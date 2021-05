Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Digitalisierung steht neben den Folgen der Coronapandemie und dem Klimaschutz vorne auf der Agenda der grün-schwarzen Koalition. Wenn die Haushaltslage es erlaubt, soll ausdrücklich dieser Bereich davon profitieren. Im nun vorgelegten dritten Digitalisierungsbericht der Landesregierung geht es um den Ausbaustand und eine Bilanz. Allerdings steht bei vielen Projekten die konkrete Umsetzung erst bevor.

Wie sieht die Bilanz der Landesregierung in Sachen Digitalisierung aus? Wie nicht anders zu erwarten war, zieht der zuständige Ressortminister Thomas Strobl (CDU) eine positive Bilanz. Strobl macht das zentral am Geld fest. Insgesamt hat das Land zwei Milliarden Euro in den vergangenen fünf Jahren investiert. Von 2016 bis 2021 flossen in 2600 Breitbandprojekte in Städten und Gemeinden 1,165 Milliarden Euro, das 14-fache der Fördersumme von 2011 bis 2016. Vom Bund flossen 1,5 Milliarden ins Land für 817 Ausbauprojekte.

Welche Flächenabdeckung haben inzwischen die schnellen Internetverbindungen in Baden-Württemberg? Inzwischen verfügen über 94,5 Prozent der Haushalte im Land über einen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Bei der noch schnelleren Gigabit-Geschwindigkeit gab es in den vergangenen fünf Jahren erhebliche Zuwächse, bisher sind 57 Prozent der Haushalte angeschlossen. Das heißt aber wiederum, dass eine knappe Hälfte der Haushalte weiter ohne schnelleren Internetanschluss ist und, je nach Region im Land, auch noch lange warten muss.

Woran liegt dieses schleppende Tempo gerade beim schnelleren Internet, das speziell auch für Gewerbetreibende wichtig ist? Innenminister Strobl verweist auf die schwierige Topografie des Landes, beispielsweise auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald sowie auf die hohen Kosten bei der Verlegung von Glasfaserleitungen. "Aufwendig ist nicht das Verlegen, sondern das Buddeln", so der Innenminister.

Sind Bund und Land mit ihren Milliardensummen die einzigen Akteure in der Digitalisierung? Bund und Land können diese Aufgabe nicht alleine stemmen. Hinzu kommen zur Zeit Investitionen in den Netzausbau in Baden-Württemberg von vielen hundert Millionen Euro durch die großen Telekommunikationskonzerne.

Das Land beschränkt sich ja nicht nur auf die Förderung des Ausbaus, sondern ist auch inhaltlich stark engagiert. Auf welche Felder erstreckt sich das? 70 Projekte im Land wurden in den vergangenen fünf Jahren mit 400 Millionen Euro gefördert, in einem breiten Spektrum von der Mobilität, über die Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft, Kunst und Kultur bis zu den Schulen. Einer der größten Einzelposten ist das Cyber Valley, Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hier flossen alleine 140 Millionen Euro.