Neckar eingeladen hat, ob der großen Linien die regionale Perspektive. Er wolle ein Europa, das die Vielfalt der Regionen anerkenne, betont Glück. Lieb erinnert an die vielen Kriege mit Frankreich, die den Südwesten über Jahrhunderte immer wieder schwer trafen. "Wir wollen nicht, dass bei aller Diskussion über Gurken vergessen wird, dass die EU eine Friedensunion ist und bleiben muss."

In Umfragen steht die FDP bei 9,5 Prozent. Das könnte für neun Mandate reichen - und hat nicht Christian Lindner angepeilt, die bisherigen drei Sitze zu verdreifachen? Scheuren, Listenplatz 9, sagt augenzwinkernd: "Ich bin also das Wahlziel von Christian Lindner!"

Das Wort des Vorsitzenden hat weiter Gewicht. Auch ohne One-Man-Show.