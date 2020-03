Von Felix Schröder

Stuttgart. Während das Tageslicht weicht und die Dämmerung hereinbricht, fängt auf einer Terrasse im Stuttgarter Westen die Arbeit von DJ Tim Tenckhoff an. Normalerweise blickt er den Menschen bei seiner Arbeit in die Augen, riecht den Schweiß der Tanzenden. Wegen der Corona-Krise schaut er nun in eine Kamera, die seine elektronischen Klänge zu einigen Hundert Zuschauern bei Facebook überträgt. Tenckhoff ist einer der Künstler bei den "Stuttgart Rooftop Streams", einer Notlösung in Zeiten der Krise.

Die Kulturbranche leidet an den Folgen der Corona-Pandemie. Auftritte werden abgesagt oder verschoben, Messehallen sind verwaist, und den Künstlern brechen die Einnahmen weg. Brian Zajak organisiert die "Stuttgart Rooftop Streams" und tritt als DJ auf. In der aktuellen Corona-Krise will Zajak eine Plattform für Künstler schaffen. Er fragt einen Freund, der ihm seine Terrasse mit schönem Ausblick im Stuttgarter Westen für die Video-Übertragungen überlässt.

Zajak muss kurz schlucken, als eine europaweite Tour, die im April beginnen sollte, verschoben wird – er wäre der Voract zu einem bekannteren Künstler gewesen. Auch die meisten Festivals im Sommer stehen auf der Kippe. Sein hauptsächliches Einkommen erhält er durch diese Auftritte: "Mehrere Tausend Euro gehen mir verloren", sagt der 23-jährige. Der Neuling spielt elektronische Musik: Deep House.

Teilweise spielen bei den Auftritten zwei DJs. "Das ist manchmal schwierig mit dem Sicherheitsabstand", sagt Zajak. Die Zuschauer der Übertragungen können über einen Link Geld spenden – aber nicht nur an Zajak und seine drei Mitstreiter, sondern auch an andere kulturelle Einrichtungen in Stuttgart. Bisher seien aber nur etwa hundert Euro an das Team geflossen.

Hintergrund Live-Musik aus dem Netz Wer gute Musik trotz Veranstaltungsverboten genießen möchte, findet im Internet zahlreiche Angebote für das "Wohnzimmerkonzert" per Video-Übertragung – üblicherweise via Facebook, Youtube oder Instagram. Den meisten Künstlern können die Zuschauer dann spenden. Es lohnt sich, die Profile der Lieblingskünstler im Blick [+] Lesen Sie mehr Live-Musik aus dem Netz Wer gute Musik trotz Veranstaltungsverboten genießen möchte, findet im Internet zahlreiche Angebote für das "Wohnzimmerkonzert" per Video-Übertragung – üblicherweise via Facebook, Youtube oder Instagram. Den meisten Künstlern können die Zuschauer dann spenden. Es lohnt sich, die Profile der Lieblingskünstler im Blick zu haben. Hier ein Überblick über weitere, prominente Angebote: > In My Room: Das Musikmagazin Rolling Stone präsentiert montags, mittwochs und freitags jeweils um 20 Uhr auf seinem Instagram-Kanal große internationale Stars. Bisher dabei waren unter anderem Willie Nelson, Nicole Atkins und John Fogarty. > #TogetherAtHome: Die Organisation "Global Citizen" hat zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO die Reihe "#TogetherAtHome" (Gemeinsam daheim) ins Leben gerufen. Diverse Musiker haben hier schon Wohnzimmerkonzerte gegeben, beispielsweise Chris Martin von Coldplay, John Legend, Jack Johnson, Noah Cyrus (die Schwester von Miley), Hozier oder Jazzmusiker Jon Batiste. Die Videos lassen sich finden auf dem Instagram-Profil @glblctzn. > #WirBleibenZuhauseFestival: Unter diesem Stichwort haben am Sonntagabend Künstler aus Deutschland wie Clueso, Max Giesinger, Jeanette Biedermann, Michael Schulte oder Rea Garvey kleine Konzerte auf Instagram gegeben. Viele der Auftritte kann man weiterhin auf ihren jeweiligen Profilen abrufen. > #ElphiAtHome: Wer lieber Klassik hört, wird beispielsweise bei der Hamburger Elbphilharmonie gut bedient. Über die Homepage www.elbphilharmonie.de lassen sich einige Konzerte abrufen – und täglich ist für 20 Uhr ein Konzertstream aus den großen europäischen Konzerthäusern angekündigt. > Hauskonzerte: Pianist Igor Levit ist einer derjenigen, die ganz früh die digitale "Versorgung" seiner Fans übernahmen. Auf Twitter gibt @igorpianist täglich um 19 Uhr ein Hauskonzert. Ein Blick lohnt sich auch auf "Hope@Home", ein 30-Minuten-Format mit dem Violinisten Daniel Hope, täglich um 18 Uhr – gestern mit Star-Hornistin Sarah Willis. Abrufbar sind die einzelnen Beiträge über die Arte-Mediathek. > Oper trotz Corona: Das ist derzeit das Motto im digitalen Angebot der Staatsoper Stuttgart. Aktuell kann man über www.staatsoper-stuttgart.de die Aufzeichnung des "Lohengrin" von Richard Wagner unter der Regie von Cornelius Meister abrufen. Ab 3. April soll "Nixon in China" (John Adams) folgen. (sös)

