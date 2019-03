Heidelberg/Stuttgart. (mare) Das Nein der baden-württembergischen Landesregierung für das eigentlich zulässige Volksbegehren der SPD treibt die Menschen um. Kopfschütteln, Augenrollen, Wutschnauben - das sind die Smileys, mit denen die RNZ-Leser auf unserer Facebook-Seite ihrer Meinung Ausdruck verleihen. Ein Überblick.

"Hauptsache Banken retten", kommentiert ein anderer Leser - und hängt diesen Smiley an: 😤. "Unsere Zukunft ist egal."

Unsere Kinder als unsere wertvolle Zukunft - diesen Aspekt greifen auch weitere Leser auf. "Gerade Kinder wären die Grundlage für eine gute Migration. Wir brauchen eine Kindergartenpflicht und diesen kostenlos", plädiert eine Userin. "Wenn beide Eltern arbeiten gehen, können sie sicher einen Beitrag leisten." Aber: "Einige Hundert Euro im Monat sind alles andere als sozial."

Warum? Das fragt sich eine RNZ-Leserin. Sie moniert: "Für alles hat Deutschland viel Geld, außer für Kinder, Behinderte oder Alte 😡."

Harsche Konsequenzen kündigt ein Nutzer an: "350 Euro im Monat sind mir aktuell zu teuer", schreibt er. "Unsere Kleine kommt dann halt erst mit 3 in den Kiga." Da stimmt eine andere Leserin mit ein: "Geht mir genauso."

Ein weiterer Leser regt sich auf. "Zack ... Entscheiden alte Männer, die wahrscheinlich noch nie ein Kind in die Kita "verbringen" und danach zur Arbeit hetzen mussten und nach Dienstende das ganze Retoure durchlebten ..." Und am Monatsende dafür noch 500 Euro für die Kita abdrücken müssten von dem sowieso schon geschmälertem Lohn. "Weil ,Mann' ja nur eingeschränkt arbeitstechnisch präsent sein kann ..."

Eine weitere Meinung: "Mir fehlen wirklich die Worte. Sollten Familien nicht eigentlich entlastet werden??", schreibt eine Userin.

"Deutschland ist da als Geisterfahrer unterwegs 🙄", schreibt eine Userin. "Andere Länder investieren viel in die Grundbildung ab (Klein)Kind bis Studium. Hier dann Stipendium oder selbst zahlen", fügt sie an. Ein Nutzer merkt an, dass ein kostenfreies Studium in anderen Ländern nicht selbstverständlich sei. Der Konter: "Dass dort 90 Prozent aller Studenten mit 200.000 Euro Schulden nach dem Studium in die Berufswelt starten wird dann gerne übersehen", meint ein Facebook-User. "Man pickt sich eben aus anderen Ländern nur das raus, was einem passt."

Andere Länder? Vielleicht Hessen! Denn die Idee einer Userin: "Vielleicht doch dann Neckarsteinach 😭." Denn im Nachbarland ist die Betreuung seit August 2018 für mehrere Stunden - gebührenfrei.

Update: 6. März 2019, 13.17 Uhr