Von Benjamin Auber

Heidelberg. Hubert Aiwanger (50) ist Wirtschaftsminister in Bayern. Dort regieren seit November 2018 die Freien Wähler als Juniorpartner mit der CSU.

Herr Aiwanger, leiden sie unter "Lockerungsfantasien", wie Ministerpräsident Söder Ihnen vorgeworfen hat?

Nein. Ich leide, wie auch die Wirtschaft, unter dem Lockdown. Dieser war nur begründbar, als wir die Corona-Zahlen nicht mehr im Griff hatten. Das sehe ich trotz der Mutationen jetzt anders. Söders Vorsicht habe ich zwar bis zu einem bestimmten Punkt geteilt, aber wir müssen öffnen und nicht weiter schließen.

Trotz des Auftretens von mutierten Corona-Varianten: Welche Lockerungen schweben Ihnen denn vor?

Wir müssen den Schaden unter einem verantwortbaren Infektionsrisiko abwenden. Die Schulen und Kindergärten sollten wir unter Einhaltung des Mindestabstands teilweise öffnen. Ich halte den gesellschaftlichen Kollateralschaden für zu groß. Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben, weil wir die Kleinsten nicht monatelang wegsperren können.

Und mit Blick auf die Wirtschaft?

Es ist verantwortbar, mit den Hygieneregeln spätestens Mitte Februar den normalen Handel wieder zu öffnen, weil wir die FFP2-Maskenpflicht in Bayern eingeführt haben. Gleichzeitig auch die Gesundheitsdienstleister und die Friseure. Der Lockdown kostet Bayern wöchentlich bis zu 900 Millionen Euro.

Corona-Wirtschaftshilfen werden nur schleppend ausgezahlt. Warum ist das Antragsverfahren so kompliziert?

Die Schwierigkeit liegt darin, dass die unterschiedlichen Fälle nicht leicht abbildbar sind. Viele Angaben sind nötig, wie die Fixkosten oder das Kurzarbeitergeld, dass entsprechend weggerechnet werden muss. Geld fließt nur für Betriebe, die auch wirklich betroffen sind. Betrugsanfälligkeit muss minimiert werden. Deshalb ist es sinnvoll, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in den Verfahren vorzuschalten. Mit der Überbrückungshilfe III gehen wir schon wesentlich differenzierter an die Sache heran. Mit dem Steuergeld sollten wir bei aller Not gezielt und verantwortungsvoll umgehen.

Besonders Freiberufler oder Künstler sind von der Corona-Pandemie hart getroffen, reicht Bayerns Hilfe aus?

Ja, es ist deutlich nachgebessert worden. Wir bieten die Künstlerhilfe an, die bis Oktober 2020 rückwirkend geltend gemacht werden kann, die aber auch den Elektriker für die Bühnentechnik mit einschließt. Zusätzlich gibt es die November- und Dezemberhilfe sowie die Neustarthilfe. Bei den ersten Hilfen zu Beginn der Pandemie war der Gelackmeierte der, der 50.000 Euro auf dem Sparbuch hatte, und diejenigen, die fast pleite waren, profitierten. Das kann nicht sein. Die gute Grundsicherung, die wir in Deutschland haben, dürfen wir nicht verteufeln. Wenn andere Maßnahmen nicht greifen, bleibt sie als letztes Netz übrig.

Gibt es keine bessere Alternative?

Als Freie Wähler fordern wir, in Ergänzung der Hilfsprogramme die Möglichkeit des steuerlichen Verlustrücktrages deutlich auszuweiten. Die Steuern sollten bis zum Jahr 2017 teilweise rückerstattet werden können. Das belohnt die Betriebe, die über Jahre verlässlich Steuern bezahlt haben. Diese Daten haben die Finanzämter. Dafür sind keine komplizierten Anträge nötig und schnelle Hilfe möglich.

Sie "wetten" auf den Einzug in die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Haben Sie andere Meinungsfragen, die Ihnen mehr als 3,5 Prozent prophezeien?

Das ist doch schon ordentlich. Wir werden erst jetzt besser wahrgenommen. Ich rechne in Baden-Württemberg damit, dass unsere kommunal verankerten Kandidaten zweistellige Ergebnisse einfahren.

Welche Tücken hat der baden-württembergische Wahlkampf?

Die größte Aufmerksamkeit liegt auf den Regierungsparteien, weil bei Krisen, wie der Corona-Pandemie, die Stunde der Regierungen schlägt. In Bayern hat die CSU während des Lockdowns über zehn Prozentpunkte hinzugewonnen. Die Grünen profitieren in Baden-Württemberg von einem prominenten Landesvater. Aber was ideologisch danach folgt, ist fragwürdig, wie eine linksideologische Schulpolitik. In diesen Zusammenhang müssen wir unbedingt zu G 9 zurückkehren. Die CDU hat mit Frau Eisenmann zwar für manche eine nicht so überzeugende Kandidatin, doch wir kämpfen für eine bürgerliche Mehrheit. Wichtig wird sein, dass die Stimmen der AfD zu den Freien Wähler wandern. Enttäuschten Bürgerlichen geben wir eine Heimat. Auch wenn uns der Straßenwahlkampf fehlt, bin ich überzeugt, dass wir in den Sozialen Medien und mit unseren Themen überzeugen können.

Wenn Markus Söder in diesem Jahr ins Kanzleramt wechseln sollte, würden Sie ihn vermissen?

Für mich wäre es ein Vorteil, wenn Söder Kanzler würde, weil ich dann einen Ansprechpartner hätte, mit dem ich schon einige Jahre zusammengearbeitet habe. Aber wer von der Union Kanzlerkandidat macht, entscheiden die selbst. Ich hoffe, dass die Freien Wähler in den Bundestag einziehen, nachdem sie in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gute Landtagsergebnisse eingefahren haben.