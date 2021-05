Stuttgart. (lsw) Die geplante Solarpflicht für Häuslebauer in Baden-Württemberg wird das Wohnen aus Sicht der neuen baden-württembergischen Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) nicht zwangsläufig teurer machen. "Wenn Sie ein Haus neu bauen oder wenn Sie ein Dach grundsanieren, dann nehmen Sie schon Geld in die Hand", sagte Walker. Das sei der richtige Zeitpunkt, in erneuerbare Energien zu investieren. "Wenn man das mal durchrechnet und überlegt, dann stellt man fest: Das lohnt sich", sagte die 52-Jährige. "Damit spare ich mittel- bis langfristig sogar Geld." Die Solarpflicht sei eines der ersten Projekte, die man nun angehe. Walker rechnet damit, dass sie bereits Anfang 2022 in Kraft tritt.

Häuslebauer sollen künftig auf privaten Neubauten und bei grundlegenden Sanierungen eine Solaranlage installieren müssen. Auf eine Solarpflicht für gewerblich genutzte Gebäude hatten sich Grüne und CDU bereits in der vergangenen Legislaturperiode geeinigt, also etwa für Einkaufsmärkte, Bürogebäude und Schulen. Bei den Wohngebäuden hatte die CDU aber blockiert. Nun sollen auch Häuslebauer verpflichtet werden. Sie selbst lebe in einer Wohnung, sagte die Umweltministerin. Aber: "Wenn ich ein Haus hätte, würde ich es natürlich machen."

Die 52-jährige Stuttgarterin und bisherige Grünen-Fraktionsvize Walker folgt auf Minister Franz Untersteller – und sie muss Ministerpräsident Winfried Kretschmanns (Grüne) Versprechen in die Tat umsetzen, Baden-Württemberg zum "Klimaschutzland Nummer eins in Deutschland und Europa" zu machen. Walker fordert mehr Tempo beim Klimaschutz, bezeichnet sich selbst als "Klimaschutz-Ministerin" und ihr Ministerium als "eines der wichtigsten Ressorts in dieser Legislaturperiode".

Die Eigentümer im Land können den Optimismus der neuen Ministerin indes nicht ganz teilen. "Natürlich wird Wohnen dadurch insgesamt auch teurer", entgegnete der Sprecher des Landesverbandes Haus und Grund Württemberg, Ottmar Wernicke. Für den Neubau eines durchschnittlichen Einfamilienhaus schätzt der Verband die Kosten für eine Solaranlage plus Stromspeicher auf mindestens 13.000 bis 15.000 Euro.

Auf 15 bis 20 Jahre würden sich diese Kosten zwar amortisieren, sagte Wernicke. Ob man mit einer solchen Anlage aber irgendwann, etwa nach 25 oder 30 Jahren, Gewinn mache – da ist er skeptisch. "Wir haben die Erfahrung, dass die Anlagen gar nicht so lange halten."

Besonders kritisch sieht der Verband die Solarpflicht für Altbauten, wo man es laut Wernicke mit Dachgauben, mit Satellitenschüsseln, mit Fenstern zu tun hat und wo man schlicht schlecht planen könne. Keiner wisse zudem bislang, was die Regierung unter einer "grundlegenden" Sanierung verstehe.