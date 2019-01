Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. In den kommenden 173 Buga-Tagen in Heilbronn wird es dort rund 500 Veranstaltungen geben - das ist bekannt. Dazu zählen weniger spektakuläre, aber dennoch interessante und zielgruppenorientierte, beispielsweise Fachvorträge, aber auch die Open-Air-Aufführungen der Mozart-Oper "Gärtnerin aus Liebe" in Kooperation mit dem Württembergischen Kammerorchesters und dem Theater Heilbronn, mit Case Scaglione als Dirigent, der, kaum in Heilbronn angekommen, jetzt schon Liebling der Szene ist.

Glanzlichter aber gibt es nicht nur auf dem Bundesgartenschaugelände, darauf legt Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) schon Wert. Auch in der Stadt ist einiges geboten, kommen auch neue Veranstaltungen hinzu, und es wird drei verkaufsoffene Sonntage geben. Traditionelle Feste müssen aber auch verschoben werden, unter anderem weil die Theresienwiese als Parkplatz genutzt wird - beispielsweise wird das "Maifest" bereits vom 28. März bis 1. April stattfinden. Schoch lobt das Entgegenkommen der Veranstalter, die hier auch ein erhöhtes Schlechtwetterrisiko auf sich nehmen. Das Volksfest hingegen bleibt beim angestammten Termin, dem letzten Juliwochenende.

Den Auftakt im Veranstaltungsreigen macht der Pferdemarkt (23. bis 25. Februar), wie immer rund um den Stadtgarten. Alle 250 Stände dafür seien längst ausgebucht, sagt Schoch. Es ist, das hat das Stadtarchiv recherchiert, der 250. Pferdemarkt in der Geschichte der Stadt. Vor der Buga (2. März) und zum Ende der Buga (5. Oktober) kommt der in kürzester Zeit beliebt gewordene "Holländische Stoffmarkt" nach Heilbronn. Am 2. März lockt darüber hinaus auch der "Heilbronner Lichtzauber" mit Night-Shopping in die City. Mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist das Festival "Magie der Stimmen" (7. April), bei dem die Innenstadt mit Chormusik "geflutet" wird. Ein weiteres musikalisches Großereignis ist das Chorfest des Schwäbischen Chorverbandes vom 30. bis Mai bis 2. Juni: Dafür kommen mehr als 10.000 Sänger in die Stadt.

Ein Teil der rund 300 Veranstaltungen wird auch auf dem Buga-Gelände stattfinden. Der absolute Höhepunkt der Open-Airs ist die "Maimusik" auf dem Kiliansplatz - in diesem Jahr ist sie allerdings eine "Juli-Musik" (10. bis 13. Juli). Eröffnet wird das Fest populärer Klassik vom Projektorchester "Klangattacke", tags darauf musizieren Jugendsinfonieorchester, das Heilbronner Sinfonieorchester. Am Samstag treten dann der Heinrich-Schütz-Chor und das WKO auf der Hauptbühne der Buga auf. Das jährliche Klassik-Open-Air des Heilbronner Sinfonieorchesters im Deutschhof findet am 28. Juli statt. Und es gibt noch mehr Musik in der Innenstadt: Die Klavieraktion "Spiel mich" läuft vom Juni bis in den September. Sozusagen "außer Konkurrenz" kommen Rea Garvey und die Kelly-Familie in den Wertwiesenpark (15. und 16. Juni).

Ein Sportereignis ist neu: Es ist die 17. Deutsche Betonkanu-Regatta die erstmals in Heilbronn stattfindet. Wer glaubt, dass Beton nicht schwimmen kann, kann sich vom 28. bis 29. Juni vom Gegenteil überzeugen. Die Teilnehmer, meistens Studenten, wissen, wie man so ein Beton-Boot baut. Die Idee stammt aus den USA, der Deutsche Bundesverband Zementindustrie hat sie aufgenommen.

Der Trollinger-Marathon findet am ersten Mai-Wochenende statt, die Anmeldefrist läuft bereits. Das Landeskinderturnfest des Schwäbischen Turnerbundes vom 19. bis 21. Juli, an dem sich 4000 Kinder beteiligen werden, knüpft an ein Stück Stadtgeschichte an: Turnfeste haben hier politische Tradition.

In diesem Jahr findet erstmals auch der "Regionaltag" von "Pro Region" in der Heilbronner City statt (13. Juli). Themenschwerpunkte sind Ernährung und Technik. Zwei weitere Veranstaltungen, inzwischen nicht mehr wegzudenken, werden in diesem Jahr im Zeichen der Buga stehen: Die "Heilbronner Gartenträume" (6. und 7. Juli) schlagen mit Rosen, Kunst, Ambiente und Aktionen am Neckarufer und auf der Neckarbühne direkt auf der Buga auf, und der "Italienische Markt" (30. August bis 1. September) steht unter dem Motto "Blühendes Italien".

Weitere interessante Termine sind die "Zauberhafte Neckarmeile" (6. bis 8. Oktober) - dabei wird an dem schönsten Flanierufer weit und breit richtig gezaubert -, das Heilbronner Kinderfest im Wertwiesenpark (13. Juli), das Heilbronner Weindorf vom 12. bis 22. September und der beliebte "Klassiker" mit größtem Zuspruch "Jazz und Einkauf (plus verkaufsoffener Sonntag) am 13. Oktober.

Für den Weihnachtsmarkt (ab 26. November) gibt es nicht nur neue Ideen, er bekommt in diesem Jahr auch ein Motto, es ist das "Käthchen" - und da gibt es dann garantiert Käthchen-Glühwein.