[-] Weniger anzeigen

Auch bei den Kleinkünstlern in Gaggenau nahe Baden-Baden musste man kreativ werden. Dort gilt das Credo: "Nicht absagen, sondern verschieben." Das sagt Heidrun Haendle, Chefin vom städtischen Kulturamt. Haendle veranstaltet verschiedene Kabarett, Theater-, und Musikveranstaltungen auf der privat betriebenen Bühne in der Luisenstraße. Bülent Ceylan oder Harald Schmidt sorgten dort für die ersten Lacher in ihrer frühen Karriere. Jetzt geht es darum, den Laden am Laufen zu halten, wie sie sagt. Zwischen Oktober und März sei es noch gut gelaufen, so Haendle: "Fast jede zweite Veranstaltung war ausverkauft". Haendles Trumpf: Die, die der Bühne vorher die Treue hielten, wollen ihre Karten aus Solidarität behalten.

Die Frage, wie man denn helfen könnte, beschäftigte auch vier Stuttgarter: Der frühere Journalist Joachim "Joe" Bauer, Linken-Politiker Tom Adler, Festival-Organisator Goggo Gensch und Peter Jacobeit setzten sich zusammen. So entstand die Idee der Künstlersoforthilfe für Stuttgart. "Das war unser Versuch, ein Zeichen auch für andere zu setzen, etwas in der Krise zu tun", erzählt Bauer. Das Prinzip: Ein Künstler meldet sich per Mail und erhält nach einer kurzen Prüfung unbürokratisch Geld. "In der Regel bekommt jeder 300 Euro", so Initiator Bauer. Die Stuttgarter finanzieren dies aus eigener Tasche und jetzt zunehmend aus Spenden.

Bislang konnte laut Bauer etwa 270 Künstlern geholfen werden, 75.000 Euro wurden bis Mittwochnachmittag eingesammelt. Auch aus anderen Teilen Deutschlands bekommt die Soforthilfe Anfragen. "Künstler aus Rostock und Berlin mussten wir ablehnen." Auch DJ Brian Zajak hat die Hilfe der privaten Initiative angenommen.

Dass es nicht immer so schnell geht, beweist die Geschichte vom Musiker Berti Kiolbassa. In der "Stuttgarter Zeitung" kritisiert er die bürokratische Hilfe für Künstler des Landes Baden-Württemberg. Grundsätzlich richtet sich diese staatliche Hilfe an existenziell bedrohte Künstler und kulturelle Einrichtungen. Die Hotlines sind anfangs überlastet, und auch beim Hochladen der Anträge kommt es zu Problemen. Der Grund dafür liegt laut einem Sprecher des Wissenschaftsministeriums an der "immensen Fülle der Anfragen" – pro Stunde sollen etwa 6000 Anträge eingegangen sein. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) findet, dass der Antrag sehr übersichtlich gestaltet und nicht zu komplex ist. Sie entgegnet: "Aber auch wenn Hilfe sehr schnell und unbürokratisch kommen soll, sind gewisse Mindestangaben unverzichtbar, schließlich geht es darum, staatliche Mittel zur Verfügung zu stellen."

Auf der Homepage hat das Ministerium dann doch nachgebessert und will fortlaufen aktualisierte Informationen einstellen. Konkret sollen den Künstlern und Einrichtungen bis zu fünf Personen etwa 9000 Euro ausbezahlt werden. Betriebe mit fünf bis sechs Personen sollen bis zu 15.000 Euro bekommen, und künstlerische Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigen sollen die maximale Förderhöhe von 30.000 Euro bekommen.