An der falschen Stelle? Der Standort der Station um Neckartor ist hoch umstritten - allerdings wird an allen drei Stuttgarter Messstellen der Grenzwert überschritten. Foto: Weissbrod

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war am Dienstag bemüht, den zunehmend eskalierenden Koalitionsstreit um Fahrverbote, Grenzwerte und Messstation-Standorte einzudämmen. "Man kann ein Moratorium fordern", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit Blick auf die CDU. "Aber wir halten uns an Recht und Gesetz, darüber gibt es Konsens in der Koalition."

Die Südwest-CDU hatte am Wochenende bei der Klausurtagung in Schöntal gefordert, die Grenzwerte für Stickoxide auf den Straßen und die Standorte der Messstationen zu überprüfen und das in Stuttgart geltende Fahrverbot für Euro-4-Diesel solange auszusetzen. "So einen Wunsch kann die CDU äußern", sagte Kretschmann. Zuständig sei aber die EU, nicht die Landesregierung.

Überraschend brachte Kretschmann weitere Messstellen in Stuttgart ins Gespräch. Diese wären eine Möglichkeit, die Messungen "valider zu machen", sagte der Regierungschef. Hauptanliegen der Politik müsse es aber sein, die Luft zu verbessern und nicht Grenzwerte zu ändern. Angst vor den wachsenden Pro-Diesel-Demonstrationen in Stuttgart habe er nicht. Man könne doch nicht wegen 1200 Demonstranten sagen, jetzt mache man alles anders. Den Bürgern sagte Kretschmann zu, das Schadstoff-Problem "in angemessener Zeit" zu lösen. Wann das genau sein werde, könne er aber nicht sagen.

In der Koalition ging der Streit derweil weiter. Grünen-Landeschefin Sandra Detzer hatte am Montag auf Facebook scharf den Regierungspartner attackiert. "Die einzige wirkliche Gefahr für den Industriestandort Deutschland ist die Politik der CDU in Bund und Land", schrieb sie. "Mit ihrem hysterischen Kampf gegen Umwelt- und Klimaschutz sowie den Rat von Experten wie bei den Grenzwerten sucht sie zu kaschieren, dass ihr Ideen für eine zeitgemäße Wirtschaftspolitik fehlen."

Es sei ein "erdrückendes Armutszeugnis", dass die CDU Umweltschutz als Gefahr begreife. Der Umweltschutz habe in Deutschland "bisher mehr Arbeitsplätze gebracht als er gekostet hat", schreibt die Grüne. Der "interne Richtungsstreit" der CDU dürfe Deutschland nicht die Wettbewerbsfähigkeit kosten."

CDU-Fraktionsvize Nicole Razavi hielt gegenüber der RNZ dagegen. Gute Politik müsse vom Menschen her denken, "das scheinen manche zu vergessen", sagte sie. Die Frage, ob Fahrverbote verhältnismäßig seien, müsse gestellt werden. "Es darf nicht sein, dass eine Messstation in einer Hausecke eine ganze Region lahmlegt." Zumal sich die Luftqualität seit Jahren bessere.

FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny spottete: "Viel zu spät wacht nun die baden-württembergische CDU aus ihrem Dornröschenschlaf auf." Die Landtags-FDP will in der heutigen Landtagssitzung eine Abstimmung über eine Aussetzung der Diesel-Fahrverbote ansetzen. Dann hätten auch die CDU-Abgeordneten die Gelegenheit, "durch ihr Abstimmungsverhalten Stellung zu beziehen", so FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.