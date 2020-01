Von Roland Muschel

Fellbach. Opposition sei auch nicht so schlecht, beginnt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Sonntagmittag seine Rede vor dem FDP-Landesparteitag in der Schwabenlandhalle in Fellbach. "Mir macht’s gelegentlich sogar Spaß." Lacher unter den 400 Delegierten. Rülke macht eine Kunstpause, um seinen eigentlichen Punkt zu setzen. Eines müsse aber klar sein: "Wir wollen 2021 wieder mitregieren!" Dabei sei man zu Gesprächen mit allen "Parteien des demokratischen Verfassungsbogens" bereit, also nicht mit den "Nationalpopulisten von der AfD", aber mit CDU, SPD, den Grünen. Bis zur Wahl gelte es jedoch, die Unterschiede herauszuarbeiten.

Michael Theurer, Vorsitzender des FDP-Landesverbands Baden-Württemberg, auf dem Landesparteitag in Fellbach. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Rülke reagiert damit auch auf die parteiinterne Aufregung, die FDP-Landeschef Michael Theurer im August 2019 ausgelöst hatte, als er eine grün-gelbe "Reformkoalition" im Land ins Spiel brachte. Nun versucht die FDP-Spitze, die eigene Basis und die Wähler in kleineren Dosen auf die erweiterten Koalitionsoptionen vorzubereiten.

Am Tag vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der Bundes-FDP in Stuttgart sind die baden-württembergischen Liberalen im Remstal für eine Standortbestimmung zusammengekommen. Es ist zugleich der politische Start in das Jahr vor den Urnengängen in Land wie Bund. In Baden-Württemberg wird die FDP dann zehn Jahre Opposition hinter sich haben, im Bund acht. In Stuttgart war die Partei 2016 nicht zu einer grün-rot-gelben Koalition bereit, im Bund 2017 nicht zu einer schwarz-gelb-grünen Jamaika-Koalition. Nun will sie den Ruch loswerden, Regierungsverantwortung zu scheuen.

Deutschland werde von der Großen Koalition in Berlin schlecht regiert. "Wem nach zwei Jahren Großer Koalition keine bessere Ausrede für eigenes Versagen in der Regierung einfällt, als auf das Jamaika-Aus zu verweisen, ist ein Armleuchter", schimpft Landeschef Michael Theurer, der FDP-Fraktionsvize im Bundestag ist, in seiner gut einstündigen Rede. Etwas Falsches zu unterlassen, sei immer richtig, verteidigt er die Entscheidung, die der Partei und ihrem Bundesvorsitzenden Christian Lindner noch nachhängen. Theurer reichert sie aber um eine Neuinterpretation an: "Besser als schlecht regiert zu werden, ist natürlich selbst besser zu regieren." Darum gehe es jetzt: zu skizzieren, mit welchen Themen die FDP das Land wieder fit machen wolle für die Zukunft.

Die Themenpalette, die das Führungsduo der Südwest-FDP – Rülke soll den Landesverband als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen und Theurer in gleicher Funktion in die Bundestagswahl – vor den Delegierten testet, enthält viel Altbekanntes. Aber auch neue Akzente, Sentenzen von Selbstkritik und den Versuch, das Wählerspektrum zu erweitern. Mit der "kompletten Abschaffung des Soli", einer Reduzierung der Unternehmenssteuern und Bürokratieabbau zählt Theurer Evergreens im liberalen Forderungskatalog auf.

Der FDP-Landeschef, vom Handelsblatt gerade zu "Mister Mittelstand" geadelt, will aber weg vom Image der Partei der Besserverdiener: "Wir Freien Liberale machen keine Politik allein für Unternehmer und Selbständige, sondern für alle Bürger." Rülke benennt explizit Schichtarbeiter, Krankenschwestern und Berufspendler, "die Mitte der Gesellschaft", als Wählergruppen, um die sich die FDP kümmern müsse. "Die FDP muss für alle da sein und nicht für einige wenige", stützt der Landeschef der Jungen Liberalen, Valentin Abel, die Ausrichtung, die Apotheker wie Arbeiter gleichermaßen mitnehmen soll.

Dazu sind die Baden-Württemberger auch zu kaum verklausulierter Kritik am Bundesvorsitzenden Lindner bereit, der in einem Twitter-Post der Fridays-For-Future-Bewegung empfohlen hatte, den Klimaschutz besser den Profis zu überlassen. "Unser Gegner als Liberale ist nicht Greta Thunberg, unser Gegner ist nicht der Umweltschutz", sagt Juli-Chef Abel unter lautem Applaus der Delegierten. Auch Theurer baut in seine Rede eine lobende Adresse an die "klimaaktiven jungen Menschen" ein. Mit Anträgen, die Baden-Württemberg zum "Wasserstoffland Nummer eins" machen sollen und weiteren umweltpolitischen Akzenten, sehen sich die Liberalen inhaltlich gut aufgestellt.

Arbeitsteilig gehen Theurer und Rülke die politische Konkurrenz an. Die CDU verbiege sich unter Kanzlerin Angela Merkel gegenüber der SPD "bis zur Unkenntlichkeit – so eine CDU braucht Deutschland nicht", wettert der FDP-Landeschef. Den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fordert Theurer wegen des Maut-Desasters zum Rücktritt auf. Rülke knöpft sich die Grünen im Land vor, die mit ihrem "Staatsdirigismus" den Automobilstandort Baden-Württemberg in eine Wirtschaftskrise hineinmanövrierten. "Statt 47 Millionen Verbrenner wollen die Grüne 4,7 Millionen Elektro-Smarts für die Oberschicht", zieht Rülke über die Partei her, mit der die Liberalen 2021 möglicherweise regieren wollen.

Die Bedingungen für einen Eintritt der FDP in eine Landesregierung benennt Theurer: Technologieoffenheit bei den Antrieben sei genauso unabdingbar wie eine Bildungspolitik, die die "Privilegierung der Gemeinschaftsschulen" beende. Vorher aber gelte es "die härtesten Wahlkämpfe seit Jahren, vielleicht seit Bestehen der Bundesrepublik" zu bestehen. Denn einem erweiterten Parteisystem "hat keiner etwas zu verschenken".