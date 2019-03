Ein Neues Testament und eine Peitsche aus dem Besitz von Hendrik Witbooi in einer Vitrine im Linden-Museum für Völkerkunde. Die beiden Beutestücke aus der deutschen Kolonialzeit in Namibia (damals: Deutsch-Südwestafrika) wurden mittlerweile der namibischen Regierung übergeben. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart. (dpa) Der fraktionslose AfD-Politiker Wolfgang Gedeon hat mit Äußerungen zum Kolonialismus für einen Eklat im Landtag gesorgt. Bei einer Debatte zur Rückgabe einer Bibel und einer Peitsche an Namibia sagte Gedeon am Mittwoch in Stuttgart: "Der Kolonialismus ist Zeichen dafür, dass die europäische weiße Rasse anderen Völkern und Ethnien zivilisatorisch weit überlegen war." Man könne sagen, "dass man den Völkern dort eine Menge an Blut, eine Menge an Schweiß erspart hat durch die Kolonialisierung". Mehrere Abgeordnete hielten Gedeon entgegen, dass dies Rassismus sei.

Zuvor hatte der AfD-Abgeordnete Udo Stein die Rückgabe dieser Objekte als große Inszenierung bezeichnet. Er hielt den Grünen mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer vor, ihr moralisches Image vor den Kommunal- und Europawahlen im Mai aufpolieren zu wollen. Der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann verwies darauf, dass mit der Rückgabe neuer Streit in Namibia entstanden sei. Bauer hatte die beiden Gegenstände Ende Februar nach Namibia gebracht.

Die CDU-Fraktion begrüßte zwar das Engagement von Ministerin Bauer bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Doch deren Abgeordnete Nicole Razzavi mahnte, Bund, Länder und Kommunen müssten eine Gesamtstrategie fahren. Es dürfe bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit kein Wettlauf mit dem Bund oder mit anderen Bundesländern geben, sagte sie. "Es geht nicht um den ersten Platz auf dem Podium." Denn dazu sei das Thema viel zu sensibel.

Ministerin Bauer verteidigte die Entscheidung. Die Übergabe sei überfällig und sorgfältig vorbereitet gewesen. Bibel und Peitsche hätten eine hohe Bedeutung für Namibia. Die beiden Gegenstände gehörten Hendrik Witbooi, einem Anführer des Volkes der Nama, der heute als Nationalheld verehrt wird. Mitglieder der Nama und der Herero wurden vor mehr als 100 Jahren zu Tausenden von Truppen der deutschen Kolonialmacht getötet.

Vor diesem Hintergrund bezeichnete auch die SPD-Abgeordnete Gabi Rolland die Rückgabe als richtig. Die Vereinigung der Nama-Stammesältesten (NTLA) hatte sich hingegen gegen die Übergabe der Gegenstände an die namibische Regierung gewandt.