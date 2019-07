Offenbach/Heidelberg. (RNZ/rl) Rückseitig einer Kaltfront gelangt aus Nordwesten warme Meeresluft nach Baden-Württemberg, die zunehmend unter Hochdruckeinfluss gerät. Bis Mittwochabend werden keine Wettergefahren erwartet. In der Region herrscht jedoch weiterhin gebietsweise hohe Waldbrandgefahr.

Für den gesamten heutigen Dienstag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst viel Sonne. Er bleibt trocken, warm. Die Höchstwerte erreichen 28 Grad am Oberrhein. Dabei weht ein schwacher Nordwind mit gelegentlich frischen Böen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es häufig klar, nur im Süden anfangs noch stärker bewölkt. Tiefstwerte zwischen 16 und 9 Grad. Am Mittwoch soll es weiterhin heiter und trocken bleiben. Hier werden ähnlich wie am Dienstag Höchstwerte von bis zu 28 Grad erwartet, bei weiterhin schwachem Nordostwind mit einzelnen frischen bis starken Böen.