Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Eines vorweg: Auch am Dienstagabend um 21 Uhr lag noch keine aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vor. Dabei soll diese den harten Lockdown bereits ab heute, Mittwoch, 16. Dezember, regeln. So war es am Sonntag beschlossen worden. Auf Nachfragen hin, beispielsweise von Unternehmern in den sozialen Netzwerken, verwies das Staatsministerium lediglich darauf, dass die Verordnung "im Laufe des Tages" komme. "Wir warten auch ungeduldig", so ein Tweet des Social-Media-Teams um 19.30 Uhr. Diese Übersicht listet daher auf, welche Einschränkungen angekündigt waren. Details könnten letztlich anders geregelt sein.

Ausgangsbeschränkungen

Welche Ausgangsbeschränkungen gelten nachts? Bereits seit Samstag ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung in der Zeit von 20 bis 5 Uhr nur "aus triftigen Gründen" erlaubt. Dazu zählt unter anderem die Ausübung beruflicher Tätigkeiten oder die Fahrt zu Ärzten oder Tierärzten. Die Fahrt in die Wohnung des (Lebens-)Partners ist ebenfalls gestattet.

Darf ich nachts mit dem Hund raus? Ja. Die notwendige Versorgung von Tieren, beispielsweise Gassigehen mit dem Hund, ist erlaubt. Das soll aber kein Vorwand für einen unnötig langen Aufenthalt im öffentlichen Raum sein. Auch gemeinsames Gassigehen mit anderen Hundehaltern ist nicht erlaubt.

Was bedeutet das für Reisen durch Baden-Württemberg? Wer nach 20 Uhr ankommt und in Baden-Württemberg wohnt, muss direkt seine Wohnung aufsuchen. Die Durchreise durch das Land ist nur aus "triftigen Gründen" gestattet.

Werden die Ausgangsbeschränkungen tagsüber gelockert? Nur ein wenig. Zwischen 5 und 20 Uhr ist beispielsweise der Besuch der Notbetreuung in Schule und Kita erlaubt. Ebenso Einkäufe und Sport und Bewegung an der frischen Luft. Das allerdings nur alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts.

Kontaktbeschränkungen

Darf ich mich zuhause mit Freunden treffen?Ja. Im privaten Raum – also in der Wohnung oder im eigenen Garten – dürfen maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden bei der Gesamtpersonenzahl nicht mitgezählt.

Kann ich auch bei Freunden übernachten? Ja, wenn die Anreise vor 20 Uhr erfolgt, ist das unter den oben genannten Voraussetzungen kein Problem.

Können Kinder sich zum Spielen treffen? Auch für Kinder bis 14 Jahren gilt die Zwei-Haushalte-Regel. Besucht ein Kind eine andere Familie, ist das also prinzipiell ok. Kindergeburtstage mit mehreren Kindern dürfen aber nicht gefeiert werden, weil hier Kinder aus mehreren Haushalten zusammenkommen.

Bleiben Spielplätze geöffnet? Das Land will keine Schließung anordnen. Allerdings müssen die Erwachsenen auf Abstand untereinander achten – entsprechend den Vorgaben zum öffentlichen Raum.

Gibt es Ausnahmen für Treffen mit Verwandten? Nur bei der Zahl der Haushalte, die zusammenkommen dürfen. Hier gibt es keine Beschränkung für Verwandte "in gerader Linie". Also dürfen sich Großeltern, Eltern und Enkel aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Allerdings gilt auch hier die Obergrenze von maximal fünf Erwachsenen.

Weihnachten & Silvester

Gibt es Ausnahmen an Weihnachten? Ja, aber ausschließlich an den Feiertagen vom 24. bis 26. Dezember. In dieser Zeit sind Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen "aus dem engsten Familienkreis" möglich – dazu zählen dann beispielsweise "Verwandte gerader Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen". Die Familie wird hier übrigens bevorzugt: Für Besuche bei engen Freunden und Bekannten an Weihnachten gilt weiter die Regelung von maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten.

Gibt es auch Lockerungen an Silvester? Nein. Hier bleibt es bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

Darf ich Feuerwerk zünden? Eigentlich nicht. Der Verkauf von Feuerwerk soll in diesem Jahr verboten werden. Anderweitig beschaffte Böller und Raketen seien generell illegal, so die Landesregierung. Pyrotechnik aus dem vergangenen Jahr könnte man theoretisch legal zünden – allerdings seien diese in der Regel abgelaufen, so dass eine erhöhte Verletzungsgefahr drohe.

Geschäfte & Dienstleistungen

Welche Läden müssen schließen? Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass ab dem 16. Dezember der Einzelhandel für den Publikumsverkehr weitgehend stillgelegt wird. Grundsätzlich ist also davon auszugehen, dass alles geschlossen ist, für das keine Ausnahmen geregelt sind.

