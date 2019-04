Heilbronn. (rnz) Mit der Musikshow "Voices in the Dark Reloaded" hat die Experimenta ein außergewöhnliches Kunst- und Kulturprogramm gestartet. Kürzlich feierte die ungewöhnliche Konzertreise "Phantasiewelten" ihre Premiere, bevor am 3. Mai das Stück "Die drei ??? und das versunkene Schiff" zum ersten Mal zu hören sein wird.

Der "Science Dome" ist jetzt schon für viele Besucher einer der Höhepunkte in der Experimenta. In der weltweit einzigartigen Kombination aus Planetarium und Theater können sie virtuell in den Weltraum reisen oder spannende Experimentalshows erleben. Jetzt kommt noch ein einmaliger Kunst- und Kulturgenuss hinzu. Immer samstags um 20 Uhr und im April zusätzlich auch freitags - mit Ausnahme von Karfreitag - öffnet mit der 50-minütigen Musikshow "Voices in the Dark Reloaded" das magisch audiovisuelle Universum von Mike Batt, aus dessen Feder unter anderem die Welthits "Bright Eyes" von Art Garfunkel und "Nine Million Bicycles" von Katie Melua stammen, seine Pforten.

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

Eine Welt, in der inspirierendes Klavierspiel auf die Macht der Poesie trifft, erwartet die Besucher am 12. Mai und 16. Juni um jeweils 20 Uhr im Konzert "Phantasiewelten". Live von Musikern und Schauspielern vorgetragen, füllt sich die Science Dome-Kuppel mit imposanten Klängen, untermalt von Bildern, die zum Träumen anregen.

Mit einem echten Kult-Hörspiel geht es am 3. Mai und den darauffolgenden Freitagen jeweils um 19 Uhr weiter. In "Die drei ??? und das versunkene Schiff" lösen die Detektive Justus, Peter und Bob einen bisher unveröffentlichten Fall. Durch den spektakulären Rundum-3D-Klang und die Stimmen der Originalsprecher geraten nicht nur Fans ins Schwärmen. Alle Eintrittskarten für die Vorführungen im Science Dome können im Vorfeld des Besuchs online unter shop.experimenta.science gebucht werden.