Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Frankfurt. Es gibt Sätze, die auch hart gesottenen Strafverteidigern nahe gehen. Dass man sie als "miese Türkensau" beschimpft, ihr droht "Verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend rauskommst, du Schwein!": Davon zeigt sich Seda Basay-Yildiz wenig beeindruckt. Spätestens seit die Frankfurter Anwältin die Verteidigung von Sami A. übernahm, islamistischer Gefährder und mutmaßlicher Bin-Laden-Leibwächter, steht sie in der Öffentlichkeit und wird auch angefeindet. Beschimpfungen auf Facebook, Hass-Mails - trauriger Alltag.

Doch was in diesem Fax stand, eingegangen am 2. August um 15.41 Uhr, hatte eine andere Dimension. Neben Beschimpfungen gab es eine sehr konkrete Drohung: "Als Vergeltung für 10.000 Euro Zwangsgeld schlachten wir deine Tochter". Dabei: der Vorname der inzwischen Zweijährigen. Und die Privatadresse der Familie. Unterzeichnet war das Schreiben mit "NSU 2.0", eine Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle, die zwischen 2000 und 2006 zehn Menschen ermordet hatte. Basay-Yildiz hatte auch eine Opfer-Familie vor Gericht vertreten.

Für die 42-Jährige war das ein Schock. Ihre Tochter, ihre Privatadresse: Das waren Informationen, die sie sehr bewusst sorgfältig vor der Öffentlichkeit abgeschottet hatte. Wie kam der anonyme Absender des Faxes daran? Basay-Yildiz erstattete Anzeige, sprach mit Beamten des Staatsschutzes - und hörte monatelang nichts mehr von den weiteren Ermittlungen.

Bis dann, vor einer Woche, bekannt wurde, dass gegen fünf hessische Polizeibeamte ermittelt wurde. Sie sollen in einer internen Chat-Gruppe rechtsextremistisches Material ausgetauscht haben. Basay-Yildiz hatte einen Verdacht - den die Polizei dann, so sagt es die Anwältin, bestätigte: Offenbar gibt es Verbindungen zwischen den Polizeibeamten und dem Drohschreiben.

Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, doch nach diversen Medienberichten - zunächst hatten die "Frankfurter Neue Presse" und die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet - stellt sich der Fall so dar: Nachdem die Anwältin mit dem Drohschreiben zur Polizei gegangen war, begannen interne Ermittlungen. Dabei fiel auf, dass über einen Polizeicomputer Melderegisterdaten der Anwältin abgerufen worden waren, ohne dass dies einen dienstlichen Hintergrund hatte. Der Verdacht, der im Raum steht: Eine Beamtin könnte die Informationen weitergegeben haben - oder sogar selbst, gemeinsam mit Kollegen, hinter dem Drohbrief stehen.

Der ermittelnde Staatsschutz nahm jedenfalls vier Polizisten und eine Polizistin ins Visier. Durchsuchte deren Arbeitsplätze. Beschlagnahmte Handys und Festplatten. Die fünf Beamten aus dem Frankfurter 1. Revier wurden suspendiert. Sie sollen sich über einen Messengerdienst beleidigende und fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte zugeschickt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt, dass sie wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Das Polizeipräsidium bestätigte, dass die Kollegen nicht mehr im Dienst sind.

Ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der Polizei, das den Zugriff auf sensible persönliche Daten nutzte, um Menschen zu bedrohen: Sollten die Vorwürfe zutreffen, wäre es ein Polizeiskandal größeren Ausmaßes.

Auch Kollegen sind entsetzt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich "sowohl erschüttert als auch erbost" über die "widerwärtigen Hintergründe" der mutmaßlichen Taten. Der Bundesvorsitzende Oliver Malchow sprach von "skandalösen Taten". "Wer rechtsextremes Gedankengut teilt, Ausländerhass propagiert, mit abstoßender Gewalt droht und polizeiliche Instrumente für seine Taten nutzt, hat in unserer fest auf dem Boden der Verfassung stehenden Polizei nichts verloren", sagte Malchow.

"Das ist eine sehr ernste Geschichte. Da muss man sehr sorgfältig drangehen", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). "Ich kann noch nicht übersehen, wie weit das geht. Aber es ist kein Zweifel, dass uns das sehr, sehr ernst angeht."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte in München: "Polizeibeamte müssen zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen und an dieser Einstellung von Polizeibeamten darf es nicht den geringsten Zweifel geben." In Wiesbaden sollen die Vorwürfe Thema einer Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Mittwoch werden.

Der GdP-Vizevorsitzende Jörg Radek sagte allerdings auch, er sehe trotz der Ermittlungen keine strukturellen Probleme: "Ich glaube nicht, dass es in der Polizei eine Systematik oder eine Struktur gibt, die das begünstigt."