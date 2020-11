Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Um halb 7 in der Früh sind Murath Saglam und Haluk Dogan in Göppingen-Süßen losgefahren und pünktlich um 10 Uhr mit ihrer kostbaren Fracht beim Marrahaus in Heilbronn angekommen. Auch drei Mitarbeiter vom Städtischen Bauhof sind bereits da. Es ist ein großer Tag für die Stadt: Das Käthchen von Heilbronn ist wieder da – das "gefallene Mädchen", sowohl in Kleists "Ritterschauspiel", in dem sie sich vom Fenster aus ihrem Traum-Mann zu Füßen stürzt, als auch als Skulptur, die im Februar der ebenso ungeschickte wie panische Fahrer eines Kleinlastwagens vom Sockel stieß und dem Kätchen dabei die Beine brach. "Wohl nicht mehr zu reparieren", hieß es zunächst.

Doch nun hat alles ein gutes Ende gefunden. Bei Kleist bekommt Käthchen ihren Traum-Mann, und die Heilbronner haben ihr Käthchen heil zurück. Und dann ist es auch noch am 11. November genau 11 Uhr, als Dieter Kaiser vom Bauamt die Kaisertochter Käthchen vom Haken auf ihren Sockel herablässt.

Professor Günter Käßer-Pawelka, bis vor Kurzem noch an der DHBW Heilbronn lehrend, sieht in der Figur des Käthchens eine Botschafterin der Stadt mit Potenzial, aber auch mit einer Herausforderung: "Heilbronn hat mit dem Käthchen eine Kultfigur, nach der sich andere Städte sehnen. Vergleichbares findet man höchstens noch in Bremen, dort allerdings lediglich in tierischer Gestalt." Die Herausforderung, das Käthchen im 21. Jahrhundert angemessen zu interpretieren, damit es mit dem neuen, dynamischen Image der Stadt mitgehen könne, dafür habe man noch eine gewisse Wegstrecke vor sich. (bfk)

Etwa 350 Kilogramm schwer ist die Bronze-Skulptur, die der Heilbronner Bildhauer und Kunsterzieher Dieter Läpple im Jahr 1965 – ursprünglich als Brunnenfigur gedacht – erschuf. Dabei gab er der Kopfgeburt von Kleist so viel reales Leben und eine so lebendige Anmutung, dass es heute kaum mehr nachvollziehbar ist, wie man dieses Mädchen, und damit auch ihren Schöpfer, zum Opfer einer gesteuerten Medienkampagne machen konnte. Diese erregte damals bundesweit viel Aufsehen, sogar die Hamburger "Zeit" widmetet sich "Käthchens Hühnerbrust". Inzwischen ist das Käthchen – oft, und auch oft schlecht kopiert – ein Liebling der Heilbronner geworden. Auch, weil ihre optische Vorgängerin, die Werbefigur des "Bierdeckel-Käthchen" nicht mehr so präsent ist.

Marc Gundel, Leiter der Städtischen Museen Heilbronn, ist indes froh, dass er einen Weg gefunden hat, das Läpple-Käthchen zu retten, und zwar mit mit Hilfe der Familie, die noch die Original-Gussform aufbewahrt hat. Die Kunstgießerei Strassacker in Göppingen, ein renommiertes, bei vielen Künstlern geschätztes Familienunternehmen, in dem das Käthchen schon 1965 gegossen wurde, schaffte es damit, die Figur so wieder auf die Beine zu stellen, dass es "100 Prozent original" ist, wie Peter Mühlhäußer von Strassacker jetzt sagen kann. Seit Mai habe man daran gearbeitet.

In Heilbronn mussten Saglam und Dogan dann aber auch improvisieren. Mehrfach wurde das Käthchen angehoben, bis man es mit einer neuen, vor Ort verstärkten Verankerung fugenlos und endgültig auf seinem Sockel absetzen konnte. "Endgültig" deshalb, weil sich nun alle sicher sind, dass nichts und niemand es künftig noch einmal zu Fall bringen kann.

Eine gute Nachricht ist auch, dass die ursprünglich befürchteten hohen Reparaturkosten sich nun nur noch im fünfstelligen Bereich bewegten und von der Versicherung des Unglücksfahrers beglichen wurden. Den Material-Wert der Skulptur schätzt Gundel auf 45.000 bis 50.000 Euro, dem künstlerischen zollt er hohen Respekt. Mit seiner Darstellung habe Läpple auch ein neues Bild vom Käthchen geschaffen, gegen den muffigen und spießigen Zeitgeist der Nachkriegsjahre und eine vom Nationalsozialismus geprägte Kunstauffassung, ein lebendiges, anmutiges und schwebendes Käthchen.