Welche Läden bleiben geöffnet? Zuallererst: der Einzelhandel für Lebensmittel, wozu auch Wochenmärkte und Direktvermarkter wie Hofläden zählen. Vermutlich auch Getränkemärkte. Auch der Großhandel muss keine Schließungen fürchten. Des Weiteren sollen Apotheken, Reformhäuser, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker weiter Kunden empfangen dürfen. Ebenso Banken und Poststellen, Reinigungen und Waschsalons.

Muss der Einzelhandel, der noch öffnen darf, um 20 Uhr schließen? Nein. Es gibt keine Änderung der Ladenschlusszeiten. Faktisch dürfte es aber unwirtschaftlich sein, da es ab 20 Uhr keine Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung zum Einkaufen gibt.

Kann ich jetzt Weihnachtsgeschenke nur noch bei großen Online-Händlern bestellen? Nein. Auch der normale Einzelhändler im Ort darf noch an Kunden verkaufen – allerdings nicht im Geschäft. Und auch eine "Abhol-Lösung", wie sie viele erhofft hatten, ist verboten. Wenn Kunden also online oder telefonisch Produkte bestellen, müssen diese an die Haustür geliefert werden. So sollen Warteschlangen vor eigentlich geschlossenen Läden vermieden werden.

Kann ich noch Pakete verschicken und einen Weihnachtsbaum kaufen? Ja. Poststellen bleiben ebenso geöffnet wie der Weihnachtsbaumverkauf.

Bleiben Tankstellen und Werkstätten geöffnet? Ja. Für Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Fahrradwerkstätten gelten Ausnahmen.

Darf ich auch in den Baumarkt? In der ursprünglichen Absprache der Bundesländer waren nur Ausnahmen für Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte vorgesehen – aber nicht explizit für Baumärkte. Andere Bundesländer wollen trotzdem Ausnahmen machen. In Baden-Württemberg war das vor Erscheinen der Verordnung unklar.

Was gilt für die Gastronomie? Die Betriebe sind bereits seit Anfang November geschlossen. Dabei bleibt es. Lieferung und Abholung von Speisen bleiben weiter möglich. Allerdings dürfen Privatpersonen ab 20 Uhr kein Essen mehr abholen, da die Abholung von Essen bei Restaurants nicht als triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung anzusehen ist.

Aber der "Glühwein to go" ist verboten? Ja. Seit dem 12. Dezember ist der Ausschank und Konsum von Alkohol auf "Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten" oder anderen Orten, an denen Menschen auf engem Raum zusammenkommen, untersagt. Wo genau das gilt, ist lokal festzulegen.

Dürfen Friseure & Co. noch öffnen? Nein. Mit Ausnahme von "medizinische notwendigen Behandlungen" bleiben "körpernahe" Dienstleistungen geschlossen – und neuerdings, so die Ankündigung, auch Friseure.

Sport & Freizeit

Welcher Sport ist noch erlaubt? Das ist unklar. Individualsport im öffentlichen Raum, also etwa alleine Joggen, dürfte erlaubt bleiben. Unklar war, ob auch für Freizeit- und Amateurindividualsport auf Sportanlagen im Lockdown Ausnahmen gemacht werden. Dies galt als eher unwahrscheinlich.

Schulen & Kitas

Haben alle Schulen und Kitas zu? Grundsätzlich soll ab dem heutigen Mittwoch, 16. Dezember, bis einschließlich 10. Januar 2021 kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Für Schüler der Abschlussjahrgänge soll es Fernunterricht geben. Für alle anderen beginnen die Weihnachtsferien früher.

Was ist, wenn Eltern die Betreuung der Kinder nicht übernehmen können? Kita-Kinder und Schüler bis Klassenstufe 7 haben Anspruch auf eine "Notbetreuung", wenn die Eltern bei ihren Arbeitgebern als "unabkömmlich" gelten. Dann sollen die Kinder in den jeweiligen Einrichtungen betreut werden.

Gilt das – wie im Frühjahr – nur für "systemrelevante" Berufe? Nein. In welcher Branche jemand beschäftigt ist, ist dieses Mal nicht relevant.

Wie muss der Anspruch auf Notbetreuung nachgewiesen werden? Das Land wollte dazu keine Vorgaben machen. Allerdings verlangen beispielsweise einige Träger in Kitas, dass von Arbeitgebern schriftlich die "Unabkömmlichkeit" des Arbeitnehmers bescheinigt wird.

Besteht auch ein Anspruch auf Notbetreuung, wenn Elternteile im Homeoffice arbeiten können? Ja. Wenn Eltern die Kinderbetreuung nicht sicherstellen können, gibt es trotz Homeoffice die Möglichkeit, die Notbetreuung zu beanspruchen.