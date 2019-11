Von Christian Altmeier

Leipzig. Susanne Eisenmann ist Kultusministerin von Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der Südwest-CDU für die kommende Landtagswahl.

Frau Dr. Eisenmann, welches Signal geht vom Leipziger Parteitag aus?

Es ist deutlich geworden, dass wir mehr inhaltliches Profil brauchen. Es muss wieder klare Positionen bei der CDU geben, die dann auch nicht verhandelbar sind. Das haben viele Delegierte angemahnt, aber das hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch selbst angekündigt. Deshalb bin ich guten Mutes, dass wir an der inhaltlichen Profilierung arbeiten und dann auch künftig nicht bei jeder Streitfrage nachgeben.

In welche Richtung soll sich die CDU denn inhaltlich bewegen?

Annegret Kramp-Karrenbauer hat die richtigen Themen in ihrer Rede angesprochen. Die Formulierung, dass wir künftig zwar Wohlstand für alle, aber nicht Wohlfahrt für alle wollen, halte ich für ganz wichtig. Auch bei der Bedürftigkeitsprüfung in der Grundrente müssen wir nochmal ran. Jetzt geht es darum, diese Themen auch umzusetzen. Auch gegenüber dem Koalitionspartner in Berlin müssen wir unsere Haltung in den nächsten Monaten geschärft vertreten. Bei der Finanzierung der Grundrente darf es keine Kompromisse mehr geben, sie kann auf keinen Fall über den Haushalt erfolgen.

Im Vorfeld des Parteitags gab es harsche Kritik an der Bundesregierung und der inhaltlichen Ausrichtung der Partei. Der baden-württembergische Fraktionschef Wolfgang Reinhart etwa sprach von „inhaltlicher Insolvenz“. War die Kritik gerechtfertigt?

Das wäre sicherlich nicht meine Wortwahl gewesen. Wolfgang Reinhart hat diese Aussage auch selbst inzwischen relativiert. Aber richtig ist, dass wir mehr inhaltliche Erkennbarkeit brauchen. Wir müssen den Wählerinnen und Wählern klar machen, wo die Unterschiede etwa zur SPD liegen. Denn es gibt ja durchaus Unterschiede. Wir müssen unsere Werte, Normen und Haltungen endlich wieder deutlich machen. Die Sorgen der Kritiker wurden auf dem Parteitag ernstgenommen und mein Eindruck ist, dass alle mit diesem Gefühl vom Parteitag nach Hause fahren.

Ist der Richtungsstreit in der Partei also vorerst beigelegt?

Vom Parteitag geht ein gutes Signal dazu aus. Aber es geht jetzt natürlich darum, dieses Signal in konkrete Politik umzusetzen. Wenn das gelingt, war der Parteitag ein großer Erfolg und wird befriedend wirken. Sollte die inhaltliche Profilierung nicht umgesetzt werden, werden wir vermutlich in einigen Wochen wieder ähnliche Diskussionen haben.

In Baden-Württemberg sind ja die Grünen der Hauptgegner der CDU. In welchen Punkten wollen sie sich im Landtagswahlkampf von ihrem Koalitionspartner absetzen?

Die Koalition arbeitet insgesamt gut. Beim Haushalt ist die Handschrift der CDU ganz deutlich erkennbar. Aber natürlich gibt es auch Punkte, in denen sich die CDU von den Grünen klar unterscheidet. In den Bereichen Technologie und Wirtschaft ist das etwa der Fall. Dazu gehören Steuerentlastungen für Startups oder die Frage, wie wir den technologischen Wandel begleiten, beispielsweise im Automobilsektor. Im Bereich der Wissenschaft müssen wir besser darin werden, Grundlagenforschung in Produktion umzusetzen, damit daraus Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Da sind konkrete Konzepte gefordert, moderieren ist da zu wenig. Das werden wir im Wahlkampf auch deutlich machen.

Spüren Sie vom Parteitag jetzt Rückenwind auch für den Wahlkampf?

Der Parteitag gab Rückenwind und keinen Gegenwind. Das wird sich nun auch in der konkreten Politik in Berlin niederschlagen müssen. Diese Erwartung haben wir auf dem Parteitag formuliert.

Der Parteitag hat auch über eine Urwahl des Kanzlerkandidaten diskutiert. Wäre das eine gute Option gewesen?

Nein, das glaube ich nicht. Natürlich müssen wir die Mitglieder einbinden. Aber das geht auch mit Regionalkonferenzen, wie wir es bei der Vorsitzenden-Wahl gemacht haben. Mitgliederentscheide tragen selten zu einer Befriedung bei. Hinzu kommt, dass ja auf Bundesebene auch die CSU noch ein Wörtchen mitzureden hat, weil wir einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin haben. Wir werden einen guten Weg finden, um unsere Mitglieder einzubinden.

Viele baden-württembergische Delegierte haben Friedrich Merz standing ovations gegeben. Ein Fingerzeig, wen der Südwesten bei einer Kanzlerkandidatur unterstützt?

Zunächst mal ist das deshalb nachvollziehbar, weil Friedrich Merz eine sehr gute Rede gehalten hat. Außerdem sind wir in Baden-Württemberg ein Wirtschaftsland. Und die Themen, die Merz als ausgewiesener Wirtschaftsexperte anspricht, treffen in der CDU in Baden-Württemberg einen Nerv. Er spricht wichtige Themen an - auch ich schätze Merz daher sehr. Deshalb ist es richtig, dass wir in der Partei nicht auf ihn verzichten wollen und können. Merz hat erklärt, dass er sich als Teil des Teams sieht und das begrüße ich.

Sie und Thomas Strobl haben die Frage der Spitzenkandidatur in Baden-Württemberg schnell und in der Öffentlichkeit geräuschlos geklärt. Sollte sich die Bundespartei daran ein Beispiel nehmen?

Es schadet sicherlich niemals, wenn man sich Baden-Württemberg zum Vorbild nimmt.